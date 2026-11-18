Từ cố Nữ hoàng Elizabeth II, Công nương Diana đến Công nương Kate và Công chúa Charlotte, mỗi thành viên Hoàng gia Anh đều có cách riêng để chinh phục họa tiết kẻ caro.
Nhắc đến những biểu tượng đặc trưng của phong cách Anh, họa tiết kẻ caro chắc hẳn là một trong những cái tên tiêu biểu.
Từ họa tiết Tartan truyền thống của Scotland đến những chiếc áo khoác kẻ ô mang phong cách học đường, kiểu hoa văn kinh điển này luôn giữ vị trí đặc biệt trong tủ đồ của các thành viên Hoàng gia Anh.
Họa tiết kẻ caro: Biểu tượng thời trang Hoàng gia Anh
Vượt ra ngoài giá trị thời trang, họa tiết kẻ caro còn gắn liền với lịch sử, văn hóa và truyền thống gia đình của hoàng gia.
Mỗi khi các thành viên hoàng gia đến thăm Scotland, những bộ trang phục mang dấu ấn địa phương lại xuất hiện, thể hiện sự trân trọng dành cho bản sắc vùng đất này.
Dù cùng lựa chọn họa tiết kẻ caro, mỗi người lại có triết lý phối đồ riêng. Cố Công nương Diana được xem là một trong những biểu tượng thời trang tiêu biểu với hoa văn này.
Từ những bộ trang phục phối màu táo bạo đến đầm caro đậm chất thập niên 1980, bà luôn tạo dấu ấn khó quên.
Trong khi đó, Công nương Kate Middleton ưu ái những chiếc đầm dài, áo khoác dáng ôm với đường cắt may tinh tế và bảng màu trầm, qua đó mang đến diện mạo hiện đại cho phong cách Anh truyền thống.
Vậy ai mới là thành viên Hoàng gia Anh diện họa tiết kẻ caro ấn tượng nhất?
Hãy cùng tiếp tục kéo xuống để nhìn lại những bộ trang phục kinh điển qua nhiều thế hệ để khám phá cách họ vận dụng phom dáng, màu sắc và phụ kiện, đồng thời tìm thêm cảm hứng cho phong cách thường ngày.
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