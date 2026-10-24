Công chúa Na Uy lần đầu đội vương miện tại yến tiệc hoàng gia

Công chúa Na Uy Ingrid Alexandra đội vương miện thạch anh tím Na Uy - Ảnh: The Norwegian Royal House

Theo People, Công chúa Na Uy Ingrid Alexandra tham dự yến tiệc hoàng gia đầu tiên trên cương vị người kế vị ngai vàng, đánh dấu sự kiện bằng một món trang sức đặc biệt thuộc bộ sưu tập châu báu hoàng gia.

Công chúa Na Uy khẳng định vị thế người thừa kế ngai vàng

Công chúa Ingrid Alexandra lần đầu đội vương miện thạch anh tím Na Uy (Norwegian Amethyst Parure), món trang sức mang ý nghĩa đặc biệt với gia đình cô, tại Stortingsmiddag - tiệc chiêu đãi Quốc hội thường niên của Na Uy, diễn ra tại đại sảnh phòng ăn của Cung điện Hoàng gia.

Bộ trang sức gồm vương miện, vòng cổ và hoa tai đồng bộ. Ông nội quá cố của Ingrid Alexandra, Quốc vương Harald V, người qua đời hồi tháng 8, từng tặng bộ trang sức này cho bà nội cô, Hoàng thái hậu Sonja, nhân dịp sinh nhật lần thứ 60 của bà.

Sau đó Hoàng thái hậu Sonja trao lại bộ trang sức cho mẹ của Ingrid Alexandra, khi ấy là Thái tử phi Mette-Marit, nhân dịp Ingrid chào đời năm 2004.

Công chúa Ingrid Alexandra, Quốc vương Haakon và Hoàng thái hậu Sonja tham dự Stortingsmiddag, bữa tiệc thường niên của Quốc hội - Ảnh: The Norwegian Royal House

Quốc vương Haakon VIII tưởng nhớ người cha quá cố trong bài phát biểu tại sự kiện. Ông chia sẻ bằng tiếng Na Uy: "Tôi nhớ cha vào tối nay. Đây là sân khấu của ông ấy. Ông ấy hài hước, luôn có những lời nhận xét đúng lúc và khả năng canh thời điểm tuyệt vời".

Ông cũng dành lời tri ân cho những người phụ nữ quan trọng đồng hành cùng ông trong buổi tiệc:

"Tôi còn có những người tuyệt vời khác bên cạnh. Tối nay, chúng ta có một cựu binh kỳ cựu, Hoàng thái hậu Sonja.

Tiếp đến là Công chúa Ingrid Alexandra, thành viên trẻ nhất và cũng là người lần đầu tham dự. Còn tôi ở đây, đang trong thời kỳ đỉnh cao".

Công chúa Ingrid Alexandra diện chiếc đầm trễ vai màu tím đậm nổi bật, có sắc độ hài hòa với chiếc vương miện đang đội - Ảnh: Alamy Stock

Gần đây, Công chúa Ingrid Alexandra xuất hiện tại nhiều sự kiện chính thức hơn. Điều này có thể xuất phát từ việc cô hiện là người trực tiếp kế vị ngai vàng.

Còn mẹ của Công chúa Ingrid Alexandra, Hoàng hậu Mette-Marit, phải vắng mặt tại một số sự kiện gần đây do những vấn đề sức khỏe.

Bà vừa trải qua ca ghép phổi vào tháng 6. Kể từ đó bà nhiều lần nhập viện tại Bệnh viện Đại học Oslo, cơ sở Rikshospitalet, để tiếp tục điều trị và theo dõi sức khỏe.

Tiệc Stortingsmiddag thường niên diễn ra tại đại sảnh phòng ăn của Cung điện Hoàng gia. Đây là lần đầu tiên Quốc vương Haakon VIII chủ trì sự kiện trên cương vị quân vương. Hoàng gia Na Uy mô tả buổi tiệc là "cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa nhà vua và những đại diện do người dân bầu chọn, diễn ra trong khuôn viên hoàng gia". Sự kiện tổ chức thường niên từ năm 1906, ngoại trừ những năm chiến tranh và thời gian phong tỏa do đại dịch COVID-19.