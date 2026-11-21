Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước (thứ ba từ phải qua), ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM (thứ hai từ phải qua), ông Nguyễn Văn Phong - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, trao tặng cờ truyền thống của UBND TP cho lãnh đạo Trường THPT Phú Nhuận - Ảnh: NHƯ HÙNG

Sáng 21-11, Trường THPT Phú Nhuận (phường Đức Nhuận) - một trong những trường THPT thuộc top đầu TP.HCM - đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường.

"Trường học số" có 46 giáo viên đạt trình độ thạc sĩ

Tiền thân của Trường THPT Phú Nhuận là Trường tư thục Saint Thomas thuộc dòng tu Đa Minh, tọa lạc tại số 37 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận trước đây. Sau ngày giải phóng miền Nam 30-4-1975, trường đã được tặng cho Nhà nước.

Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường THPT Phú Nhuận tại buổi lễ - Ảnh: NHƯ HÙNG

Năm 1976, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM quyết định đổi tên thành Trường cấp II - III Phú Nhuận, bây giờ là Trường THPT Phú Nhuận.

Năm 2008, được sự quan tâm của Quận ủy, UBND quận Phú Nhuận, nhà trường đã được dời về địa điểm số 5 đường Hoàng Minh Giám, phường Đức Nhuận.

Đặc biệt, ngôi trường ở địa điểm mới có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, tiện nghi với 47 phòng học và các phòng chức năng. Ngoài ra trường còn có nhà thi đấu, sân bóng đá, sân bóng rổ, sân bóng chuyền… phục vụ việc giải trí và nâng cao thể lực của học sinh.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM (thứ sáu từ phải qua) và bà Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận (thứ năm từ trái qua) trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM" cho cán bộ, giáo viên Trường Phú Nhuận - Ảnh: NHƯ HÙNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, nhấn mạnh:

"Điều khiến lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đặc biệt trân trọng ở Trường THPT Phú Nhuận không chỉ nằm ở những con số ấn tượng, mà ở sự phát triển thực chất, cân bằng giữa giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà".

Ông Phong cho biết Trường THPT Phú Nhuận có 100% giáo viên đạt chuẩn đào tạo, trong đó 46 thầy cô đạt trình độ thạc sĩ.

"Nhà trường luôn là điểm sáng trong việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, chủ động ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Danh hiệu "Trường học số" được công nhận năm 2025 chính là minh chứng rõ nét cho tư duy quản trị tiên phong của nhà trường, giúp học sinh Phú Nhuận tiếp cận phương pháp học tập hiện đại ngay từ bậc phổ thông" - ông Phong nói.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: NHƯ HÙNG

25 câu lạc bộ học thuật và năng khiếu

Theo ông Phong, chất lượng đào tạo của Trường THPT Phú Nhuận được khẳng định vững chắc qua tỉ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100% nhiều năm liền, tỉ lệ học sinh trúng tuyển đại học đạt từ 95% đến 99%.

"Không dừng lại ở những giải học sinh giỏi quốc gia, những thủ khoa đại học hay các giải thưởng về tin học, khoa học kỹ thuật, tôi đánh giá rất cao cách nhà trường nuôi dưỡng năng lực toàn diện cho học sinh thông qua hơn 25 câu lạc bộ học thuật và năng khiếu, thu hút trên 1.500 em tham gia. Một ngôi trường hạnh phúc và năng động phải là nơi học sinh không chỉ giỏi kiến thức sách vở, mà còn được trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống, biết tự tin thể hiện bản thân và sống có trách nhiệm với cộng đồng" - ông Phong nêu rõ.

Trong bài diễn văn tại buổi lễ, thầy Trần Công Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận, cũng bày tỏ: "50 năm là niềm tự hào, nhưng cũng là lời nhắc nhở đối với những người đang tiếp bước. Với trách nhiệm của những người đang được tiếp nối sự nghiệp ấy, tập thể nhà trường luôn giữ gìn những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã vun đắp.

Thầy Trần Công Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận, khẳng định nhà trường sẽ xây dựng một môi trường giáo dục nhân văn, tiến bộ - Ảnh: NHƯ HÙNG

Đồng thời chúng tôi sẽ không ngừng đổi mới, xây dựng một môi trường giáo dục nhân văn, tiến bộ, nơi mỗi học sinh được tin tưởng, nâng đỡ và trưởng thành trong tri thức, nhân cách và tình yêu thương".

Tại buổi lễ, cô Lê Thị Thanh Vân - Phó hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận - đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (ảnh trên); Cô Nguyễn Thị Vũ Huệ - giáo viên tổ văn và thầy Cù Huy Thắng - giáo viên tổ hóa - sinh đón nhận Bằng khen của UBND TP.HCM (ảnh dưới) - Ảnh: NHƯ HÙNG

Đại diện cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh, cựu học sinh và học sinh của trường thực hiện nghi thức kết nối các thế hệ để cùng xây dựng Trường THPT Phú Nhuận vững mạnh - Ảnh: NHƯ HÙNG

Niềm vui của thầy Nguyễn Tác Tuấn Ngọc, nguyên tổ trưởng tổ toán, Trường THPT Phú Nhuận, khi gặp lại học trò cũ Tiêu Du Trương, học sinh khóa 2012-2015, hiện đã là 1 dược sĩ - Ảnh: NHƯ HÙNG

Học sinh Trường THPT Phú Nhuận hôm nay - Ảnh: NHƯ HÙNG

Đóng góp cho sự phát triển của TP.HCM Những nỗ lực không ngừng nghỉ suốt nửa thế kỷ qua của Trường THPT Phú Nhuận đã được Đảng, Nhà nước và thành phố ghi nhận xứng đáng bằng Huân chương Lao động hạng ba năm 2010, hạng nhì năm 2020, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2006, đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1 năm 2021… Và hôm nay, nhà trường vinh dự đón nhận Cờ truyền thống của UBND thành phố. Nhưng có lẽ phần thưởng lớn lao và bền vững nhất đối với người làm nghề giáo chúng ta chính là niềm tin yêu của các thế hệ phụ huynh và sự trưởng thành của biết bao lớp học trò Phú Nhuận đang ngày đêm đóng góp trí tuệ cho sự phát triển của thành phố và đất nước". (Trích phát biểu của ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM)