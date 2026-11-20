Anh Nguyễn Văn Tiến (bìa phải) và nhóm Quỹ Tấm lòng vàng Bệnh nhi - Tiến Nguyễn - Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Ở tuổi 35, anh Nguyễn Văn Tiến (ngụ tại phường Thủ Đức, TP.HCM) thành lập Quỹ Tấm lòng vàng Bệnh nhi - Tiến Nguyễn và Bếp cơm 0 đồng để giúp đỡ những đứa trẻ mắc căn bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Hành trình thiện nguyện của anh Tiến bắt nguồn từ một biến cố đau đớn.

Từ những ngày chăm con ung thư máu...

5 năm trước, con trai anh mắc ung thư máu khi mới 2 tuổi. Sau hai tháng nằm viện, đứa trẻ không qua khỏi. Những ngày túc trực bên con, anh chứng kiến nhiều gia đình vừa chăm sóc con bệnh tật, vừa chật vật xoay xở từng bữa ăn, từng khoản viện phí.

“Vì từng trải qua hoàn cảnh đó, tôi thấu hiểu được nỗi đau, nên muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn giống mình”, anh Tiến nhớ lại. Từ sự đồng cảm ấy, anh thành lập Quỹ Tấm lòng Vàng Bệnh nhi - Tiến Nguyễn, hỗ trợ chi phí điều trị và tiền thuốc hằng tháng cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Đồng thời, anh cùng vợ là chị Nguyễn Thị Hạnh mở ra Bếp cơm 0 đồng để phát cơm miễn phí hằng tuần tại bệnh viện.

Tôi luôn muốn cho các bé một tia hy vọng, tiếp thêm động lực cho mầm sống nhỏ, chia sẻ với gia đình. Còn nước là còn tát. Anh Nguyễn Văn Tiến

Anh Nguyễn Văn Tiến trao phiếu nhận quà cho em nhỏ tại Bệnh viện Nhi đồng 2 - Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Hành trình ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi. Là trụ cột kinh tế trong gia đình, anh Tiến vừa làm tài xế, vừa chăm lo cho vợ và ba cô con gái nhỏ. Việc thiện nguyện đôi khi khiến anh đối diện với những lời nghi ngờ, soi xét về tiền bạc và hoàn cảnh cá nhân.

Thầy Xuân Trường, người đồng hành với Bếp cơm 0 đồng và quỹ bệnh nhi gần 2 năm, bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Tôi rất nể phục. Gia đình anh vốn khó khăn, xoay xở cơm áo mỗi ngày nhưng vẫn luôn cố gắng trao đi”.

Từ vận động nguồn lực, xác minh hoàn cảnh đến kết nối phụ huynh, trao hỗ trợ và viết báo cáo, phần lớn công việc đều do anh tự đảm nhận. Dẫu vậy, anh vẫn chọn tiếp tục, từng chút một, trong khả năng của mình.

Đến việc góp thêm những tia hy vọng sống

“Làm từ thiện không quảng cáo, không chạy đua, cố gắng hết sức trong khả năng và nguồn lực” là phương châm của anh trên hành trình này. Không có những chiến dịch vận động rầm rộ, quỹ duy trì hoạt động bằng sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Mỗi tháng, quỹ đóng góp khoảng 20 - 25 triệu tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Đồng thời, anh tham gia các chương trình dành cho các bệnh nhi ở bệnh viện khác vào những dịp đặc biệt.

Kể về những trường hợp đặc biệt, anh chia sẻ có những lần anh vừa huy động được nguồn lực nhưng chưa kịp hỗ trợ thì nhận tin bệnh nhi đã qua đời. Cũng có trường hợp vừa hỗ trợ viện phí, chỉ ba ngày sau anh lại hay tin em không còn nữa.

Nhưng anh tâm niệm: “Dù biết là các con khó qua khỏi, tôi luôn muốn cho các bé một tia hy vọng, tiếp thêm động lực cho mầm sống nhỏ, chia sẻ đau thương với gia đình”.

Với anh, một khoản hỗ trợ không thể làm thay đổi bệnh tình nhưng vẫn có thể giúp gia đình có thêm điều kiện tiếp tục điều trị và cảm nhận rằng họ không đơn độc.

Anh Hà Văn Dũng, chuyên viên tại Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết: “Nhóm hỗ trợ đa dạng hình thức, từ quà tặng, lì xì, đóng viện phí. Anh Tiến rất sốt sắng, nhiệt tình, phối hợp với nhân viên và đóng góp thường xuyên, như là một khách hàng thân thiết”.

Nếu Quỹ Tấm lòng vàng bệnh nhi hướng đến việc san sẻ chi phí điều trị, thì Bếp cơm 0 đồng chăm chút cho bữa ăn hằng ngày. Chị Hạnh đảm nhận việc chuẩn bị, nấu nướng; anh Tiến phụ trách vận chuyển, trao cơm và các công việc hậu cần. Mỗi đợt, bếp chuẩn bị khoảng 1.000 suất ăn, duy trì hằng tuần tại các bệnh viện khu vực Thủ Đức và Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2.

Anh đến khoa nhi, vào từng phòng, từng giường bệnh để trao tận tay bữa ăn đến các em, cũng như dành lời động viên đến người nhà.

Nhận phần cơm miễn phí, chị Cao Thị Mỹ Kiều (36 tuổi) bộc bạch: “Tuy một phần ăn không lớn lao nhưng giúp đỡ được cho gia đình phần nào. Tiền nuôi bệnh đã tốn kém, nên tiết kiệm được một bữa ăn cũng quý lắm”.

Từ nỗi đau mất con, anh Tiến chọn cách bước tiếp bằng việc nâng đỡ những mầm sống khác. Có thể anh không mang đến phép màu để chữa lành mọi bệnh tật, nhưng mỗi khoản viện phí, mỗi suất cơm trao đi đều là một cách để những gia đình khó khăn có thêm niềm tin và nghị lực.

Ước muốn lan tỏa tinh thần yêu thương Trong tương lai, anh Tiến mong muốn mở rộng Quỹ Tấm lòng vàng Bệnh nhi - Tiến Nguyễn, xây dựng tài khoản ngân hàng riêng để quy trình sao kê, báo cáo minh bạch, tạo niềm tin cho những người đóng góp. Anh cũng kỳ vọng tìm được những người cùng chí hướng, hình thành một đội ngũ có thể đồng hành và tiếp nối hoạt động của quỹ khi anh không còn đủ điều kiện trực tiếp thực hiện. Với anh, điều quan trọng không chỉ là giúp thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn, mà còn lan tỏa tinh thần yêu thương, kết nối để ngày càng có nhiều người cùng chung tay sẻ chia.