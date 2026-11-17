Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Bình Chánh lắp 55 đèn năng lượng mặt trời tại 4 tuyến đường chưa có hệ thống chiếu sáng ở xã Tân Nhựt và Bình Hưng. - Ảnh: EVNHCMC

Từ đầu năm đến nay, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) và các Chi đoàn cơ sở tại các đơn vị trực thuộc đã lắp đặt hàng trăm bộ đèn thắp sáng và đèn năng lượng mặt trời miễn phí phục vụ người dân trong các tuyến hẻm, các khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Đây là những công trình thanh niên mang dấu ấn, bản sắc, tinh thần xung kích vì cộng đồng của tuổi trẻ ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

Những tuyến hẻm được thắp sáng

Tuyến đường 6D, ấp 59, xã Tân Vĩnh Lộc có chiều dài khoảng 700m, là khu vực dân cư sinh sống đông đúc, có mật độ người dân qua lại thường xuyên.

Tuy nhiên, tuyến đường chưa được trang bị hệ thống chiếu sáng công cộng nên vào ban đêm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt vào các khung giờ tối, tuyến đường trở nên vắng vẻ, tầm nhìn hạn chế, gây khó khăn cho người dân trong sinh hoạt cũng như tham gia giao thông.

Khảo sát thực trạng tuyến đường, trong tháng 4-2026, Chi đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bình Chánh đã phối hợp với UBND xã Tân Vĩnh Lộc thực hiện công trình thanh niên "Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm". Công trình lắp đặt 10 đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời dọc tuyến đường, góp phần đảm bảo độ sáng cần thiết, nâng cao an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự và tạo mỹ quan đô thị.

Tiếp đó, trong tháng 5-2026, đơn vị phối hợp với UBND xã Bình Chánh lắp 35 đèn năng lượng mặt trời công suất 600W trên hai tuyến đường Đê bao rạch Già và đường ấp 3, thuộc ấp 39. Hai tuyến có tổng chiều dài 2.650m. Đây là công trình thiết thực, mang lại ý nghĩa rất lớn để phục vụ chiếu sáng, đi lại của nhân dân trên địa bàn vào ban đêm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực.

Trước đó, vào dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chi đoàn Công ty Điện lực Bình Chánh cũng đã lắp đặt 55 đèn năng lượng mặt trời tại 4 tuyến đường thuộc xã Bình Hưng và Tân Nhựt với tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Công trình sau khi hoàn thành đã góp phần cải thiện điều kiện chiếu sáng, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho người dân khi lưu thông vào ban đêm.

Ngoài các tuyến đường dân cư, đơn vị còn triển khai công trình chiếu sáng tại nhà các gia đình chính sách. Trong tháng 7-2026, đoàn viên lắp 10 đèn năng lượng mặt trời trên đường vào nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Xa và 8 bộ đèn trên tuyến đường dẫn vào nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tám, cùng ở xã Tân Nhựt.

Công trình không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông nông thôn, giúp bà con đi lại thuận tiện, đảm bảo an ninh trật tự địa phương vào ban đêm, mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Bình Chánh cũng là đơn vị dẫn đầu về số lượng các tuyến đường/hẻm được thắp sáng bằng đèn năng lượng mặt trời. Từ đầu năm đến nay, đoàn viên, thanh niên của đơn vị đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên các xã Bình Hưng, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Hưng Long, Bình Chánh thực hiện công trình thanh niên Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm với hơn 200 đèn năng lượng mặt trời thắp sáng cho hàng loạt tuyến hẻm trên địa bàn.

Dấu ấn của tuổi trẻ ngành điện TP.HCM

Hoạt động lắp đặt đèn chiếu sáng cũng được triển khai tại các địa bàn khác. Trong gần một năm qua, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Củ Chi đã lắp 84 bộ đèn năng lượng mặt trời tại 9 tuyến hẻm thuộc công trình "Thắp sáng tuyến đường quê".

Trong khi đó, công trình thanh niên "Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm" của Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực An Phú Đông với 22 bộ đèn năng lượng mặt trời đã giúp cho hơn 1.000 hộ dân tại các tuyến hẻm thuộc phường Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, An Phú Đông, Thới An đi lại an toàn, sinh hoạt thuận tiện hơn. Không chỉ là các tuyến hẻm mà đoàn viên, thanh niên của đơn vị còn thắp sáng các khu vui chơi để phục vụ cho các cháu thiếu nhi có chỗ sinh hoạt, vui chơi sạch đẹp, an toàn.

Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực An Phú Đông lắp đèn năng lượng mặt trời tại công viên phục vụ trẻ em vui chơi an toàn. - Ảnh: EVNHCMC

Nhằm tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ, Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Tân Thuận đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng với 10 bộ đèn năng lượng mặt trời tại

Đền thờ anh hùng liệt sĩ chiến khu Rừng Sác, đường Lương Văn Nho, ấp Miễu Ba, xã Cần Giờ. Công trình tạo diện mạo khang trang, sáng sủa hơn cho khu vực Đền thờ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chăm sóc công trình và thăm viếng của người dân.

Tại Bình Dương, đoàn viên Công ty Điện lực Bình Dương triển khai công trình chiếu sáng tại Khu di tích căn cứ cách mạng Bàu Gốc, phường Bình Cơ, với 7 bộ đèn năng lượng mặt trời. Trong khi đó, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Bến Cát lắp 10 bộ đèn trên tuyến hẻm có nhiều gia đình người có công với cách mạng sinh sống tại xã Dầu Tiếng.

Theo thống kê của Văn phòng Đoàn Thanh niên EVNHCMC, đến nay, đoàn viên, thanh niên tổng công ty và các đơn vị trực thuộc đã lắp đặt miễn phí hơn 500 bộ đèn chiếu sáng và đèn năng lượng mặt trời tại những khu vực chưa có hệ thống chiếu sáng, với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng.

Những công trình này là mang dấu ấn của đoàn viên, thanh niên EVNHCMC, góp phần phát huy vai trò của lực lượng trẻ trong hoạt động chuyên môn và các chương trình vì cộng đồng.