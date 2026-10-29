Tưởng cảm cúm thông thường, một phụ nữ nhập viện suy tim cấp

Người cao tuổi mắc bệnh lý tim mạch cần cẩn trọng khi nhiễm bệnh do vi rút - Ảnh minh họa

Nhiễm trùng hô hấp có thể khiến bệnh tim chuyển nặng

Tại Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 20 do Hội Tim mạch học Việt Nam tổ chức, TS.BS Vũ Quỳnh Nga, Bệnh viện Tim Hà Nội, chia sẻ trường hợp một bệnh nhân nữ 67 tuổi mắc suy tim, tăng huyết áp và bệnh mạch vành.

Trước khi nhập viện, sức khỏe người bệnh tương đối ổn định nhờ tuân thủ phác đồ điều trị. Trong 6 tháng trước đó, bệnh nhân không phải nhập viện vì tình trạng tim mạch.

Tuy nhiên, khoảng một tuần trước khi nhập viện, người bệnh bắt đầu ho, mệt mỏi và khó thở nhẹ. Những biểu hiện ban đầu dễ bị nhầm với cảm cúm thông thường, nhưng tình trạng sức khỏe nhanh chóng xấu đi.

Khi nhập viện, bệnh nhân vừa có biểu hiện nhiễm trùng hô hấp cấp, vừa xuất hiện suy tim cấp. Kết quả xét nghiệm xác định tác nhân gây nhiễm trùng là vi rút hợp bào hô hấp (RSV).

Theo bác sĩ Nga, trường hợp này cho thấy nhiễm trùng hô hấp có thể trở thành yếu tố khởi phát khiến bệnh tim mạch diễn tiến nghiêm trọng, dẫn đến nhập viện ngay cả khi tình trạng bệnh trước đó được kiểm soát tương đối tốt.

Nguy cơ này đáng lưu ý ở người cao tuổi, người mắc nhiều bệnh nền, đặc biệt là bệnh nhân có bệnh động mạch vành hoặc suy tim.

Bác sĩ Nga cũng cho hay nguy cơ nhập viện do RSV ở người từ 65 tuổi trở lên mắc bệnh động mạch vành có thể tăng tới 6,5 lần so với nhóm không có bệnh lý này.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cảnh báo người mắc bệnh tim mạch có nguy cơ mắc zona thần kinh cao hơn khoảng 34%. Những trường hợp có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch vì vậy cần được đánh giá nguy cơ và tư vấn dự phòng phù hợp.

Bác sĩ Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám cho bệnh nhân tim mạch - Ảnh: BVCC

Chú ý theo dõi, chủ động phòng bệnh

Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh tim mạch mỗi năm.

Việc kiểm soát huyết áp, điều trị suy tim, bệnh mạch vành và các yếu tố nguy cơ vẫn là nền tảng quan trọng. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo chăm sóc tim mạch không nên chỉ dừng ở điều trị bệnh nền mà cần chú trọng cả việc phòng ngừa những yếu tố có thể làm bệnh diễn tiến nặng.

Nhiễm trùng, đặc biệt nhiễm trùng hô hấp, có thể làm tăng viêm hệ thống, stress oxy hóa, rối loạn chức năng nội mô và tình trạng tăng đông, từ đó gia tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ và tử vong tim mạch.

GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, nhấn mạnh một đợt nhiễm trùng có thể làm mất đi thành quả của nhiều tháng kiểm soát bệnh tim mạch.

Vì vậy, cần chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu điều trị khi bệnh trở nặng sang chiến lược quản lý và dự phòng toàn diện. Hiện nay, hướng dẫn của Bộ Y tế cũng đề cập vai trò của tiêm chủng trong dự phòng các đợt cấp và biến chứng tim mạch, bao gồm nhồi máu cơ tim và đột quỵ gây ra do nhiễm trùng.

Với người mắc bệnh tim mạch, dự phòng cần được cá thể hóa theo tuổi, bệnh nền, tiền sử điều trị và tình trạng miễn dịch. Người bệnh nên trao đổi với bác sĩ điều trị về các bệnh truyền nhiễm có thể phòng ngừa phù hợp.