Từ vụ 2 lãnh đạo sở bị hack Zalo, công an nhắc 'bài học cũ' về link và mã QR giả mạo

Một số phó giám đốc sở ở Khánh Hòa bị mạo danh trên Zalo, nhiều người nhận tin nhắn mượn 30 triệu đồng - Ảnh minh họa có dùng AI

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, những ngày qua nhiều người nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo của một số phó giám đốc sở, ngành ở tỉnh Khánh Hòa với nội dung hỏi mượn số tiền lớn.

Đánh vào tâm lý nể nang, khó từ chối

Trong đó, tài khoản Zalo của ông C.V.A., phó giám đốc sở X. (tên sở được viết tắt), nhắn cho nhiều người quen với nội dung: "Tài khoản còn đủ 30 triệu ko (không) cho mượn chuyển vào số này có tí việc. Sáng mai gởi lại được không".

Ông N.Đ.S., phó giám đốc một sở khác của tỉnh Khánh Hòa, cũng thông báo trên Zalo cá nhân: "Zalo của S. bị hack mượn rất nhiều tiền. Các bạn và anh chị đừng thực hiện nhé. Cảm ơn".

Theo ghi nhận, các trường hợp nêu trên không hiếm gặp, trước đó nhiều người dùng Zalo cũng bị kẻ xấu xâm nhập, mạo danh nhắn tin hỏi mượn tiền nhiều người quen.

Về việc này, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Phương thức chiếm quyền điều khiển tài khoản Zalo (hack Zalo), sau đó mạo danh chủ tài khoản nhắn tin cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp hoặc cấp dưới để lừa đảo vay tiền, chuyển tiền gấp vào các tài khoản ngân hàng giả mạo.

Vì kẻ xấu nhắn tin từ chính tài khoản Zalo thật của người quen nên nạn nhân thường chủ quan, không nghi ngờ, sẵn sàng chuyển tiền ngay. Sau khi chiếm được một tài khoản, họ ngay lập tức nhắn tin cho toàn bộ danh bạ, khiến số lượng nạn nhân có thể tăng lên rất nhiều trong thời gian ngắn.

Đặc biệt nguy hiểm khi kẻ gian giả danh lãnh đạo, cấp trên để nhắn tin cho cấp dưới yêu cầu chuyển tiền công việc hoặc vay tiền cá nhân, gây áp lực tâm lý khiến nạn nhân khó từ chối.

Nhiều đối tượng sử dụng công nghệ Deepfake (giả mạo hình ảnh, giọng nói) để thực hiện các cuộc gọi video ngắn nhằm đánh lừa nạn nhân khi họ yêu cầu xác minh.

Làm sao để nhận biết, phòng tránh

Để nhận biết các thủ đoạn này, công an cho hay đầu tiên kẻ xấu gửi các đường link giả mạo (bình chọn cuộc thi, khảo sát, nhận quà...) hoặc mã QR yêu cầu nạn nhân quét. Khi nạn nhân thực hiện theo, chúng sẽ chiếm được mã OTP hoặc quyền đăng nhập Zalo trên thiết bị khác.

Sau khi vào được Zalo, họ không hành động ngay mà đọc tin nhắn cũ để hiểu cách xưng hô, mối quan hệ giữa chủ tài khoản với bạn bè, đồng nghiệp.

Kẻ xấu đưa ra các lý do khẩn cấp như: "Đang có việc gấp cần chuyển khoản mà tài khoản bị lỗi", "đang đi công tác cần vay tạm vài triệu"... kèm theo số tài khoản ngân hàng có tên trùng hoặc gần giống với chủ tài khoản để tạo lòng tin.

Để bảo vệ, người dân cần lưu ý trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền theo yêu cầu qua tin nhắn mạng xã hội, phải gọi điện thoại trực tiếp vào số điện thoại để xác nhận (không gọi qua Zalo);

Tuyệt đối không bấm vào các đường link, không quét mã QR lạ hoặc cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai, dưới bất kỳ hình thức nào;

Kích hoạt tính năng "Xác thực 2 lớp" và "Mã khóa màn hình" trên Zalo. Thường xuyên kiểm tra danh sách thiết bị đang đăng nhập để kịp thời đăng xuất các thiết bị lạ;

Cảnh giác khi tài khoản nhận tiền mang tên người khác hoặc tên không dấu, có ký tự lạ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một kỹ sư công nghệ thông tin cho rằng người dùng nên thiết lập và nâng cấp mã hóa đầu cuối trên Zalo để tăng cường bảo mật.

Người dùng có thể áp dụng cách bảo mật Zalo 2 lớp sẽ giúp tài khoản tránh được việc xâm nhập trái phép.

Ngoài ra, người dùng nên kiểm soát quyền xem nhật ký, bởi đây là nơi lưu trữ những khoảnh khắc đáng nhớ, nếu không muốn nhiều người xem được nhật ký hãy thiết lập hạn chế người xem.

Nên thiết lập việc hiển thị nhật ký của mình trong một khoảng thời gian cụ thể, cẩn thận các tệp trên máy tính, điện thoại khi sử dụng Zalo trên PC.