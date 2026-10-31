Tỉ phú Elon Musk lại dự báo AI sẽ tạo ra xã hội thịnh vượng, tiền bạc vô nghĩa

Ông Elon Musk lên xe Tesla khi rời một khách sạn ở Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Theo trang Business Insider, tỉ phú Elon Musk vừa tiếp tục khẳng định việc tiết kiệm cho tương lai dài hạn là không cần thiết, bởi các khoản tích lũy rồi sẽ chẳng còn giá trị.

"Trong bối cảnh thời đại thịnh vượng nhờ siêu trí tuệ đang đến gần, việc để dành tiền cho tương lai xa là điều hoàn toàn vô nghĩa", CEO SpaceX viết trên X ngày 29-10.

Ông đưa ra tuyên bố này để đáp lại một người dùng X chia sẻ rằng họ không còn lo lắng về "những quyết định tài chính thiếu khôn khéo" của mình, vì một tương lai dư dả đồng nghĩa với việc "hầu hết những khoản chi đó sẽ không còn quan trọng trong vài năm tới".

Đây không phải lần đầu vị tỉ phú giàu nhất thế giới, với khối tài sản ròng tiệm cận 1.000 tỉ USD, đưa ra quan điểm này.

Trong một tập podcast phát sóng hồi tháng 1, ông khuyên mọi người đừng quá bận tâm chắt bóp từng đồng cho khoản dưỡng già 10 hay 20 năm tới, bởi "điều đó chẳng giải quyết vấn đề gì".

Ông nói thêm: "Nếu những kịch bản chúng tôi đưa ra là đúng, việc tiết kiệm tiền nghỉ hưu sẽ trở nên hoàn toàn vô giá trị".

Theo ông Musk, sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng và công nghệ robot sẽ bùng nổ năng suất lao động, tạo ra nguồn tài nguyên dồi dào tới mức "bất kỳ ai cũng có thể sở hữu bất cứ thứ gì họ muốn".

Trong thế giới đó, mọi người được tiếp cận "dịch vụ y tế tốt hơn bất kỳ ai ở thời điểm hiện tại", tình trạng khan hiếm hàng hóa và dịch vụ biến mất, và ai cũng có thể "học hỏi bất cứ điều gì mình thích hoàn toàn miễn phí".

Hồi tháng 7, trả lời tạp chí Economist, ông dự báo trong 10 năm tới robot tại nơi làm việc sẽ mở ra kỷ nguyên "thịnh vượng tuyệt vời".

"Nếu hàng hóa trở nên dư thừa, khi robot và AI tạo ra lượng nhiều hơn bất kỳ ai có thể tiêu thụ, thì bạn còn cần tiền để làm gì?", ông đặt câu hỏi.

Khi AI thay thế phần lớn công việc, theo ông, thế giới có thể cần một cuộc tái phân phối tài sản quy mô lớn để tạo ra "mức thu nhập cao toàn dân". Chính phủ các nước khi đó chỉ cần "phát séc cho người dân", bởi trước nguồn cung hàng hóa gần như vô tận, giảm phát mới là mối lo lớn hơn lạm phát.

Nhiều thủ lĩnh công nghệ khác cũng cho rằng AI sẽ tái định hình hoàn toàn lối sống của con người. Đồng sáng lập Microsoft Bill Gates nhận định trên một chương trình podcast gần đây rằng AI sẽ mang lại "thịnh vượng đích thực", khi robot có thể "xây nhà, trồng trọt và đảm nhận các ca phẫu thuật".

Tuy nhiên ông cũng cảnh báo hai thập kỷ tới sẽ là "giai đoạn biến động chưa từng có trong lịch sử nhân loại", bởi "hầu hết hàng hóa và dịch vụ sẽ không còn cần đến sự đóng góp từ sức lao động của con người".

Ngược lại, khi Business Insider hỏi ý kiến bảy chuyên gia về tài chính cá nhân và AI, tất cả đều thống nhất rằng người dân vẫn nên tiếp tục tích lũy tiền dưỡng già, vì rủi ro ông Musk dự báo sai là hoàn toàn có thể xảy ra.