Công chúa Elizabeth và Hoàng tử Philip trong ngày cưới năm 1947 - Ảnh: Hulton

Chiếc váy cưới do nhà thiết kế Norman Hartnell thực hiện cho Nữ hoàng Elizabeth II năm 1947 đang được giới thiệu tại Cung điện Buckingham.

Tuy nhiên, tình trạng xuống cấp của chất liệu khiến đây có thể là một trong những lần cuối công chúng được chiêm ngưỡng thiết kế mang dấu ấn lịch sử này.

Di sản thời trang từ lễ cưới của Nữ hoàng Elizabeth II

Ngày 20-11-1947, Nữ hoàng Anh Elizabeth II, lúc bấy giờ còn là công chúa, kết hôn với Hoàng tử Philip tại Tu viện Westminster.

Trong ngày trọng đại, bà diện váy cưới satin duchesse màu trắng (loại vải dệt kiểu satin có trọng lượng nặng, mật độ sợi cao, bề mặt bóng sang trọng).

Trang phục này mang ý nghĩa biểu tượng trong bối cảnh nước Anh vừa bước ra khỏi Chiến tranh thế giới thứ hai.

Theo Historic Royal Palaces, nhà thiết kế lấy cảm hứng từ bức tranh Primavera của danh họa Sandro Botticelli, gắn với những ý niệm về sự hồi sinh và khởi đầu mới.

Thiết kế gây ấn tượng với phần đuôi bằng vải tuyn lụa dài khoảng 4m - Ảnh: Keystone

Quá trình chế tác váy cưới bắt đầu sau khi Công chúa Elizabeth công bố đính hôn vào đầu tháng 7-1947. Khi ấy, bà mới 21 tuổi. Nhà thiết kế trình lên 11 phương án thiết kế trước khi bản cuối cùng được phê duyệt vào giữa tháng 8.

Sau đó, đội ngũ chế tác tốn chưa đầy 3 tháng để hoàn thiện trang phục. Váy cưới có phần cổ khoét hình trái tim, eo tạo thành mũi chữ V thấp và chân váy dài chạm sàn, chia thành nhiều mảng vải.

Phần thân trên thêu họa tiết hoa, đính ngọc trai trắng nhỏ và pha lê giả kim cương. Phần đuôi đầm dài khoảng 4m, cũng được trang trí bằng ngọc trai và pha lê, cố định tại vai.

Đáng chú ý, trang phục được thực hiện trong thời điểm nước Anh vẫn áp dụng chính sách phân phối hàng hóa theo định mức thời chiến. Ngay cả Hoàng gia cũng không được miễn trừ quy định này.

Công chúa Elizabeth phải sử dụng những phiếu mua hàng may mặc đã tích lũy để có đủ vải may trang phục.

Dù bị giới hạn về lượng nguyên liệu, chiếc váy cưới vẫn có giá trị rất cao, khoảng 42.000 USD vào năm 1947, tương đương khoảng 613.000 USD theo giá trị hiện nay - Ảnh: Hulton

Nữ hoàng Elizabeth II ngắm nhìn chiếc váy cưới của mình được trưng bày vào năm 2007 - Ảnh: Pool

Sau ngày cưới, chiếc váy cưới của bà được Royal Collection Trust lưu giữ và từng xuất hiện trong nhiều triển lãm quan trọng.

Hiện nay, bảo vật này đang được trưng bày tại triển lãm Queen Elizabeth: Her Life in Style, tổ chức ở The King's Gallery bên trong Cung điện Buckingham.

Đây là một trong hơn 300 hiện vật tái hiện phong cách thời trang của cố Nữ hoàng trong suốt 10 thập niên cuộc đời. Triển lãm mở cửa đến tháng 4-2027.

Tình trạng xuống cấp

Gần 80 năm sau ngày ra đời, váy cưới của Nữ hoàng Elizabeth II bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu xuống cấp đáng kể. Theo Cecilia Oliver - chuyên gia bảo quản hàng dệt may thuộc Royal Collection Trust, hiện vật đang bị phân hủy với tốc độ đáng báo động.

Trong cuộc phỏng vấn với Marie Claire gần đây, Cecilia Oliver cho biết dù chất liệu vải mong manh được chăm sóc cẩn thận, các chuyên gia vẫn không thể ngăn chặn hoàn toàn quá trình lão hóa tự nhiên.

Bà chia sẻ: "Tôi không thể ngăn chiếc đầm tiếp tục xuống cấp, nhưng có thể làm chậm quá trình này. Khi trang phục không còn đủ điều kiện để trưng bày, tôi sẽ bảo đảm nó được cất giữ an toàn trong hộp bảo quản".

Váy cưới của Nữ hoàng Elizabeth được trưng bày vào tháng 4-2026 - Ảnh: Tristan Fewings

Triển lãm Queen Elizabeth: Her Life in Style hiện tại có thể là một trong những dịp cuối cùng công chúng được chiêm ngưỡng chiếc đầm theo hình thức này.

Việc đặt trang phục lên ma nơ canh tạo áp lực đáng kể lên chất liệu, khiến quá trình xuống cấp có nguy cơ diễn ra nhanh hơn.

Trong tương lai, chiếc đầm có thể được trưng bày ở tư thế nằm phẳng nhằm hạn chế tác động lên cấu trúc vải.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng thừa nhận sẽ đến lúc các nhà bảo tồn phải chấp nhận rằng hiện vật không còn đủ điều kiện để tiếp tục xuất hiện trong các triển lãm.