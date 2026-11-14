Hoàng tử không chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích. Hoàng gia các nước trên thế giới cũng sở hữu nhiều thành viên có ngoại hình nổi bật, phong thái cuốn hút và cuộc sống đầy thú vị.
Dưới đây là 5 nam thần hoàng gia điển trai nhất thế giới do tạp chí Elle Taiwan bình chọn.
Hoàng tử Vincent của Đan Mạch
Vincent Frederik Minik Alexander sinh ngày 8-1-2011, là con trai thứ hai của Vua Frederik X và Vương hậu Mary. Hoàng tử hiện đứng thứ 3 trong danh sách kế vị ngai vàng Đan Mạch.
Anh có một người em gái sinh đôi là Công chúa Josephine, cả hai thường cùng xuất hiện tại các sự kiện hoàng gia.
Phong cách thời trang của Hoàng tử Vincent tại các sự kiện công khai thiên về sự đơn giản, chỉn chu, thể hiện tinh thần thời trang kín đáo vốn đặc trưng của hoàng gia Đan Mạch.
Khi tham dự những buổi lễ trang trọng, hoàng tử thường lựa chọn vest vừa vặn, kết hợp cùng sơ mi và cà vạt.
Hoàng tử Abdul Mateen của Brunei
Sinh ngày 10-8-1991, Hoàng tử Abdul Mateen là con trai của Quốc vương Hassanal Bolkiah và Mariam Abdul Aziz.
Anh là một trong những thành viên hoàng gia được chú ý nhất châu Á nhờ ngoại hình nam tính, nụ cười rạng rỡ và phong thái năng động.
Hoàng tử Abdul Mateen còn đặc biệt yêu thích môn polo (mã cầu), từng đại diện Brunei tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games). Khi tham dự các nghi lễ hoàng gia, anh thường lựa chọn quân phục hoặc vest được may đo chỉn chu.
Andrea Casiraghi của Monaco
Andrea Albert Pierre Casiraghi sinh ngày 8-6-1984, là con trai cả của Công chúa Caroline và doanh nhân người Italy Stefano Casiraghi.
Anh còn là cháu ngoại của minh tinh Hollywood huyền thoại, Vương phi Monaco Grace Kelly.
Năm 2013, anh kết hôn với Tatiana Santo Domingo. Cặp đôi hiện có ba người con và thường xuất hiện tại những sự kiện lớn như Quốc khánh Monaco, Dạ vũ Hoa hồng và giải đua xe Công thức 1. Tuy nhiên, cả hai vẫn đề cao đời sống gia đình và quyền riêng tư.
Phong cách của Andrea Casiraghi mang nét phóng khoáng của giới quý tộc châu Âu. Thời trẻ, anh thường xuất hiện với mái tóc dài, kết hợp sơ mi và áo khoác đơn giản.
Bá tước Nikolai của Đan Mạch
Nikolai William Alexander Frederik sinh ngày 28-8-1999, là con trai cả của Hoàng tử Joachim và Nữ Bá tước Alexandra, đồng thời là cháu trai của Vua Frederik X. Anh từng mang tước hiệu hoàng tử trước khi được chuyển sang tước Bá tước Monpezat.
Kinh nghiệm trình diễn giúp Bá tước Nikolai có gu ăn mặc linh hoạt, từ lễ phục trang trọng đến những thiết kế thời trang giàu tính sáng tạo.
Trong đời thường, anh ưu tiên sơ mi, áo len dệt kim và quần dài với bảng màu tinh giản. Thay vì phụ kiện cầu kỳ, Bá tước Nikolai thường tạo dấu ấn qua phom dáng, chất liệu và cách phối trang phục.
Hoàng tử Carl Philip của Thụy Điển
Carl Philip Edmund Bertil sinh ngày 13-5-1979, là con trai của Vua Carl XVI Gustaf và Vương hậu Silvia. Khi mới chào đời, anh từng giữ vị trí người kế vị ngai vàng. Tuy nhiên, sau khi Thụy Điển sửa đổi luật kế vị năm 1980, chị gái anh là Công chúa Victoria trở thành người thừa kế.
Được xem là một trong những quý ông có phong cách nổi bật của hoàng gia, Hoàng tử Carl Philip thường xuất hiện trong những bộ vest tối màu, kết hợp kiểu tóc gọn gàng và bộ râu đặc trưng. Ngoài những sự kiện trang trọng, anh cũng yêu thích sơ mi, áo len và áo khoác tối giản.
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