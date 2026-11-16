Từ vụ nhiều lãnh đạo sở bị hack Zalo, mạo danh vay tiền: Trách nhiệm thuộc về ai khi xảy ra thiệt hại?

Tài khoản của một phó giám đốc một sở ở Khánh Hòa, bị kẻ xấu hack, gửi nhiều tin nhắn mượn tiền - Ảnh chụp màn hình

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, những ngày qua nhiều người nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo của một số phó giám đốc sở, ngành ở tỉnh Khánh Hòa với nội dung hỏi mượn số tiền lớn.

Trách nhiệm thuộc về ai khi tiền bị chuyển?

Theo khảo sát của Tuổi Trẻ, nhiều người dân thắc mắc việc ai sẽ chịu trách nhiệm khi tiền bị chuyển và trách nhiệm pháp lý ra sao về việc này.



Luật sư Trần Thị Thanh Thảo (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng trong sự việc này, Zalo có trách nhiệm áp dụng các biện pháp kỹ thuật hợp lý để đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật tài khoản cho người dùng.

Ứng dụng này không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại kinh tế cho người dùng hoặc người bị lừa chuyển tiền, trừ khi chứng minh được hệ thống của mình bị lỗi bảo mật nghiêm trọng do chính phía nhà cung cấp và họ vi phạm các cam kết bảo mật theo hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc quy định pháp luật.

Khi có yêu cầu giải quyết, Zalo có trách nhiệm phối hợp với cơ quan công an hoặc các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ công tác điều tra tội phạm mạng.

Về việc ai chịu trách nhiệm khi tiền bị chuyển, luật sư cho rằng người thực hiện hành vi hack và lừa đảo là người chịu trách nhiệm chính về mặt hình sự và dân sự.

Theo Điều 174 (Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản) hoặc Điều 290 (Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản) của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), kẻ gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho nạn nhân.

Chủ tài khoản Zalo bị hack (nếu bị xem xét) sẽ được pháp luật xác định là một nạn nhân bị xâm phạm trái phép quyền quản lý, sử dụng tài khoản, không phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người chuyển tiền nhầm/bị lừa, bởi họ không có lỗi trong việc cố ý lừa đảo (trừ trường hợp họ đồng lõa, tiếp tay hoặc cho mượn/cho thuê tài khoản).

Ngoài ra, người trực tiếp chuyển tiền là người chịu rủi ro ban đầu do thiếu cảnh giác (không gọi điện xác minh trực tiếp qua số điện thoại trước khi chuyển tiền).

Chiếm quyền tài khoản Zalo bị xử lý thế nào?

Theo luật sư Thảo, tùy cách thức chiếm quyền, thủ đoạn sử dụng và hậu quả, kẻ gian có thể bị xử lý về một hoặc nhiều tội danh.

Thứ nhất là tội xâm nhập trái phép: Người vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa hoặc sử dụng quyền quản trị của người khác để truy cập trái phép tài khoản Zalo có thể bị xử lý theo Điều 289 Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi năm 2017.

Theo khoản 1 Điều 289, trường hợp thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng có thể bị phạt tiền từ 50 - 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm.

Khung hình phạt cao nhất của tội này là 12 năm tù, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc hành nghề từ 1 - 5 năm.

Thứ hai là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Nếu sau khi chiếm tài khoản, đối tượng mạo danh chủ tài khoản, đưa ra thông tin gian dối để người khác chuyển tiền thì có thể bị xử lý theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Người chiếm đoạt từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc trường hợp luật định có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Tùy giá trị tài sản, số lượng nạn nhân và tính chất hành vi, mức phạt cao nhất có thể là tù chung thân.

Thứ ba là tội sử dụng phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản: Trường hợp sử dụng thông tin tài khoản, thẻ ngân hàng hoặc các thủ đoạn công nghệ được liệt kê tại Điều 290 Bộ luật Hình sự để chiếm đoạt tài sản, đối tượng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm ở khung cơ bản. Khung hình phạt cao nhất là từ 12 - 20 năm tù.

Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề từ 1 - 5 năm hoặc bị tịch thu một phần hay toàn bộ tài sản.

Luật sư lưu ý việc áp dụng Điều 174, 289 hay 290 phải căn cứ vào cách thức chiếm tài khoản cũng như thủ đoạn chiếm đoạt tiền và hậu quả thực tế của từng vụ việc.