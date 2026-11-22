Dự án Hòa Bình Green nằm bên cầu Thuận Phước - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

'Bác' đề nghị điều chỉnh quy hoạch rồi tháo dỡ tiếp

UBND phường Sơn Trà (Đà Nẵng) vừa có báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát và xử lý các nội dung liên quan đến dự án khu phức hợp Hòa Bình Xanh Đà Nẵng (Hòa Bình Green). Việc này được thực hiện theo yêu cầu của UBND TP Đà Nẵng liên quan dự án.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã giao UBND phường Sơn Trà chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các hạng mục vi phạm trật tự xây dựng tại dự án, bao gồm các vi phạm đã được ghi nhận tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm 2019 và vi phạm mới phát sinh (nếu có).

Trên cơ sở kết quả rà soát, lập hồ sơ, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý và tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng quy định.

Theo UBND phường Sơn Trà, kết quả kiểm tra ở khu vực tầng hầm tại dự án cho thấy:

Các hạng mục trước đây tại khu vực tầng hầm đã được tháo dỡ; hiện đã lắp đặt hệ thống bãi đỗ xe thông minh.

Khu vực tầng 2: Chủ đầu tư đã niêm phong các thiết bị vui chơi có thưởng, phòng karaoke không hoạt động.

Tại vị trí khối nhà giáp đường Nại Hiên Đông 20, khu nhà trẻ, mẫu giáo hiện đang để trống.

Khu vực tầng 3: Đang được bố trí làm hội trường và khu sinh hoạt cộng đồng, phục vụ hoạt động hội họp.

Khu vực tầng 29 và tầng mái: Tại vị trí tầng mái của khối tháp giáp đường Nại Hiên Đông 20, chủ đầu tư đã che bạt và đang tháo dỡ hạng mục nhà hàng tạm có kết cấu vì kèo sắt, mái gỗ, vách kính, nền gạch men để thực hiện theo giấy phép xây dựng.

Theo ghi nhận tại buổi kiểm tra, khối lượng tháo dỡ đạt khoảng 1/3 hạng mục sai phép.

Vi phạm xây dựng sai phép tại dự án kéo dài nhiều năm chưa tháo dỡ xong - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Cũng theo phường, đại diện chủ đầu tư trao đổi về việc đang thực hiện các thủ tục liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh quy hoạch chi tiết và các nội dung có liên quan.

Do vậy, chủ đầu tư đề xuất trường hợp không được chấp nhận điều chỉnh các nội dung trên, đơn vị sẽ tổ chức tháo dỡ các hạng mục theo phương án trong quý 2-2027.

Tuy nhiên, đề xuất cam kết thực hiện theo trình tự điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh quy hoạch chi tiết trước rồi mới tháo dỡ của chủ đầu tư không được UBND phường chấp thuận.

Phường đã yêu cầu chủ đầu tư không tự ý thay đổi hiện trạng, công năng, không đưa các khu vực karaoke, trò chơi điện tử và hạng mục chưa đủ điều kiện vào hoạt động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Tổ chức tháo dỡ, khắc phục các hạng mục sai phạm, hoàn thành trước ngày 31-3-2027.

Hứa tự tháo dỡ từ năm 2023, đến nay vẫn chưa xong

Theo tìm hiểu, năm 2019, cơ quan chức năng phát hiện Công ty TNHH Hòa Bình xây dựng khu chung cư tại dự án trên sai nội dung giấy phép xây dựng.

Tại tầng mái của khối nhà C, xây dựng hạng mục nhà hàng tạm với kết cấu vì kèo sắt, mái ván gỗ, vách kính, nền gạch men (theo giấy phép xây dựng là hạng mục bể bơi)...

UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Hòa Bình (Hà Nội), người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Hữu Đường, tổng giám đốc.

Ngoài phạt tiền, quận Sơn Trà cũng yêu cầu các biện pháp khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên việc tháo dỡ công trình vi phạm kéo dài nhiều năm.

Phường yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ, khắc phục các hạng mục sai phạm, hoàn thành trước ngày 31-3-2027 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đến năm 2023, ông Nguyễn Hữu Đường - Tổng giám đốc Công ty TNHH Hòa Bình - có văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền "xin" tự nguyện tháo dỡ hạng mục công trình sai phép tại dự án, từ tháng 6-2023.

Tháng 1-2024, chủ đầu tư chưa có động thái khắc phục sai phạm xây dựng trái phép dù cơ quan chức năng đã nhiều lần đốc thúc.

Tháng 5-2024, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác định chủ đầu tư đang tự nguyện tháo dỡ phần công trình vi phạm và công ty cam kết hoàn thành tháo dỡ các hạng mục vi phạm còn lại trong 60 ngày.

Vậy nhưng đến nay việc tháo dỡ các hạng mục vi phạm tại dự án vẫn chưa xong.

Sau 5 năm phát hiện dự án Hòa Bình xây sai phép, việc xử lý vi phạm đến đâu? Cơ quan chức năng tiếp tục giám sát, đôn đốc Công ty TNHH Hòa Bình thực hiện cam kết tự khắc phục sai phạm.



