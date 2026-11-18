Tháng 9-1982, Công nương Diana tham dự Braemar Gathering - sự kiện thể thao truyền thống vùng cao nguyên Scotland - trong bộ trang phục họa tiết kẻ caro kinh điển - Ảnh: Anwar

Nhắc đến những biểu tượng đặc trưng của phong cách Anh, họa tiết kẻ caro chắc hẳn là một trong những cái tên tiêu biểu.

Từ họa tiết Tartan truyền thống của Scotland đến những chiếc áo khoác kẻ ô mang phong cách học đường, kiểu hoa văn kinh điển này luôn giữ vị trí đặc biệt trong tủ đồ của các thành viên Hoàng gia Anh.

Họa tiết kẻ caro: Biểu tượng thời trang Hoàng gia Anh

Vượt ra ngoài giá trị thời trang, họa tiết kẻ caro còn gắn liền với lịch sử, văn hóa và truyền thống gia đình của hoàng gia.

Mỗi khi các thành viên hoàng gia đến thăm Scotland, những bộ trang phục mang dấu ấn địa phương lại xuất hiện, thể hiện sự trân trọng dành cho bản sắc vùng đất này.

Dù cùng lựa chọn họa tiết kẻ caro, mỗi người lại có triết lý phối đồ riêng. Cố Công nương Diana được xem là một trong những biểu tượng thời trang tiêu biểu với hoa văn này.

Từ những bộ trang phục phối màu táo bạo đến đầm caro đậm chất thập niên 1980, bà luôn tạo dấu ấn khó quên.

Năm 1990, với cách phối màu táo bạo và đường cắt may tinh tế, Công nương Diana thổi nét hiện đại, cá tính vào họa tiết caro vốn mang vẻ đẹp cổ điển, kín đáo - Ảnh: Tim Graham

Năm 1985, Công nương Diana diện bộ trang phục caro tím xanh phối áo cổ nơ hồng và thắt lưng bản rộng, thể hiện phong cách phối màu táo bạo đậm chất thập niên 1980 - Ảnh: Tim Graham

Trong khi đó, Công nương Kate Middleton ưu ái những chiếc đầm dài, áo khoác dáng ôm với đường cắt may tinh tế và bảng màu trầm, qua đó mang đến diện mạo hiện đại cho phong cách Anh truyền thống.

Vậy ai mới là thành viên Hoàng gia Anh diện họa tiết kẻ caro ấn tượng nhất?

Hãy cùng tiếp tục kéo xuống để nhìn lại những bộ trang phục kinh điển qua nhiều thế hệ để khám phá cách họ vận dụng phom dáng, màu sắc và phụ kiện, đồng thời tìm thêm cảm hứng cho phong cách thường ngày.

Đầu tháng 10-2026, Công nương Kate Middleton xuất hiện tại Bắc Ireland trong bộ trang phục mùa thu thanh lịch với đầm dài caro xanh lá, áo khoác đen dáng dài và sơ mi trắng cổ bèo - Ảnh: Samir

Tháng 11-2023, Công nương Kate Middleton diện áo khoác caro dáng ngắn trong chuyến thăm Scotland, khéo léo kết hợp nét văn hóa địa phương với phong cách Anh hiện đại - Ảnh: WPA Pool

Ngày đầu năm 2026, Zara Tindall - cháu ngoại của cố Nữ hoàng Elizabeth II - xuất hiện tại trường đua ngựa Cheltenham trong chiếc áo khoác dài họa tiết caro nâu, mang vẻ đẹp cổ điển và ấm áp - Ảnh: Indigo

Giáng sinh năm 2024, Công nương Kate Middleton và Công chúa Charlotte tạo dấu ấn với trang phục đồng điệu họa tiết caro xanh navy và xanh lá, qua đó thể hiện sự ăn ý trong phong cách mẹ con - Ảnh: Samir

Năm 2021, trong chuyến du lịch riêng đến Jordan cùng gia đình, Công chúa Charlotte diện chiếc đầm caro xanh trắng với chi tiết bèo nhún và nơ ở vai. Thiết kế có phom dáng thoải mái, mang đến vẻ ngoài tươi tắn, khác với phong cách chỉn chu thường thấy tại các sự kiện hoàng gia - Ảnh: Instagram @princeandprincessofwales

Khi còn nhỏ, Hoàng tử William kết hợp ô caro với áo khoác Barbour và ủng đi mưa Wellington, tạo nên phong cách đồng quê Anh cổ điển - Ảnh: Tim Graham

Cố Nữ hoàng Elizabeth II tạo sự đồng điệu khi kết hợp chân váy caro với áo khoác có phần cổ cùng họa tiết, mang đến tổng thể hài hòa, tinh tế - Ảnh: Tim Graham

Cố Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip từng diện trang phục họa tiết caro đồng điệu khi dự sự kiện, thể hiện sự ăn ý mà vẫn giữ phong cách riêng - Ảnh: Tim Graham

Vương hậu Camilla phối áo và chân váy cùng họa tiết caro, tạo diện mạo đồng điệu với Vua Charles III theo phong cách thanh lịch, kín đáo - Ảnh: Indigo