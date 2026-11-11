Vì sao hàng loạt trường ở Quảng Trị phải dừng dạy tiếng Anh lớp 1, 2?

Trường tiểu học Đồng Phú là một trong rất nhiều trường tiểu học phải tạm dừng dạy tiếng Anh cho lớp 1, 2 vì chưa có cơ chế trả lương - Ảnh: QUỐC NAM

Hàng loạt trường tiểu học tại Quảng Trị phải tạm dừng dạy tiếng Anh lớp 1, lớp 2 giữa chừng do vướng kinh phí trả lương giáo viên, trong khi Sở Giáo dục và Đào tạo chưa có hướng dẫn cụ thể.

Không chỉ học sinh phải ngừng học tiếng Anh, nhiều giáo viên được hợp đồng giảng dạy môn học này cũng bị chấm dứt hợp đồng.

Ngừng dạy tiếng Anh vì vướng quy định về chi trả lương

Trường tiểu học Đồng Phú (phường Đồng Hới) là một trong những trường vừa phải dừng dạy tiếng Anh lớp 1, lớp 2. Bà Bùi Thị Thanh Trúc, hiệu trưởng nhà trường, cho biết việc này bắt đầu từ ngày 9-11.

Theo đó, 20 lớp thuộc hai khối 1 và 2 không còn 2 tiết tiếng Anh trong thời khóa biểu hằng tuần.

Bà Trúc cho biết từ đầu năm học, nhà trường tổ chức dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 1, lớp 2 theo hình thức môn tự chọn. Theo thỏa thuận với phụ huynh, trường hợp đồng 2 giáo viên tiếng Anh đứng lớp, với tiền lương do phụ huynh đóng góp chi trả. Mỗi tuần, hai giáo viên đảm nhận tổng cộng 40 tiết dạy ở hai khối.

"Tuy nhiên, từ ngày 9-11, trường tạm dừng dạy tiếng Anh cho lớp 1, lớp 2. Đồng nghĩa 2 giáo viên được hợp đồng cũng phải nghỉ việc", bà Trúc cho hay.

Thông tin này khiến nhiều gia đình lo lắng bởi học sinh đã làm quen với tiếng Anh từ đầu năm học. Việc dừng học giữa chừng có thể ảnh hưởng đến quá trình tiếp cận ngoại ngữ của các em.

"Dù là môn học tự chọn nhưng phụ huynh đã thống nhất và các em cũng đã học từ đầu năm học đến nay. Việc ngừng giữa chừng là không ổn", một phụ huynh nói.

Phải giao biên chế hoặc cấp kinh phí để trả lương

Trường ngừng dạy tiếng Anh, hai giáo viên của Trường tiểu học Đồng Phú cũng phải ngừng hợp đồng giảng dạy - Ảnh: QUỐC NAM

Theo lãnh đạo các trường tiểu học phải dừng dạy tiếng Anh lớp 1, lớp 2, vướng mắc chủ yếu nằm ở cơ chế chi trả lương cho giáo viên.

Theo Thông tư 85 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường vẫn được tổ chức dạy tiếng Anh theo hình thức môn tự chọn cho học sinh lớp 1, lớp 2 nhưng không được sử dụng tiền đóng góp của phụ huynh để chi trả.

Quy định này khiến nhiều trường lúng túng bởi lâu nay, kinh phí hợp đồng giáo viên dạy các môn tự chọn ở hai khối lớp này đều do phụ huynh đóng góp.

"Để tiếp tục dạy tiếng Anh lớp 1, lớp 2 mà không được sử dụng kinh phí phụ huynh đóng góp, tỉnh phải giao đủ 2 biên chế cho trường hoặc cấp đủ kinh phí để trường hợp đồng giáo viên. Nếu không có một trong hai điều kiện này, nhà trường buộc phải tạm dừng dạy vì không có kinh phí trả lương giáo viên", bà Trúc phân tích.

Bà Trúc cho biết đã gửi văn bản đến Sở Giáo dục và Đào tạo từ nửa cuối tháng 10, đề nghị hướng dẫn cụ thể nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Ông Mai Huy Phương, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, cho biết các quy định mới liên quan đến hoạt động giáo dục tăng cường và các khoản thu đang phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai.

Một số cơ sở giáo dục chưa có phương án bố trí kinh phí nên có thể phải tạm dừng tổ chức dạy tiếng Anh tự chọn.

"Sở sẽ bàn bạc để có hướng dẫn cho các cơ sở giáo dục", ông Phương thông tin.