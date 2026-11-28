Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM Jung Jung Tae (phải) trao quà cho bạn trẻ giành giải nhất trong cuộc thi sáng tạo nội dung do Tổng lãnh sự quán tổ chức trước đó - Ảnh: LONG VŨ

Tối 27-11, nhiều bạn trẻ, người dân quan tâm văn hóa Hàn Quốc ở TP.HCM đã có cơ hội đích thân trải nghiệm văn hóa truyền thống xứ sở kimchi tại sự kiện văn hóa Show me your K-table 2026 do Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM tổ chức.

Sự kiện được tổ chức như một không gian mở, nơi người tham dự được tự do trải nghiệm những nét văn hóa Hàn Quốc như mặc trang phục truyền thống hanbok, chơi trò chơi dân gian, học làm và thưởng thức kimbap, bánh xèo kimchi, gà xào cay dakgalbi...

Chị Nguyễn Trần Thảo Quyên và bạn bè thử trang phục truyền thống Hàn Quốc hanbok - Ảnh: LONG VŨ

Chia sẻ với Tuổi Trẻ tại sự kiện, bạn Lưu Ngọc Diễm Thy (phường Bình Dương, TP.HCM) cho biết bản thân thường hay tham gia các hoạt động về văn hóa, đất nước và con người Hàn Quốc và rất thích sự dễ thương của giới trẻ nước bạn.

Diễm Thy bày tỏ thích thú với không khí nhộn nhịp và sự chuẩn bị chu đáo dành cho sự kiện. Theo bạn, các hoạt động trải nghiệm như này giúp người tham dự có thêm cơ hội tiếp xúc với những nét văn hóa Hàn Quốc trong một không gian vui vẻ, cởi mở.

Chị Nguyễn Trần Thảo Quyên (31 tuổi, TP.HCM) cho biết hoạt động để lại ấn tượng với chị nhất chính là được mặc hanbok và chụp ảnh kiểu Hàn Quốc (chụp photobooth).

Ngoài ra, chị còn được hiểu thêm nhiều điều mới lạ về ẩm thực và trò chơi dân gian qua sự hướng dẫn của BTC.

Sợi dây kết nối Việt Nam - Hàn Quốc

Không gian ngoài trời của sự kiện, được dựng theo mô hình pojangmacha (quán ăn đường phố) thường thấy trong phim Hàn Quốc - Ảnh: LONG VŨ

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM Jung Jung Tae khẳng định giữa Việt Nam và Hàn Quốc chia sẻ nhiều nét tương đồng về văn hóa.

Một trong số đó là ẩm thưc. Từ xa xưa, hai nước đã cùng chia sẻ nét văn hóa cùng nhau quây quần bên mâm cơm, sẻ chia tình cảm thông qua ẩm thực, vun đắp sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình và cộng đồng.

Ông khẳng định: "Việc người Hàn Quốc yêu thích phở và bánh mì, trong khi người Việt Nam yêu thích kimchi và Tteokbokki, cũng giống như việc người dân hai nước đang cùng ngồi đối diện nhau bên một bàn ăn.

Thông qua ẩm thực, chúng ta không chỉ tìm hiểu về nguyên liệu và phương pháp chế biến, mà còn có thể hiểu một cách tự nhiên về văn hóa ứng xử trong bữa ăn, văn hóa gia đình và những nét đặc trưng trong đời sống của nhau".

Đầu bếp giới thiệu các làm món bánh xèo kimchi - Ảnh: LONG VŨ

Tổng lãnh sự Hàn Quốc chia sẻ điều này cũng đúng đối với các lĩnh vực văn hóa khác như âm nhạc, điện ảnh, phim truyền hình và thể thao. Ông cho rằng văn hóa đang kết nối người dân hai nước về mặt tình cảm và tinh thần.

Khi mỗi bên đều trân trọng, gìn giữ và cùng nhau chia sẻ văn hóa của mình, người dân hai nước sẽ ngày càng trở thành những người bạn thân thiết như thành viên trong cùng một gia đình. Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước cũng sẽ ngày càng được củng cố vững chắc.

Phát huy tiềm năng công nghiệp văn hóa

Các bạn trẻ trải nghiệm trò chơi dân gian của Hàn Quốc - Ảnh: LONG VŨ

Nhìn từ góc độ kinh tế, ông Jung Jung Tae chia sẻ Hàn Quốc đã có nhiều kinh nghiệm thực tiễn cho thấy nội dung văn hóa không chỉ là tài sản văn hóa mà còn có thể trở thành một nguồn lực quan trọng tạo nên năng lực cạnh tranh kinh tế quốc gia.

Ông phân tích ngành công nghiệp văn hóa Hàn Quốc phát triển nhờ vào sự hòa quyện các yếu tố: nền tảng văn hóa đa dạng; vai trò của internet và truyền thông trong việc chia sẻ, lan tỏa văn hóa; chính sách hỗ trợ của nhà nước, cũng như việc doanh nghiệp đón nhận nhu cầu của người tiêu dùng, tương tác qua lại, trao đổi phản hồi với nhau để tiếp tục hoàn thiện.

Tổng lãnh sự Hàn Quốc bày tỏ niềm tin với việc sức mua ở Việt Nam tăng lên, người dân không chỉ tìm những thứ cần thiết để tồn tại như trước mà đang chi tiêu nhiều hơn cho những điều giúp họ tận hưởng cuộc sống.

Ông Jung chia sẻ: "Tôi đánh giá cao ý nghĩa của việc Việt Nam chính thức xác lập "Ngày Văn hóa Việt Nam" trong năm nay, đồng thời xác định văn hóa là một trong những động lực quan trọng cho sự phát triển đất nước.

Trong quá trình đó, nếu các yếu tố văn hóa đa dạng được kết hợp với nhau, nhà nước có chính sách hỗ trợ ngành, doanh nghiệp và người tiêu dùng tương tác với nhau để cùng phát triển, thì tôi tin công nghiệp văn hóa Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế".

Ông cũng nhấn mạnh trong thời gian tới, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực của ngành công nghiệp văn hóa.

Cam kết ấy được thể hiện qua diễn đàn hợp tác kinh tế Hàn Quốc - Việt Nam với trọng tâm là chiến lược hợp tác và phát triển thông qua công nghiệp điện ảnh, vừa được Tổng lãnh sự quán và UBND TP.HCM phối hợp tổ chức hôm 19-11.

Show me your K-table 2026 là sự kiện tiếp nối cuộc thi sáng tạo nội dung với chủ đề ẩm thực Hàn Quốc do Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tổ chức trước đó. Ngoài các hoạt động trải nghiệm văn hóa, sự kiện lần này còn là dịp trao giải dành cho các bạn trẻ yêu thích ẩm thực và sáng tạo nội dung đã giành chiến thắng trong cuộc thi trên.