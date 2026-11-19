Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM (bìa phải), trao Cờ truyền thống 60 năm của UBND TP cho ban giám hiệu Trường THPT Lương Văn Can. Ngoài ra, nhà trường còn nhận Cờ thi đua cho tập thể dẫn đầu khối thi đua ngành giáo dục và đào tạo TP.HCM năm học 2025-2026, bằng khen Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... - Ảnh: NHƯ HÙNG

Ngày 19-11, Trường THPT Lương Văn Can, phường Chánh Hưng, TP.HCM, tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập.

Tiền thân của Trường THPT Lương Văn Can là Trường trung học Cộng đồng Quận 8 với 8 lớp học buổi sơ khai. Trải qua những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh, nhà trường đã kiên cường tái thiết từ đống đổ nát bom đạn bằng niềm tin mãnh liệt vào ánh sáng của tri thức.

Đến năm học 1974-1975, trường vinh dự mang tên nhà giáo, nhà chí sĩ yêu nước Lương Văn Can - người sáng lập và là Hiệu trưởng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Trường THPT Lương Văn Can hôm nay: hiện đại, khang trang và tiện nghi - Ảnh: NHƯ HÙNG

"Từ dấu mốc thiêng liêng ấy, tư tưởng "Thực học - Thực nghiệp" cùng tinh thần yêu nước, nhân văn của cụ Lương Văn Can đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt, hun đúc nên bản sắc và cốt cách của biết bao thế hệ thầy và trò nhà trường suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Từ những phòng học đơn sơ thuở ban đầu, dưới sự dẫn dắt tâm huyết của các thế hệ hiệu trưởng tiền nhiệm và sự cống hiến thầm lặng của bao lớp nhà giáo, Trường THPT Lương Văn Can hôm nay đã vươn mình khang trang, hiện đại với 48 lớp học và hơn 2.100 học sinh" - cô Kim Nguyễn Quỳnh Giao, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can, cho biết.

Sáu thập kỷ trôi qua, Trường THPT Lương Văn Can đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và thành phố: Huân chương Lao động hạng ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cờ dẫn đầu khối thi đua của UBND thành phố, trường đạt tiêu chuẩn và được công nhận Trường học số… cùng phong trào nghiên cứu khoa học, STEM, chuyển đổi số…

Phát biểu tại buổi lễ, bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, nhấn mạnh: "Chúng ta vô cùng xúc động nhìn lại chặng đường 60 năm đầy tự hào của nhà trường. Từ mái trường Trung học Cộng đồng Quận 8 thuở khai phá năm 1966 bên bờ kênh Đôi, tập thể sư phạm và học sinh nơi đây đã không ngừng bền bỉ vượt qua thử thách, hun đúc nên truyền thống hiếu học, nghĩa tình.

Nhà trường đã đào tạo nên hàng vạn công dân ưu tú đóng góp cho sự phát triển của thành phố và đất nước. Những phần thưởng cao quý hôm nay như Cờ truyền thống 60 năm của UBND thành phố, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ… là sự ghi nhận hoàn toàn xứng đáng cho tâm huyết và sự cống hiến của các thế hệ thầy và trò Trường THPT Lương Văn Can" - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM khẳng định.

Tại buổi lễ, 5 nhà giáo đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là cô Lê Thị Thính - Phó hiệu trưởng nhà trường; cô Lâm Hoàng Bảo Ngọc - Tổ trưởng tổ văn; cô Đoàn Thị Nhung - Tổ trưởng tổ giáo dục kinh tế và pháp luật; cô Nguyễn Thị Hồng Vinh - Tổ trưởng tổ sử; thầy Trần Chí Thanh - Tổ phó tổ hóa học - Ảnh: NHƯ HÙNG

Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường THPT Lương Văn Can - Ảnh: NHƯ HÙNG

Ông Dương Văn Dân, Phó chủ tịch UBND phường Chánh Hưng, trao Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM cho cô Phạm Thị Thu Hiền, Phó hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can - Ảnh: NHƯ HÙNG

Học sinh Trường THPT Lương Văn Can hôm nay - Ảnh: NHƯ HÙNG

Tiết mục văn nghệ của giáo viên Trường THPT Lương Văn Can - Ảnh: NHƯ HÙNG

Đẩy mạnh ứng dụng AI trong quản trị, dạy học Tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường, cô Kim Nguyễn Quỳnh Giao, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can, cho biết nhà trường xác định thông điệp hành động trong giai đoạn mới là "Đột phá giáo dục - Làm chủ công nghệ - Kiến tạo tương lai". Theo cô Giao, trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đặc biệt là triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW, nhà trường sẽ tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên vững chuyên môn, tiên phong trong chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản trị, đổi mới phương pháp dạy học. Bên cạnh đó trường đẩy mạnh giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học và ngoại ngữ, giúp học sinh vững kiến thức, giàu lòng nhân ái, có năng lực làm chủ công nghệ và tự tin hội nhập. "Giữ vững truyền thống là trách nhiệm, nhưng làm rạng danh truyền thống trong kỷ nguyên mới là sứ mệnh", cô Giao nhấn mạnh.