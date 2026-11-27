U17 Trung Quốc đánh bại U17 Fiji với tỉ số 8-0 để giành vé vào vòng 32 đội giải U17 World Cup 2026 - Ảnh: SOHU

Tối 26-11, trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, U17 Trung Quốc nhanh chóng áp đặt thế trận bằng lối chơi tấn công chủ động và pressing tầm cao. Sức ép liên tục của đại diện châu Á sớm được cụ thể hóa bằng bàn mở tỉ số ngay phút thứ 3.

Từ pha triển khai bóng bên cánh trái, Kuang Zhaolei căng ngang vào vòng cấm U17 Fiji. Thủ môn đối phương dù kịp chạm chân vào bóng nhưng không thể ngăn Zhao Songyuan băng vào dứt điểm cận thành, đưa U17 Trung Quốc vượt lên dẫn trước.

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Trung Quốc thi đấu thoải mái hơn và tiếp tục duy trì sức ép. Hàng phòng ngự U17 Fiji gặp nhiều khó khăn trước những pha phối hợp tốc độ của đối thủ, lần lượt để thủng lưới thêm ở các phút 22, 28 và 32.

Trước khi hiệp một khép lại, U17 Trung Quốc đã tạo được cách biệt 4 bàn. Sang hiệp hai, đội bóng “xứ tỉ dân” vẫn không giảm nhịp độ tấn công, tiếp tục khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của U17 Fiji để gia tăng cách biệt.

Lần lượt Kuang Zhaolei, Zhang Junhao và Wan Xiang ghi thêm bàn thắng, đưa tỉ số lên 7-0. Đến phút 85, U17 Trung Quốc khép lại trận đấu bằng pha lập công của Liang Shiyu sau tình huống phối hợp ở trung lộ.

Nhận đường chuyền thuận lợi từ Wan Xiang, Liang Shiyu thoát xuống vòng cấm, xử lý vượt qua hậu vệ đối phương rồi dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 8-0 cho U17 Trung Quốc.

Với 3 điểm có được, U17 Trung Quốc kết thúc vòng bảng với 4 điểm sau một trận thắng, một trận hòa và một thất bại. Dù chỉ đứng thứ ba bảng H với hiệu số +3, đội bóng “xứ tỉ dân” vẫn giành quyền đi tiếp khi xếp trong nhóm các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Ở trận đấu cùng giờ tại bảng H, U17 Tây Ban Nha đánh bại U17 Morocco 2-0, khép lại vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối và hiệu số +22. U17 Morocco đứng thứ hai với 4 điểm cùng hiệu số +4, trong khi U17 Trung Quốc đi tiếp nhờ vị trí trong nhóm 8 đội xếp thứ ba xuất sắc nhất.