Công chúa Alexia sinh năm 2005 và đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Hà Lan, sau chị gái là Catharina-Amalia (Thân vương xứ Orange) - Ảnh: ANP



Nhắc đến thời trang hoàng gia, công chúng thường nghĩ đến Công nương Kate Middleton, Công nương Diana hay Hoàng hậu Letizia - những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trong làng thời trang quốc tế.

Tuy vậy, thế hệ công chúa trẻ cũng đang dần thu hút sự chú ý nhờ nhan sắc nổi bật, khí chất thanh lịch và gu ăn mặc tinh tế phản ánh những sắc thái khác nhau của thời trang vương thất đương đại.

Dưới đây, tạp chí Elle Taiwan bình chọn 5 nàng công chúa hoàng gia đẹp nhất thế giới.

Công chúa Leonor của Tây Ban Nha

Là con gái trưởng của Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia, Công chúa Leonor de Borbón y Ortiz (sinh năm 2005) hiện là người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng Tây Ban Nha.

Công chúa Leonor sở hữu mái tóc vàng dài, đường nét gương mặt thanh tú cùng phong thái thanh lịch - Ảnh: Carlos Alvarez

Công chúa Leonor thường ưu tiên những thiết kế có đường cắt tối giản, phom dáng chỉn chu và bảng màu hài hòa.

Từ những chiếc đầm gam màu dịu nhẹ, bộ suit vừa vặn đến trang phục thường ngày, cô đều thể hiện vẻ ngoài trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch cần có của một thành viên hoàng gia.

Thay vì lựa chọn trang sức cầu kỳ hay chi tiết trang trí phức tạp, Công chúa Leonor thường tạo dấu ấn thông qua phom dáng và màu sắc - Ảnh: - Ảnh: Carlos Alvarez

Công chúa Kako của Nhật Bản

Công chúa Kako (sinh năm 1994) là con gái thứ hai của Thân vương Akishino Fumihito và Vương phi Kiko, đồng thời là cháu gái của Nhật hoàng Naruhito.

Công chúa Kako được công chúng yêu mến nhờ đường nét thanh tú, nụ cười ngọt ngào và hình ảnh gần gũi - Ảnh: Ton Molina



Trong thời trang, công chúa thường lựa chọn những gam màu pastel như hồng nhạt, xanh dương và màu kem.

Các thiết kế đầm, bộ suit hay chân váy có đường nét tinh giản giúp cô duy trì vẻ ngoài nền nã nhưng không kém phần trẻ trung.

Trong nhiều lần xuất hiện trước công chúng, cô ưu tiên trang phục từ các thương hiệu nội địa Nhật Bản - Ảnh: Mauro

Công chúa Alexia của Hà Lan

Là con gái thứ hai của Vua Willem-Alexander và Hoàng hậu Máxima, Công chúa Alexia (sinh năm 2005) hiện đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Hà Lan. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, cô còn được biết đến với cá tính và những lựa chọn học tập riêng biệt.

Công chúa Alexia yêu thích khúc côn cầu, chơi guitar và ca hát - Ảnh: Patrick

Về thời trang, Alexia dường như thừa hưởng từ mẹ, Hoàng hậu Máxima, tinh thần nổi bật và không ngại thử nghiệm.

Thay vì bó buộc trong những lựa chọn trang phục kín đáo theo truyền thống hoàng gia, cô thường xuất hiện với đầm ôm dáng, gam màu rực rỡ và thiết kế giàu tính sáng tạo.

Trong đời thường, Công chúa Alexia lại ưu tiên trang phục thoải mái, mang hơi hướng hiện đại - Ảnh: Patrick



Công chúa Madeleine của Thụy Điển

Dù không thuộc thế hệ mới, nhưng với mái tóc dài màu nâu vàng, đôi mắt xanh sâu và đường nét gương mặt thanh tú, Công chúa Madeleine (sinh năm 1982) vẫn được những người yêu mến hoàng gia xem là một trong những mỹ nhân tiêu biểu của các vương thất châu Âu.

Năm 2013, cô kết hôn với Christopher O'Neill, doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực tài chính mang quốc tịch Mỹ và Anh. Hôn lễ hoàng gia tổ chức long trọng, thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Hiện Công chúa Madeleine có 3 người con, đồng thời đảm nhận một số trách nhiệm hoàng gia và duy trì hoạt động lâu dài cùng Quỹ Nhi đồng Thế giới - Ảnh: Pascal Le Segretain

Khi nhắc đến những diện mạo hoàng gia mang màu sắc cổ tích, Công chúa Madeleine là cái tên khó có thể bỏ qua. Cô đặc biệt biết cách chinh phục những thiết kế dạ hội lộng lẫy, từ chất liệu voan mềm mại, ren tinh xảo đến các chi tiết thêu cầu kỳ.

Khi kết hợp cùng vương miện kim cương và trang sức quý được lưu giữ qua nhiều thế hệ của Hoàng gia Thụy Điển, mỗi lần xuất hiện của công chúa đều toát lên vẻ đẹp quý tộc cổ điển.

Trong hoạt động thường nhật, Công chúa Madeleine lại ưu tiên các thiết kế đầm có phom dáng vừa vặn, đường cắt chỉn chu và bảng màu trang nhã - Ảnh: Michael

Công chúa Iman của Jordan

Là con gái trưởng của Quốc vương Abdullah II và Hoàng hậu Rania, đồng thời là em gái của Thái tử Hussein, Công chúa Iman (sinh năm 1996) sở hữu đường nét gương mặt sắc sảo cùng phong thái dịu dàng.

Cô được nhận xét là thừa hưởng nhiều nét đẹp nổi bật từ mẹ, một trong những biểu tượng thời trang hoàng gia được công chúng quốc tế ngưỡng mộ.

Năm 2023, Công chúa Iman kết hôn với Jameel Alexander Thermiotis, doanh nhân người Venezuela gốc Hy Lạp. Đến năm 2025, cô chào đón con gái đầu lòng Amina - Ảnh: Jordan Pix



Là con gái của Hoàng hậu Rania, gu ăn mặc của Công chúa Iman cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Không chạy theo những gam màu rực rỡ hay trang sức phô trương, cô thường ưu tiên bảng màu dịu nhẹ, phom dáng tinh giản và những thiết kế thanh lịch.

Những lần xuất hiện bên gia đình, Công chúa Iman thường lựa chọn các thiết kế đầm thanh nhã mang cảm hứng Trung Đông, đi cùng phụ kiện tiết chế - Ảnh: Jordan Pix