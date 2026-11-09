VietinBank kết nối doanh nghiệp FDI: Tìm đối tác, đón cơ hội đầu tư

VietinBank tổ chức Diễn đàn đầu tư và kết nối doanh nghiệp FDI = Ảnh: VTB

Theo các chuyên gia kinh tế, Việt Nam đang trở thành điểm đến quan trọng trong chiến lược đầu tư và tái cấu trúc chuỗi cung ứng của nhiều tập đoàn quốc tế. Với những doanh nghiệp đã hiện diện tại đây, sau quyết định đầu tư là bài toán mở rộng thị trường, tối ưu nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Để phát triển lâu dài, bên cạnh nguồn vốn, doanh nghiệp cần am hiểu thị trường, nắm bắt thay đổi chính sách và tìm được đối tác phù hợp. Việc kết nối các nguồn lực này có ý nghĩa thiết thực, giúp doanh nghiệp chủ động trong vận hành và triển khai kế hoạch đầu tư.

Đại diện VietinBank cho biết ngân hàng luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thông qua việc cung cấp giải pháp tài chính gắn với hỗ trợ thông tin, kết nối đối tác và tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Việt Nam.

Diễn đàn đầu tư và kết nối doanh nghiệp FDI sẽ được tổ chức ngày 17-11 tại TP.HCM -Ảnh: VTB

Thêm nguồn lực để doanh nghiệp FDI bứt phá

Đại diện VietinBank nhận định trong quá trình hoạt động, nhu cầu của doanh nghiệp FDI trải rộng từ tài trợ sản xuất, quản lý dòng tiền đến thanh toán quốc tế, tìm nhà cung cấp và cập nhật quy định pháp luật. Khi mở rộng đầu tư, doanh nghiệp cần sự phối hợp giữa các đối tác có chuyên môn để triển khai kế hoạch hiệu quả.

Về tài chính, VietinBank cung cấp các giải pháp tài trợ vốn lưu động, quản lý dòng tiền, thanh toán trong nước và quốc tế, tài trợ thương mại cùng những dịch vụ ngân hàng chuyên biệt. Các giải pháp này không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp mà còn, nâng cao hiệu quả quản trị tài chính và vận hành.

Bên cạnh đó, ngân hàng cập nhật, chia sẻ thông tin thị trường và chính sách; kết nối doanh nghiệp với chuyên gia, tổ chức tư vấn cùng các đầu mối có chuyên môn phù hợp. Qua đó, doanh nghiệp có thêm cơ sở đánh giá môi trường kinh doanh, nhận diện cơ hội và chủ động thích ứng với những thay đổi.

Trong kết nối kinh doanh, VietinBank phát huy mạng lưới quan hệ trong nước và quốc tế để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đối tác tiềm năng, nhà cung cấp dịch vụ và những nguồn lực phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Việc kết hợp giải pháp tài chính với thông tin thị trường và mạng lưới đối tác giúp ngân hàng mở rộng khả năng hỗ trợ doanh nghiệp. Từ nhu cầu giao dịch thường xuyên đến kế hoạch phát triển dài hạn, doanh nghiệp có thể tiếp cận các nguồn lực phù hợp với từng giai đoạn hoạt động.

Với cách tiếp cận này, VietinBank hướng tới vai trò đối tác chiến lược toàn diện, xây dựng quan hệ hợp tác sâu rộng và lâu dài với cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.

VietinBank kết nối đúng đối tác, mở thêm cơ hội đầu tư

Theo VietinBank, Diễn đàn Kết nối đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Connect Forum 2026) là một trong những hoạt động cụ thể hóa định hướng nói trên.

Sự kiện do VietinBank tổ chức ngày 17-11 tại TP.HCM, dự kiến quy tụ gần 300 đại diện doanh nghiệp FDI, nhà đầu tư và các tổ chức trong nước, quốc tế.

Diễn đàn tạo không gian để doanh nghiệp trao đổi, cập nhật thông tin và tìm kiếm hướng hợp tác mới. Nội dung thảo luận tập trung vào những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động và kế hoạch phát triển của nhà đầu tư tại Việt Nam.

Theo chương trình, diễn đàn dự kiến có sự tham gia chia sẻ của đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia thuế, kinh tế.

Các góc nhìn từ cơ quan quản lý và chuyên gia sẽ góp phần giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về chính sách, đánh giá cơ hội và nhận diện những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư.

Bên cạnh các phiên thảo luận, ban tổ chức cho biết diễn đàn có hoạt động kết nối kinh doanh (Business Matching), tạo điều kiện để doanh nghiệp FDI gặp trực tiếp các đối tác cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Các cuộc gặp được bố trí trước dựa trên nhu cầu hợp tác do doanh nghiệp đăng ký, tập trung vào logistics, tư vấn pháp lý, tư vấn đầu tư, kế toán - tài chính và tổng thầu xây dựng.

Thông qua trao đổi theo nhu cầu cụ thể, doanh nghiệp có thể tìm hiểu năng lực cung ứng, tiếp cận dịch vụ cần thiết và đánh giá mức độ phù hợp của đối tác. Những kết nối này có thể phục vụ hoạt động hiện tại hoặc mở ra hướng hợp tác cho các dự án tiếp theo.

Thông qua Vietnam Connect Forum 2026, VietinBank mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp kết nối nguồn lực, mở rộng mạng lưới kinh doanh và hiện thực hóa kế hoạch tăng trưởng dài hạn tại Việt Nam.

Thông tin sự kiện và đăng ký tham dự Diễn đàn diễn ra từ 8h30 đến 12h ngày 17-11-2026 tại Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection, số 720A Điện Biên Phủ, Vinhomes Tân Cảng, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM. Doanh nghiệp quan tâm có thể gửi thông tin đăng ký tham dự hoặc nhu cầu kết nối Business Matching qua email fdi@vietinbank.vn; liên hệ chi nhánh, phòng giao dịch VietinBank gần nhất hoặc hotline 1900 558 886.

VietinBank tăng 128 bậc trong Top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới VietinBank tăng 128 bậc, lên vị trí 1.031 trong bảng xếp hạng Forbes Global 2000 năm 2026, đồng thời là ngân hàng Việt Nam duy nhất có 15 năm liên tiếp góp mặt.



