Bí ẩn bộ trang sức dang dở của Công nương Diana

Công nương Diana đeo vòng cổ ngọc trai và kim cương Garrard trong buổi biểu diễn vở Hồ Thiên Nga tại Royal Albert Hall năm 1997 - Ảnh: Tatler



Theo Vanity Fair, tình yêu của Công nương Diana dành cho ngọc trai được ghi lại qua nhiều năm. Một trong những khoảnh khắc bà tỏa sáng nhất với trang sức diễn ra vào ngày 3-6-1997 tại buổi biểu diễn ba lê Hồ Thiên Nga tại Royal Albert Hall, London (Anh).

Khi ấy, Công nương Diana đeo chiếc vòng cổ ngọc trai và kim cương, kết hợp cùng chiếc váy ngắn đính hạt pha lê màu xanh, tạo nên diện mạo lấp lánh.

Sự kiện này là một trong những lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng của Công nương Diana, khoảng 3 tháng trước khi bà qua đời trong một vụ tai nạn.

Nhìn lại bi kịch ấy, chiếc vòng cổ mang tên Swan Lake dường như càng trở nên đặc biệt hơn.

Công nương Diana chưa kịp chạm tay vào đôi hoa tai

Bộ trang sức Swan Lake được chế tác bởi Garrard, nhà kim hoàn Hoàng gia Anh, đơn vị khi đó chịu trách nhiệm về trang sức của Hoàng gia, bao gồm cả nhẫn cưới của Diana và Thái tử Charles (sau này là Vua Charles III).

Khác với nhiều món trang sức khác, chiếc vòng cổ này do chính Công nương Diana thiết kế, với sự cộng tác của David Thomas, chủ tịch nhà kim hoàn Garrard lúc bấy giờ.

Tác phẩm đặc biệt chế tác từ 178 viên kim cương, có tổng trọng lượng 51 carat, cùng năm viên ngọc trai Nam Hải.

Công nương mặc váy cocktail màu xanh băng đính hạt pha lê do nhà thiết kế Jacques Azagury thực hiện - Ảnh: Tatler

Công nương Diana cũng yêu cầu một đôi hoa tai đồng bộ, nhưng đáng tiếc, đôi hoa tai chỉ được hoàn thiện sau khi bà qua đời. Hai món trang sức sau đó được đặt tên chung là Swan Lake Suite.

Ngày nay, bộ trang sức Swan Lake Suite đứng đầu danh sách những món đồ được các nhà sưu tầm say mê Hoàng gia khao khát sở hữu.

Điều này không khó hiểu, bởi đây là một phần trong bộ sưu tập trang sức cá nhân của Công nương Diana, thay vì một món trang sức thuộc sở hữu Hoàng gia Anh được Nữ hoàng Elizabeth II cho con dâu mượn.

Tương tự chiếc "váy trả thù" nổi tiếng của Công nương Diana, Swan Lake Suite còn trở thành biểu tượng cho sự tự chủ và sức mạnh cá nhân sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Thái tử Charles.

Cận cảnh bộ trang sức Swan Lake Suite - Ảnh: InStyle

Trong mắt công chúng, Công nương Diana dần chuyển mình từ một người phụ nữ kín đáo thành người phụ nữ tự tin, can đảm, chủ động nắm quyền kiểm soát cuộc đời bất chấp những tổn thương từ cuộc hôn nhân.

Trên thực tế, bộ trang sức còn đánh dấu một chương mới trong đời sống tình cảm của Công nương Diana. Đây là món quà từ Dodi Fayed, người thừa kế tập đoàn tỉ phú sở hữu cửa hàng bách hóa Harrods và là người yêu của bà vào thời điểm đó.

Đáng tiếc, Công nương Diana chưa bao giờ có cơ hội đeo trọn bộ trang sức Swan Lake Suite.

Dodi Fayed cũng chưa kịp thanh toán cho bộ trang sức trước khi cả hai qua đời trong vụ tai nạn xe hơi thảm khốc.

Bộ trang sức kim cương và ngọc trai bí ẩn

Sau khi Công nương qua đời, phần lớn trang sức của bà do hai con trai, Hoàng tử William và Hoàng tử Harry, thừa kế. Những món đồ được cho mượn thì hoàn trả vào kho lưu trữ của Hoàng gia.

Tuy nhiên, Swan Lake Suite không thuộc sở hữu của Hoàng gia Anh và cũng chưa từng chính thức trở thành một phần trong bộ sưu tập cá nhân của Công nương Diana. Thay vào đó, bộ trang sức được đưa ra bán.

Công nương Diana qua đời trước khi kịp nhận đôi hoa tai được chế tác đồng bộ với chiếc vòng cổ - Ảnh: Ken Goff

Tháng 12-1999, bộ trang sức được nhà đấu giá Guernsey's đưa lên sàn và doanh nhân Mỹ James McIngvale mua lại với giá 1 triệu USD.

Năm 2008, bộ trang sức một lần nữa đổi chủ thông qua giao dịch riêng, chuyển đến gia đình Ginzburg ở Ukraine.

Nhiều năm sau, gia đình Ginzburg tiếp tục ủy thác bộ trang sức cho Guernsey's với hy vọng dành một phần tiền thu từ cuộc đấu giá, ước tính từ 5 đến 15 triệu USD, cho công cuộc tái thiết Ukraine. Tuy nhiên, mong muốn của họ không thành hiện thực.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào tháng 6-2023 bị hủy vào phút chót sau khi bộ trang sức tìm được người mua riêng.

Sau đó, Guernsey's thông báo tác phẩm được một bảo tàng mua lại, nhưng không tiết lộ danh tính cũng như giá trị giao dịch.

Đến nay, rất ít người biết điều gì thực sự xảy ra với Swan Lake Suite và ai đang sở hữu bộ trang sức này.