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VietinBank ra mắt sản phẩm vay thấu chi bảo đảm bằng tiền gửi trực tuyến

tác giả
TRUNG - T.D.V
TRUNG - T.D.V
TRUNG - T.D.V

VietinBank ra mắt sản phẩm vay thấu chi bảo đảm bằng tiền gửi trực tuyến trên ứng dụng iPay Mobile, hạn mức lên tới 90% giá trị sổ và không quá 10 tỉ đồng, giúp khách hàng xử lý nhu cầu vốn đột xuất khi sổ tiết kiệm chưa đến hạn.

Khách hàng cũng có thể đến các phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc để được tư vấn - Ảnh: DNCC

Khi cần tiền để thanh toán nhưng khoản tiền gửi có kỳ hạn chưa đáo hạn, khách hàng thường phải cân nhắc việc rút tiền trước hạn và ảnh hưởng đến lãi tiền gửi.

Với sản phẩm này, khách hàng có thể sử dụng hạn mức thấu chi được VietinBank phê duyệt, đồng thời tiếp tục duy trì khoản tiền gửi trực tuyến làm tài sản bảo đảm, qua đó bảo toàn lãi suất tiền gửi theo điều kiện của sản phẩm.

Hạn mức linh hoạt, tính lãi trên số tiền thực dùng

Hạn mức vay được xác định trên cơ sở giá trị khoản tiền gửi trực tuyến bảo đảm cho khoản vay. Thời gian duy trì hạn mức thấu chi tối đa 12 tháng, đồng thời không vượt quá thời hạn còn lại của khoản tiền gửi trực tuyến.

Lãi vay chỉ tính trên số tiền và số ngày thực tế khách hàng sử dụng hạn mức, thay vì tính trên toàn bộ hạn mức được cấp. Cơ chế này giúp khách hàng chủ động sử dụng khoản vay theo nhu cầu và theo dõi chi phí tương ứng với phần vốn thực tế đã sử dụng.

Lãi suất vay được xác định bằng lãi suất tiền gửi trực tuyến cộng với biên độ lãi suất theo quy định của VietinBank trong từng thời kỳ. Theo thông tin ngân hàng cung cấp, biên độ hiện áp dụng là 3,5%/năm. Đây là phần cộng thêm vào lãi suất tiền gửi, không phải toàn bộ lãi suất của khoản vay.

Đăng ký trực tuyến, thủ tục tinh gọn

Sản phẩm hỗ trợ giải ngân 24/7 trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile. Khách hàng đăng nhập ứng dụng, tìm kiếm chức năng "Vay thấu chi bảo đảm tiền gửi" và nhập thông tin đề nghị vay vốn.

Sau khi được phê duyệt, khách hàng ký số hợp đồng cho vay và xác nhận bằng mã xác thực một lần hoặc FacePay để có thể sử dụng ngay hạn mức thấu chi.

Sản phẩm áp dụng đối với khách hàng cá nhân là người Việt Nam từ đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Tại thời điểm phê duyệt, khách hàng không có nợ nhóm 2 hoặc nợ xấu tại VietinBank hay bất kỳ tổ chức tín dụng nào.

Tài sản bảo đảm là tiền gửi trực tuyến có kỳ hạn từ một tháng trở lên, gồm tiền gửi tiết kiệm trả lãi sau hoặc hợp đồng tiền gửi mở trên VietinBank iPay. Sản phẩm không áp dụng đối với tiền gửi tích lũy hoặc tiền gửi rút gốc linh hoạt.

Khách hàng quan tâm có thể tìm hiểu sản phẩm trên VietinBank iPay Mobile hoặc liên hệ các chi nhánh, phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc để được tư vấn về điều kiện, hạn mức và lãi suất áp dụng.

Đường dẫn đăng ký vay: https://up.vietinbank.vn/uHCA2NYC0X3

Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900 558 868.

Email: contact@vietinbank.vn.

VietinBank ra mắt sản phẩm vay thấu chi bảo đảm bằng tiền gửi trực tuyến - Ảnh 2.

Khách hàng dễ dàng thao tác vay thấu chi online trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile - Ảnh DNCC

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) là ngân hàng thương mại quốc gia Việt Nam, đóng vai trò chủ lực trong việc cung ứng vốn tín dụng và dịch vụ tài chính cho nền kinh tế, đồng hành và phụng sự cho sự phát triển của đất nước, mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng, cổ đông, người lao động, đối tác và cộng đồng.

VietinBank đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn trở thành ngân hàng đa năng, hiện đại, hiệu quả, mạnh và uy tín hàng đầu Việt Nam, hàng đầu Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và uy tín cao trên thế giới.

Website: www.vietinbank.vn

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    Chủ đề: Vietinbank

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