Bá tước Nikolai, người trước đây là Hoàng tử Nikolai của Đan Mạc, là người mẫu nam được các thương hiệu xa xỉ yêu thích - Ảnh: Corbis

Hoàng tử không chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích. Hoàng gia các nước trên thế giới cũng sở hữu nhiều thành viên có ngoại hình nổi bật, phong thái cuốn hút và cuộc sống đầy thú vị.

Dưới đây là 5 nam thần hoàng gia điển trai nhất thế giới do tạp chí Elle Taiwan bình chọn.

Hoàng tử Vincent của Đan Mạch

Vincent Frederik Minik Alexander sinh ngày 8-1-2011, là con trai thứ hai của Vua Frederik X và Vương hậu Mary. Hoàng tử hiện đứng thứ 3 trong danh sách kế vị ngai vàng Đan Mạch.

Anh có một người em gái sinh đôi là Công chúa Josephine, cả hai thường cùng xuất hiện tại các sự kiện hoàng gia.

Sở hữu đường nét gương mặt thanh tú cùng chiều cao nổi bật, Hoàng tử Vincent ngày càng nhận được sự chú ý khi trưởng thành - Ảnh: Mark Cuthbert



Phong cách thời trang của Hoàng tử Vincent tại các sự kiện công khai thiên về sự đơn giản, chỉn chu, thể hiện tinh thần thời trang kín đáo vốn đặc trưng của hoàng gia Đan Mạch.

Khi tham dự những buổi lễ trang trọng, hoàng tử thường lựa chọn vest vừa vặn, kết hợp cùng sơ mi và cà vạt.

Các gam màu cơ bản như xanh navy, trắng kem vừa phù hợp với quy tắc trang phục hoàng gia, vừa giữ được nét trẻ trung đúng với độ tuổi - Ảnh: Martin Sylvest Andersen



Hoàng tử Abdul Mateen của Brunei

Sinh ngày 10-8-1991, Hoàng tử Abdul Mateen là con trai của Quốc vương Hassanal Bolkiah và Mariam Abdul Aziz.

Anh là một trong những thành viên hoàng gia được chú ý nhất châu Á nhờ ngoại hình nam tính, nụ cười rạng rỡ và phong thái năng động.

Không chỉ gây ấn tượng bởi diện mạo, Hoàng tử Abdul Mateen từng theo học tại Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst ở Anh và được đào tạo lái trực thăng - Ảnh: Kenzo

Hoàng tử Abdul Mateen còn đặc biệt yêu thích môn polo (mã cầu), từng đại diện Brunei tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games). Khi tham dự các nghi lễ hoàng gia, anh thường lựa chọn quân phục hoặc vest được may đo chỉn chu.

Ngoài đời thường, phong cách của Abdul Mateen trở nên phóng khoáng hơn. Anh thường diện áo polo, đồ thể thao khi tham gia các hoạt động ngoài trời - Ảnh: Instagram @tmski



Andrea Casiraghi của Monaco

Andrea Albert Pierre Casiraghi sinh ngày 8-6-1984, là con trai cả của Công chúa Caroline và doanh nhân người Italy Stefano Casiraghi.

Anh còn là cháu ngoại của minh tinh Hollywood huyền thoại, Vương phi Monaco Grace Kelly.

Dù không mang tước hiệu hoàng tử chính thức, Andrea Casiraghi vẫn là thành viên nổi bật của hoàng gia Monaco - Ảnh: Daniele Venturelli

Năm 2013, anh kết hôn với Tatiana Santo Domingo. Cặp đôi hiện có ba người con và thường xuất hiện tại những sự kiện lớn như Quốc khánh Monaco, Dạ vũ Hoa hồng và giải đua xe Công thức 1. Tuy nhiên, cả hai vẫn đề cao đời sống gia đình và quyền riêng tư.

Phong cách của Andrea Casiraghi mang nét phóng khoáng của giới quý tộc châu Âu. Thời trẻ, anh thường xuất hiện với mái tóc dài, kết hợp sơ mi và áo khoác đơn giản.

Những năm gần đây, các bộ vest tối màu với đường cắt may tinh tế trở thành lựa chọn quen thuộc của Andrea Casiraghi, tôn lên hình ảnh quý ông trưởng thành - Ảnh: Marc Piasecki



Bá tước Nikolai của Đan Mạch

Nikolai William Alexander Frederik sinh ngày 28-8-1999, là con trai cả của Hoàng tử Joachim và Nữ Bá tước Alexandra, đồng thời là cháu trai của Vua Frederik X. Anh từng mang tước hiệu hoàng tử trước khi được chuyển sang tước Bá tước Monpezat.

Sở hữu chiều cao nổi bật cùng gương mặt góc cạnh, Bá tước Nikolai còn gây chú ý khi theo đuổi sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp - Ảnh: Daniele

Bá tước Nikolai từng sải bước trên sàn diễn của những thương hiệu xa xỉ như Dior và xuất hiện trên các tạp chí thời trang quốc tế - Ảnh: Stephane

Kinh nghiệm trình diễn giúp Bá tước Nikolai có gu ăn mặc linh hoạt, từ lễ phục trang trọng đến những thiết kế thời trang giàu tính sáng tạo.

Trong đời thường, anh ưu tiên sơ mi, áo len dệt kim và quần dài với bảng màu tinh giản. Thay vì phụ kiện cầu kỳ, Bá tước Nikolai thường tạo dấu ấn qua phom dáng, chất liệu và cách phối trang phục.

Hoàng tử Carl Philip của Thụy Điển

Carl Philip Edmund Bertil sinh ngày 13-5-1979, là con trai của Vua Carl XVI Gustaf và Vương hậu Silvia. Khi mới chào đời, anh từng giữ vị trí người kế vị ngai vàng. Tuy nhiên, sau khi Thụy Điển sửa đổi luật kế vị năm 1980, chị gái anh là Công chúa Victoria trở thành người thừa kế.

Bên cạnh trọng trách hoàng gia, Hoàng tử Carl Philip còn là nhà thiết kế và quân nhân, đồng thời giữ vai trò sĩ quan dự bị trong lực lượng đổ bộ đường biển Thụy Điển - Ảnh: Pascal

Được xem là một trong những quý ông có phong cách nổi bật của hoàng gia, Hoàng tử Carl Philip thường xuất hiện trong những bộ vest tối màu, kết hợp kiểu tóc gọn gàng và bộ râu đặc trưng. Ngoài những sự kiện trang trọng, anh cũng yêu thích sơ mi, áo len và áo khoác tối giản.

Đặc biệt, niềm đam mê đua xe mang đến hình ảnh khác biệt cho vị hoàng tử. Anh từng nhiều lần tham gia các giải đấu chuyên nghiệp - Ảnh: Michael