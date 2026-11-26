Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại diễn đàn - Ảnh: BTC

Diễn đàn có chủ đề "Kết nối điểm đến - Mở rộng thị trường".

Tham dự có ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; bà Trịnh Thị Mai Phương, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka; ông Hamasaki Takashi, Giám đốc điều hành, Trưởng Khối nghiệp vụ KTO, cùng đại diện các cơ quan xúc tiến du lịch, chính quyền địa phương, hiệp hội, hãng hàng không, doanh nghiệp vận tải, lữ hành và du lịch của Việt Nam và Nhật Bản.

Tăng cường kết nối đối tác, phát triển sản phẩm du lịch hai chiều

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương phát biểu khai mạc - Ảnh: BTC

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương nhấn mạnh diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh hai nước hướng tới Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Nhật Bản 2027-2028, có ý nghĩa thiết thực trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, kinh tế và nhân dân, góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai nước.

Đánh giá Việt Nam và Kyushu có nhiều tiềm năng bổ trợ về tài nguyên, sản phẩm và thị trường du lịch, bà Phương đề nghị các bên tăng cường trao đổi thông tin, kết nối đối tác trong các lĩnh vực hàng không, đường sắt, lữ hành, lưu trú và dịch vụ, qua đó hình thành những sản phẩm và chương trình hợp tác cụ thể, có khả năng duy trì lâu dài.

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đánh giá cao sáng kiến tổ chức Diễn đàn và thành lập Mạng lưới Đối tác Du lịch Việt Nam - Kyushu.

Ông Thủy đề cập các định hướng hợp tác trọng tâm như phát huy giá trị văn hóa bản địa gắn với bảo tồn di sản và lợi ích cộng đồng; phát triển sản phẩm du lịch chất lượng, đa dạng trải nghiệm; tăng cường liên kết giữa địa phương và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ số và đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá gắn với phát triển sản phẩm.

Về phía Nhật Bản, ông Hamasaki Takashi, Giám đốc điều hành, Trưởng Khối nghiệp vụ KTO, nhấn mạnh nền tảng giao lưu lịch sử giữa Việt Nam và Kyushu, đồng thời giới thiệu vai trò của KTO trong quảng bá Kyushu như một điểm đến liên kết thống nhất giữa bảy tỉnh trong khu vực.

“Với thế mạnh về thiên nhiên, suối khoáng nóng, ẩm thực và văn hóa truyền thống, Kyushu có nhiều tiềm năng phát triển các hành trình du lịch đa dạng, khuyến khích du khách sau khi đến Fukuoka tiếp tục khám phá các địa phương khác trong vùng”, ông Hamasaki Takashi nói.

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đánh giá cao sáng kiến tổ chức Diễn đàn và thành lập Mạng lưới Đối tác Du lịch Việt Nam - Kyushu - Ảnh: BTC

Ông Hamasaki Takashi, Giám đốc điều hành, Trưởng Khối nghiệp vụ KTO - Ảnh: BTC

Liên kết hàng không, đường sắt, mở rộng cơ hội hợp tác du lịch

Trong khuôn khổ diễn đàn, hai phiên thảo luận chuyên đề đã được tổ chức.

Phiên thứ nhất với chủ đề “Thị trường du lịch Việt Nam - Kyushu: Xu hướng và cơ hội tăng trưởng” tập trung trao đổi về vai trò của kết nối hàng không, đường sắt và hoạt động xúc tiến trong mở rộng thị trường, thúc đẩy trao đổi khách hai chiều.

Đại diện Sân bay Quốc tế Fukuoka, JR Kyushu, Vietnam Airlines, Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) và Hiệp hội Du lịch Nhật Bản (JATA) đã chia sẻ thông tin về kết nối giao thông, xu hướng thị trường và các giải pháp thu hút khách Việt Nam đến Kyushu cũng như khách Kyushu đến Việt Nam.

Phiên thứ hai với chủ đề “Kết nối giá trị bản địa - Phát triển sản phẩm và mở rộng hợp tác du lịch Việt Nam - Kyushu” tập trung thảo luận về nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến, phát huy giá trị văn hóa, ẩm thực, làng nghề và trải nghiệm địa phương.

Các tham luận của đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Vietjet Air và doanh nghiệp hai nước đã đề cập những giải pháp phát triển sản phẩm mới, tăng cường hợp tác doanh nghiệp và chuyển hóa tiềm năng thành các chương trình du lịch có khả năng triển khai trên thực tế.

Quang cảnh Diễn đàn Du lịch Việt Nam - Kyushu 2026 - Ảnh: BTC

Ra mắt Mạng lưới Đối tác Du lịch Việt Nam - Kyushu Ra mắt các thành viên của Mạng lưới Đối tác Du lịch Việt Nam - Kyushu - Ảnh: BTC Dịp này diễn đàn còn ra mắt Mạng lưới Đối tác Du lịch Việt Nam - Kyushu. Đây là sáng kiến nhằm duy trì kết nối giữa các cơ quan, tổ chức, địa phương và doanh nghiệp sau sự kiện. Mạng lưới hoạt động theo tinh thần mở, tự nguyện và linh hoạt, tạo không gian để các thành viên chia sẻ thông tin, tìm kiếm đối tác, đề xuất sáng kiến và thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể. Tiếp nối Diễn đàn, từ ngày 27 đến 29-11, đoàn đại biểu và doanh nghiệp sẽ tham gia chương trình khảo sát (FAM Trip) tại một số điểm đến thuộc các tỉnh Oita, Fukuoka và Saga. Hoạt động nhằm giúp các đối tác Việt Nam tìm hiểu trực tiếp tài nguyên, sản phẩm và dịch vụ du lịch của Kyushu, qua đó hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng các chương trình du lịch và mở rộng cơ hội hợp tác.