Việt Nam vượt Thái Lan, Indonesia và Malaysia ở Olympic trẻ

VĐV Nguyễn Khắc Lê Hoàng mang về HCB cho Việt Nam ở Olympic trẻ 2026 - Ảnh: CỤC TDTT

Theo bảng xếp hạng huy chương của ban tổ chức Olympic trẻ tính đến tối 13-11 (giờ Việt Nam), Việt Nam đứng trên Indonesia, Thái Lan và Philippines nhờ có nhiều huy chương bạc hơn. Singapore dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

Đây chưa phải là bảng xếp hạng chung cuộc, nhưng các đoàn Đông Nam Á đều đã hoàn tất hành trình của mình tại Olympic trẻ 2026.

Người mở hàng huy chương cho Việt Nam là Nguyễn Khắc Lê Hoàng. Trong ngày wushu lần đầu trao huy chương tại Olympic trẻ, võ sĩ 18 tuổi giành HCB nội dung thái cực quyền kết hợp thái cực quạt nam với tổng điểm 18,692.

Tấm HCB còn lại thuộc về kình ngư Dương Văn Hoàng Quy. Tuyển thủ sinh năm 2009 về nhì chung kết 200m bướm nam với thành tích 2 phút 00,32 giây, sau Zain Ali của Ai Cập (1 phút 57,88 giây) và trước Tirthank Pegu của Ấn Độ (2 phút 01,25 giây).

Việt Nam có 10 VĐV dự đại hội, tranh tài ở bơi, wushu, cầu lông, taekwondo, xe đạp, điền kinh và vật bãi biển. Đây cũng là lần đầu đoàn không giành HCV, sau ba kỳ Olympic trẻ mùa hè trước đều có nhà vô địch.

Trong nhóm Đông Nam Á, Indonesia giành nhiều huy chương hơn Việt Nam nhưng xếp sau do chỉ có 1 HCB và 2 HCĐ. Antara đánh giá đây là kỳ Olympic trẻ thành công nhất lịch sử của Indonesia. Ba người lập công là Asael Christo Jacob Rondonuwu (HCB wushu), Sashenka Cahaya Fatimah (HCĐ judo) và Michelle Surjadi Fang (HCĐ bơi).

Vị trí của Việt Nam và nhóm nước Đông Nam Á có huy chương - Ảnh: SEA SPORTS NEWS

Thái Lan và Philippines cùng có 1 HCB, 1 HCĐ. Thành tích của Thái Lan đến từ võ sĩ boxing Siwa Chainarong và VĐV nhảy sào Thanakorn Daengmanee. Philippines có Naomi Marjorie Cesar giành HCB 800m nữ, Pi Durden Forward Wangkay đoạt HCĐ 200m nam.

Malaysia trắng tay sau khi hy vọng cuối cùng, B-girl Reese, thua NikaStar của Ukraine 0-3 ở tứ kết ngày 13-11. Brunei, Campuchia, Lào, Myanmar và Timor-Leste cũng không có tên trên bảng huy chương.

Singapore củng cố vị trí dẫn đầu khu vực ngay ngày cuối, khi Ashton Auw giành HCĐ kiếm chém nam. Trước đó Ng Zhe Nin đoạt HCV wushu và Loy Ming Ying giành HCB bóng bàn.

Ở nhóm đầu đại hội, Trung Quốc hiện dẫn đầu với 18 HCV, 8 HCB, 7 HCĐ. Nhật Bản đứng thứ hai với 11 HCV, 8 HCB, 9 HCĐ; Nga thứ ba với 8 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ. Ai Cập, Ethiopia và chủ nhà Senegal lần lượt giữ các vị trí tiếp theo.

Olympic trẻ lần đầu đến châu Phi Olympic trẻ Dakar 2026 diễn ra từ ngày 31-10 đến 13-11 tại Senegal, đánh dấu lần đầu châu Phi tổ chức một sự kiện Olympic. Khoảng 2.700 VĐV tranh tài tại 3 khu vực Dakar, Diamniadio và Saly, với 25 môn thi đấu, 153 bộ huy chương. Đây là kỳ Olympic trẻ mùa hè thứ tư, sau Singapore 2010, Nam Kinh 2014 và Buenos Aires 2018. Bên cạnh thi đấu, đại hội tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục và trải nghiệm thể thao cho VĐV trẻ. Dakar 2026 đạt cân bằng số lượng VĐV nam, nữ và lần đầu có đoàn Olympic người tị nạn tham dự. Wushu ra mắt chương trình tranh huy chương, trong khi cử tạ không góp mặt. Lễ bế mạc diễn ra tối 13-11 theo giờ địa phương, tức rạng sáng 14-11 giờ Việt Nam.