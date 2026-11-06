Úc cấm học sinh tiểu học dùng AI, lập lực lượng đặc nhiệm cai nghiện kỹ thuật số

Tổ chức Nghiên cứu Giáo dục Úc (AERO) cảnh báo học sinh tiểu học nên tránh hoàn toàn việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong ba năm học đầu tiên - Ảnh: ABC News/Brooke Chandler



Học sinh tại các trường học trên khắp Úc sẽ bị cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh trong giờ học và hạn chế sử dụng công nghệ này trong các bài kiểm tra. Đây là một phần trong kế hoạch siết chặt thời lượng sử dụng thiết bị điện tử tại trường học.

Quyết định được đưa ra tại cuộc họp các bộ trưởng giáo dục liên bang, bang và vùng lãnh thổ trong tuần này.

Theo đó, các bộ trưởng nhất trí xem xét thiết lập giới hạn thời gian sử dụng màn hình điện tử tại trường học, đồng thời thành lập "Lực lượng đặc nhiệm cai nghiện kỹ thuật số" để tham mưu các giải pháp quản lý thiết bị học đường.

Quy định mới sẽ cấm hoàn toàn học sinh tiểu học sử dụng AI tạo sinh tại lớp. Với học sinh trung học, việc sử dụng công nghệ này sẽ bị hạn chế trong các bài kiểm tra.

Bên cạnh đó, hình thức thi trực tuyến NAPLAN ở cấp tiểu học cũng sẽ bị hủy bỏ, thay bằng bài thi trên giấy.

Phát biểu về chính sách mới, Bộ trưởng Giáo dục Liên bang Úc Jason Clare cảnh báo việc lạm dụng màn hình điện tử đang làm suy giảm khả năng tập trung và gây "thoái hóa tư duy" ở học sinh.

Dẫn nghiên cứu trên 26.000 học sinh, ông cho biết dù AI giúp nâng cao hiệu quả làm bài tập về nhà, công nghệ này lại khiến kết quả thi thực tế giảm tới 24%.

Hiện Úc nằm trong nhóm quốc gia có tỉ lệ học sinh sử dụng công nghệ tại trường học cao nhất thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), với trung bình hơn 2,5 giờ mỗi ngày trước màn hình.

OECD nhận định sự sao nhãng do sử dụng thiết bị kỹ thuật số và AI là một trong những nguyên nhân khiến kết quả học tập của học sinh Úc chạm mức thấp kỷ lục trong kỳ kiểm tra quốc tế gần đây.