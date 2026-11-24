Sân khấu chương trình Muôn sắc Việt Nam diễn ra tối 24-11 - Ảnh: BTC

Chương trình Muôn sắc Việt Nam diễn ra tối nay 24-11 tại sân vận động Mỹ Đình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ nổi tiếng, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Trước thềm Muôn sắc Việt Nam "nóng bừng" vào tối nay, Tùng Dương có những chia sẻ nhanh với Tuổi Trẻ về Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu diễn ra trên cả nước.

Tùng Dương: Tự hào khi Việt Nam có một ngày riêng để tôn vinh văn hóa

Thời điểm cuối năm, Tùng Dương đang bận rộn với nhiều công việc chuẩn bị cho concert Bay về phía mặt trời, dự kiến diễn ra ngày 19-12 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây là chương trình có quy mô lớn nhất từ trước tới giờ mà nghệ sĩ và ê kíp dành nhiều tâm huyết, đòi hỏi sự đầu tư lớn cả về âm nhạc, ý tưởng lẫn cảm xúc.

Tuy nhiên, khi nhận được lời mời tham gia hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, anh rất vui và sẵn sàng thu xếp thời gian, thậm chí gác hết mọi việc để tham gia.

"Xin được vinh dự góp 2 tiết mục trong chương trình. Ngoài liên khúc Dòng máu Lạc Hồng - Việt Nam kiêu hãnh cùng Võ Hạ Trâm, Phạm Anh Duy, Lâm Bảo Ngọc…, tôi sẽ hát thêm bài Thư pháp", anh tiết lộ với Tuổi Trẻ.

Là một nghệ sĩ, được góp tiếng hát vào một sự kiện tôn vinh văn hóa dân tộc cũng là một niềm vinh dự và trách nhiệm. Ca sĩ muốn mang đến những tiết mục không chỉ có tính giải trí mà còn truyền tải được tình yêu đối với quê hương, đất nước, con người và những giá trị Việt Nam.

"Tôi tin âm nhạc có khả năng kết nối mọi người, vượt qua những khác biệt về thế hệ, hoàn cảnh và gu thưởng thức", Tùng Dương nói. Chia sẻ thêm với Tuổi Trẻ, Tùng Dương cho biết anh rất vui, xúc động và tự hào khi Việt Nam có một ngày dành riêng để tôn vinh văn hóa.

"Với tôi, văn hóa không phải điều gì xa vời hay chỉ nằm trong những di sản, bảo tàng, những lễ hội lớn lao. Văn hóa hiện diện trong từng lời ăn tiếng nói, trong cách ứng xử, trong nếp nhà, trong âm nhạc, nghệ thuật và cả những giá trị mà mỗi người mang theo suốt cuộc đời", nghệ sĩ chia sẻ thêm.

Tùng Dương hôm tổng duyệt chương trình - Ảnh: BTC

Là một ca sĩ, Tùng Dương luôn nghĩ mình đang làm văn hóa bằng chính tiếng hát và con đường nghệ thuật theo đuổi.

Mỗi ca khúc được cất lên và giới thiệu đến công chúng, nếu chạm được vào tâm hồn người nghe, khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam thì đó cũng là một cách đóng góp cho văn hóa.

Tùng Dương cho rằng ngày 24-11 không đơn thuần là một ngày kỷ niệm, mà có thể trở thành một ngày hội của non sông, ngày mỗi người Việt Nam dù ở bất cứ đâu, đều có dịp nhìn lại, tự hào và ý thức sâu sắc hơn về những giá trị văn hóa của dân tộc mình.

"Điều tôi mong muốn nhất là tinh thần ấy không chỉ hiện diện trong một ngày mà được nuôi dưỡng trong đời sống thường nhật, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng và sức mạnh nội sinh của đất nước", anh nhắn nhủ.

Tùng Dương sẽ thể hiện bài Thư pháp của nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng - Ảnh: BTC

"Ngày Văn hóa Việt Nam nhắc mình là ai và nơi mình thuộc về"

Ngày Văn hóa Việt Nam cũng là dịp khiến người ta nghĩ về văn hóa, bản sắc và căn tính dân tộc cũng như cá nhân.

"Trong một thế giới ngày càng phẳng, khi các nền văn hóa giao thoa mạnh mẽ, chúng ta có nhiều cơ hội tiếp cận với những tinh hoa của nhân loại. Nhưng chính trong quá trình hội nhập ấy, câu hỏi: 'Mình là ai, mình đến từ đâu và đâu là những giá trị làm nên bản sắc của mình' lại càng trở nên quan trọng", Tùng Dương bày tỏ.

Với ca sĩ, bản sắc không có nghĩa là khép mình trong những giá trị cũ hay từ chối sự đổi mới. Ngược lại, chúng ta hoàn toàn có thể hiện đại, văn minh, tiếp thu những xu hướng mới của thế giới nhưng vẫn phải có một gốc rễ vững vàng.

Một người nghệ sĩ có thể hát nhiều thể loại nhạc, thử nghiệm nhiều ngôn ngữ âm nhạc, thậm chí đi rất xa trong những tìm tòi sáng tạo nhưng điều quan trọng là không đánh mất căn tính của mình.

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh tham gia tổng duyệt chương trình Muôn sắc Việt Nam - Ảnh: BTC

Chương trình Muôn sắc Việt Nam có thời lượng 120 phút, qua ba chương Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, Muôn sắc di sản, Bản sắc vươn xa và phần kết Việt Nam bừng sáng năm châu - Ảnh: BTC

Trong hành trình nghệ thuật, Tùng Dương trải lòng, anh luôn yêu thích sự khám phá, đổi mới và những thử nghiệm có phần táo bạo. Nhưng càng đi xa, nghệ sĩ càng nhận ra giá trị của cội nguồn, của tiếng Việt, của âm nhạc dân gian, của những chất liệu truyền thống.

"Đó không phải là chiếc áo để chúng ta mặc vào trong những dịp đặc biệt mà là một phần trong máu thịt, trong tâm hồn người Việt. Khi đưa những chất liệu truyền thống vào âm nhạc đương đại, tôi luôn mong muốn chúng có đời sống mới, có thể chạm đến những khán giả trẻ mà vẫn giữ được tinh thần và vẻ đẹp vốn có", ca sĩ nói.

Theo Tùng Dương, mỗi cá nhân đều có một căn tính văn hóa riêng, được hình thành từ gia đình, quê hương, môi trường sống, giáo dục và những trải nghiệm của mình. Khi mỗi người hiểu và trân trọng căn tính ấy, chúng ta sẽ có một cộng đồng tự tin hơn, một dân tộc có bản lĩnh hơn trong quá trình hội nhập. Giữ gìn văn hóa không phải chỉ là nhiệm vụ của các nhà nghiên cứu, các nghệ nhân hay những người làm nghệ thuật. Đó là trách nhiệm của tất cả mọi người. Từ việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, trân trọng những phong tục đẹp, ứng xử văn minh đến việc truyền tình yêu lịch sử và di sản cho thế hệ trẻ. Tùng Dương mong Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ trở thành một lời nhắc nhở đẹp đẽ: chúng ta có thể đi ra thế giới, tiếp nhận tinh hoa của thế giới nhưng hãy luôn biết mình là ai và tự hào về nơi mình thuộc về. Bởi một dân tộc chỉ thực sự có thể vươn xa khi biết trân trọng và phát huy những giá trị làm nên bản sắc của chính mình.