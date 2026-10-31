5 vương miện cưới đắt giá nhất Hoàng gia Anh

Công nương Diana từng từ chối mượn chiếc vương miện Lover's Knot của Hoàng gia Anh, để chọn vương miện Spencer được truyền lại từ gia đình mình - Ảnh: PA Images

Trong bộ sưu tập trang sức Hoàng gia Anh, vương miện luôn là một trong những bảo vật đặc biệt nhất. Dù xuất hiện trong sự kiện nào hay được ai đội, món trang sức này cũng thu hút sự chú ý của công chúng.

Theo truyền thống Hoàng gia Anh, phụ nữ chưa kết hôn thường không đội vương miện. Vì vậy, đám cưới thường là dịp đầu tiên các cô dâu hoàng gia được đeo món trang sức đặc biệt này.

Tuy nhiên, chiếc vương miện cưới có giá trị cao nhất lại không thuộc về Nữ hoàng Elizabeth II, Công nương Diana hay Công nương Kate Middleton.

Cùng khám phá câu chuyện đằng sau 5 chiếc vương miện cưới xa hoa này, do tạp chí Elle Taiwan giới thiệu.

5. Công nương Kate Middleton: Vương miện Cartier Halo

Trong đám cưới thế kỷ năm 2011, Công nương Kate Middleton lựa chọn chiếc vương miện Cartier Halo.

Được chế tác vào năm 1936, chiếc vương miện sở hữu những đường nét uốn lượn mềm mại, kết hợp 739 viên kim cương cắt brilliant và 149 viên kim cương cắt baguette.

Vương miện Cartier Halo được ước tính có giá trị từ 1-2,5 triệu bảng Anh - Ảnh: Paul Hackett

Dù Công nương Kate Middleton chỉ đội chiếc vương miện này một lần duy nhất trong ngày cưới, đây vẫn là một trong những diện mạo đáng nhớ nhất của cô, bên cạnh chiếc váy cưới và đôi hoa tai đi kèm.

Vương miện Cartier Halo ban đầu là món quà Vua George VI dành tặng vợ mình. Sau đó, hai vợ chồng trao lại chiếc vương miện cho con gái, Nữ hoàng Elizabeth II, nhân dịp sinh nhật lần thứ 18 của bà.

4. Zara Tindall: Vương miện Meander

Cũng kết hôn trong năm 2011, Zara Tindall, con gái Công chúa Anne, lựa chọn chiếc vương miện Meander trong ngày trọng đại.

Lấy cảm hứng từ họa tiết meander đặc trưng của nghệ thuật Hy Lạp cổ đại (trong văn hóa Á Đông là hoa văn hồi văn), chiếc vương miện còn được tô điểm bằng những họa tiết nguyệt quế và kim ngân.

Nữ hoàng Elizabeth II kế thừa chiếc vươnng miện từ mẹ chồng của bà, sau đó truyền lại cho Công chúa Anne.

Vương miện Meander có giá trị ước tính từ 2-4 triệu bảng Anh - Ảnh: Martin Rickett



3. Meghan Markle: Vương miện Queen Mary's Bandeau

Trong đám cưới năm 2018, Meghan Markle đội vương miện Queen Mary's Bandeau. Đây là món trang sức đầu tiên và duy nhất cô từng đội trong các sự kiện hoàng gia.

Chiếc vương miện vốn thuộc sở hữu từ bà nội của Nữ hoàng Elizabeth II. Điểm nhấn ở chính giữa là chiếc trâm cài được tạo thành từ 10 viên kim cương.

Vương miện Queen Mary's Bandeau có giá trị ước tính từ 2-5 triệu bảng Anh - Ảnh: Gareth Fuller

2. Nữ hoàng Elizabeth II: Vương miện Queen Mary's Fringe

Được chế tác bởi nhà kim hoàn hoàng gia Garrard vào năm 1919, vương miện Queen Mary's Fringe gồm 47 dải kim cương xếp thành những đường tua tinh xảo.

Nữ hoàng Elizabeth II, con gái bà là Công chúa Anne và cháu gái là Công chúa Beatrice đều từng lựa chọn chiếc vương miện này trong ngày cưới.

Đáng chú ý, khi chuẩn bị cho hôn lễ, Nữ hoàng Elizabeth II từng vô tình làm hỏng chiếc vương miện. Các nghệ nhân phải nhanh chóng sửa chữa ngay trước ngày cử hành hôn lễ để kịp hoàn thiện món trang sức.

Khoảng cách không đồng đều giữa những dải kim cương ở phía bên phải được cho là dấu vết còn lại của lần sửa chữa khẩn cấp đó.

Vương miện Queen Mary's Fringe có giá trị ước tính từ 5-9 triệu bảng Anh - Ảnh: Hulton Deutsch

Công chúa Eugenie: Vương miện Greville Emerald Kokoshnik

Chiếc vương miện cưới đắt giá nhất trong danh sách thuộc về Công chúa Eugenie, cháu gái Nữ hoàng Elizabeth II.

Trong hôn lễ năm 2018, cô lựa chọn vương miện Greville Emerald Kokoshnik Tiara, món trang sức có giá trị ước tính từ 10-13 triệu bảng Anh.

Thiết kế có phần nào tương đồng với chiếc vương miện kim cương mà Meghan Markle đội trong hôn lễ cùng năm.

Tuy nhiên, sự hiện diện của những viên ngọc lục bảo quý hiếm đã đưa giá trị của vương miện Greville Emerald Kokoshnik vượt xa các món trang sức còn lại.

Vương miện Greville Emerald Kokoshnik có một viên ngọc lục bảo 97,3 carat ở trung tâm - Ảnh: Pool

Khác với phần lớn vương miện được chế tác dành riêng cho thành viên hoàng gia, chiếc vương miện này ban đầu được nhà kim hoàn Pháp Boucheron chế tác vào năm 1919 cho nữ thừa kế người Anh Margaret Greville.

Khi qua đời năm 1942, bà để lại toàn bộ bộ sưu tập trang sức cho mẹ của Nữ hoàng Elizabeth II. Từ đó, chiếc vương miện cùng nhiều món bảo vật khác chính thức trở thành một phần trong bộ sưu tập trang sức Hoàng gia Anh.

Từng xuất hiện thông tin cho rằng Meghan Markle vốn đã chọn vương miện Greville Emerald Kokoshnik trong số những món trang sức hoàng gia để đội trong đám cưới năm 2018.

Tuy nhiên, Nữ hoàng Elizabeth II được cho là đã từ chối đề nghị này, khiến Meghan Markle chuyển sang lựa chọn vương miện Queen Mary's Bandeau.