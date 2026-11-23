Tay vợt Trần Viên Vũ của đội bóng bàn Trung Quốc - Ảnh: WTT

Giải bóng bàn WTT Star Contender Muscat 2026 diễn ra tại Oman từ ngày 16 đến 22-11, với tổng tiền thưởng 300.000 USD. Đây là một trong những giải đấu quan trọng thuộc hệ thống World Table Tennis (WTT), quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu thế giới.

Thêm một thất bại của bóng bàn Trung Quốc

Trung Quốc mang đến giải lực lượng khá đông đảo, gồm 11 tay vợt nam và 8 tay vợt nữ. Ngoài hai nội dung đơn, họ còn đăng ký 8 đôi tham dự các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Tuy nhiên, sau 6 ngày tranh tài, nền bóng bàn số một thế giới không có nổi một đại diện vào chung kết trong cả 5 nội dung.

Niềm hy vọng cuối cùng của Trung Quốc là Trần Viên Vũ (Chen Yuanyu), tay vợt 21 tuổi xếp hạng 29 thế giới.

Trần Viên Vũ lần lượt vượt qua Hiroto Shinozuka (Nhật Bản) và đồng đội Viên Lệ Sầm (Yuan Licen) để giành quyền vào bán kết đơn nam.

Tại đây, anh chạm trán Shunsuke Togami, tay vợt Nhật Bản đang đứng hạng 15 thế giới.

Dù được kỳ vọng cứu vãn danh dự cho đội nhà, Trần Viên Vũ hoàn toàn lép vế. Anh thua chóng vánh 0-3 với tỉ số các ván 6-11, 10-12 và 3-11. Đặc biệt, ở ván quyết định, đại diện Trung Quốc chỉ ghi được 3 điểm.

Thất bại này cũng đánh dấu lần thứ hai Trần Viên Vũ thua Togami với cùng tỉ số 0-3 trong năm 2026. Trước đó, nhiều tay vợt nam Trung Quốc cũng lần lượt bị loại.

Hoàng Hữu Chính (Huang Youzheng), nhà vô địch đơn nam quốc gia Trung Quốc, gây thất vọng khi để Tomislav Pucar (Croatia) thắng ngược 3-2, dù đã dẫn trước hai ván.

Tôn Dương (Sun Yang), tài năng 18 tuổi, tạo bất ngờ khi đánh bại hạt giống số một Darko Jorgic của Slovenia với tỉ số 3-1. Tuy nhiên, anh lại thua Park Ganghyeon (Hàn Quốc) 2-3 ngay vòng 16 tay vợt.

Ở nội dung đơn nữ, tình hình còn đáng thất vọng hơn. Không một tay vợt Trung Quốc nào vượt qua vòng 16.

Hai người tiến xa nhất là Đàm Dư Huyên (Qin Yuxuan) và Vương Hiểu Đồng (Wang Xiaotong). Trong đó, Đàm Dư Huyên thua Kaho Akae của Nhật Bản 0-3, chỉ ghi tổng cộng 11 điểm sau ba ván. Vương Hiểu Đồng cũng bị Joo Cheon-hui (Hàn Quốc) đánh bại 3-2.

Các nội dung đánh đôi không khá hơn khi toàn bộ đại diện Trung Quốc đều dừng bước trước bán kết.

Nhật Bản tỏa sáng rực rỡ

Trái ngược với Trung Quốc, bóng bàn Nhật Bản có giải đấu thành công rực rỡ, giành bốn trong năm danh hiệu.

Shunsuke Togami đánh bại Park Ganghyeon 4-1 ở chung kết đơn nam. Anh còn cùng Satsuki Odo vô địch đôi nam nữ.

Ở đơn nữ, Honoka Hashimoto thắng đồng hương Kaho Akae 4-2 để đăng quang. Chức vô địch đôi nữ thuộc về Satsuki Odo và Sakura Yokoi.

Các ngôi sao Nhật Bản tỏa sáng - Ảnh: WTT

Danh hiệu duy nhất không thuộc về Nhật Bản là đôi nam, khi hai tay vợt Hàn Quốc Lim Jong-hoon và Oh Jun Sung lên ngôi.

Đáng chú ý, cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản đều không sử dụng lực lượng mạnh nhất tại Muscat.

Những ngôi sao như Vương Sở Khâm, Lâm Thi Đống, Tôn Dĩnh Sa hay Vương Mạn Dục đều vắng mặt. Phía Nhật Bản cũng không có Tomokazu Harimoto, Miwa Harimoto và Sora Matsushima.

Dù vậy, kết quả này vẫn gây lo ngại về chiều sâu lực lượng bóng bàn Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, kể từ tháng 6-2026, các tay vợt Trung Quốc đã trải qua 12 chặng WTT mà họ tham dự liên tiếp không giành được chức vô địch đơn nam.

Đặc biệt, sau các chặng Frankfurt và Istanbul, Muscat đã trở thành giải thứ ba liên tiếp mà Trung Quốc không có bất kỳ đại diện nào vào chung kết.

Bóng bàn Trung Quốc chịu cú sốc thứ 4 trong vòng 1 tháng Việc trắng tay cả năm nội dung tại WTT Contender Istanbul nối dài chuỗi kết quả đáng thất vọng của bóng bàn Trung Quốc, khi khó khăn xuất hiện từ các giải đấu đỉnh cao đến sân chơi trẻ.



