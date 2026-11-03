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Việt Nam chính thức gia nhập top 30 nền cờ vua mạnh nhất, vượt nhiều cường quốc

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Cờ vua Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE), khi vươn lên vị trí thứ 29 ở bảng hỗn hợp nam - nữ (Mixed) tháng 11-2026. Đây là thứ hạng cao nhất của Việt Nam trong 5 năm trở lại đây.

Việt Nam gia nhập top 30 cờ vua mạnh nhất thế giới tháng 11 - 2026 - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Mai Hưng là một trong những kỳ thủ có phong độ cực cao của cờ vua Việt Nam - Ảnh: LĐCVN

Theo bảng xếp hạng mới nhất của FIDE, Việt Nam đã tăng thêm 3 bậc so với tháng 10, chính thức gia nhập nhóm 30 nền cờ vua mạnh nhất thế giới.

Đáng chú ý, đây là tháng thứ hai liên tiếp cờ vua Việt Nam có bước thăng tiến mạnh mẽ. Trước Olympiad 2026 diễn ra tại Uzbekistan hồi tháng 9, Việt Nam chỉ đứng thứ 36 thế giới ở bảng Mixed.

Sau Olympiad, Việt Nam tăng 4 bậc, lên hạng 32 vào đầu tháng 10. Và đến đầu tháng 11, vị trí tiếp tục được cải thiện lên thứ 29. Như vậy, chỉ trong vòng hai tháng, cờ vua Việt Nam đã tăng tổng cộng 7 bậc.

Thành tích này càng đáng chú ý khi Việt Nam đã vượt qua nhiều nền cờ vua có truyền thống lâu đời. Ngay trong bảng xếp hạng tháng 10, Việt Nam đã đứng trên Ý (hạng 33) và Na Uy (hạng 35).

Trong đó, Na Uy là quê hương của Magnus Carlsen, một trong những kỳ thủ vĩ đại nhất lịch sử, còn Ý sở hữu truyền thống cờ vua lâu đời tại châu Âu.

Cần nói rõ, bảng Mixed của FIDE phản ánh sức mạnh tổng hợp của các kỳ thủ nam và nữ hàng đầu mỗi quốc gia, dựa trên hệ số Elo cờ tiêu chuẩn. Đây không phải bảng thành tích thi đấu đồng đội hay nội dung đôi nam nữ.

Một trong những nền tảng quan trọng cho bước thăng tiến của cờ vua Việt Nam là thành công tại Olympiad 2026.

Ở giải đấu này, tuyển nam Việt Nam xuất phát với vị trí hạt giống số 47 nhưng kết thúc ở hạng 19, đồng thời giành huy chương vàng nhóm B. Tuyển nữ còn gây ấn tượng mạnh hơn khi xếp thứ 9 chung cuộc, dù chỉ là hạt giống số 21.

Nhiều kỳ thủ Việt Nam cải thiện đáng kể hệ số Elo. Nguyễn Quốc Hy tăng 46 điểm, từ 2.428 lên 2.474, trong khi Bành Gia Huy tăng 20 điểm, đạt 2.484. Cả hai còn giành được chuẩn đại kiện tướng tại Olympiad.

Ở đội nữ, Nguyễn Thị Mai Hưng trở thành gương mặt nổi bật với thành tích bất bại 9 ván, gồm 7 thắng và 2 hòa. Cô giành huy chương bạc cá nhân bàn 5, đồng thời tăng 29,4 Elo lên 2.306.

Nhờ màn trình diễn của các kỳ thủ nữ, Việt Nam cũng tăng từ hạng 31 lên 24 thế giới ở bảng xếp hạng nữ tháng 10, vượt qua những quốc gia giàu truyền thống như Czech, Slovenia và Iran.

Sức bật ấy tiếp tục được thể hiện ở những giải quốc tế sau Olympiad. Tại Giải vô địch cờ vua trẻ thế giới diễn ra ở Tây Ban Nha trong tháng 10, Vũ Nguyễn Bảo Linh giành huy chương bạc U15 nữ, còn Nguyễn Mạnh Đức đoạt huy chương đồng U15 mở rộng. Đặc biệt, Bảo Linh được ghi nhận tăng gần 200 Elo sau giải đấu.

Chuỗi chiến tích ấy đã đưa Việt Nam trở lại top 30 nền cờ vua mạnh nhất thế giới, điều mà "thế hệ vàng" của Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn từng làm được vào một thập niên trước.

Việt Nam gia nhập top 30 cờ vua mạnh nhất thế giới tháng 11 - 2026 - Ảnh 3.Nguyễn Ngọc Trường Sơn tái xuất ấn tượng, vượt cả vua cờ Carlsen lẫn Nepomniachtchi

Nguyễn Ngọc Trường Sơn thắng liên tiếp bốn ván cuối, trong đó có hai chiến thắng trước những nhà vô địch tên tuổi, để đứng thứ tư tại giải cờ vua danh giá Freestyle Friday, kết thúc vào cuối tuần này.

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    Chủ đề: FIDE Lê Quang Liêm cờ Việt Nam kỳ thủ

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