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Bóng bàn Trung Quốc chịu cú sốc thứ 4 trong vòng 1 tháng

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Việc trắng tay cả năm nội dung tại WTT Contender Istanbul nối dài chuỗi kết quả đáng thất vọng của bóng bàn Trung Quốc, khi khó khăn xuất hiện từ các giải đấu đỉnh cao đến sân chơi trẻ.

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Lý Thiên Dương khiến fan bóng bàn Trung Quốc thêm thất vọng - Ảnh: SINA

Cuối tuần rồi, bóng bàn Trung Quốc khép lại hành trình tại WTT Contender Istanbul mà không có đại diện nào vào chung kết. Cả năm nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ đều nằm ngoài tầm với của đội tuyển vốn nổi tiếng về chiều sâu lực lượng.

Hai niềm hy vọng cuối cùng ở nội dung đơn cùng gục ngã trước đối thủ Nhật Bản tại tứ kết. Lý Thiên Dương (Li Tianyang) dẫn Ryoichi Yoshiyama 2-0 nhưng thua ngược 2-3. Trong khi đó, Tung Ca Mạn (Zong Geman) thất bại 2-3 trước Miyu Hirano.

Trớ trêu hơn, cựu tuyển thủ Trung Quốc Phương Bác (Fang Bo), nay đại diện hiệp hội Kazakhstan, lại giành quyền vào chung kết đơn nam. Trước đó, anh thắng đồng hương Trần Tuấn Tùng (Chen Junsong) 3-0. 

Istanbul thuộc cấp Contender, thấp hơn các giải Champions hay Grand Smash, và Trung Quốc sử dụng lực lượng trẻ, tuyến hai. Tuy nhiên, kết quả này vẫn gây lo ngại khi đặt cạnh ba lần vấp ngã trước đó chỉ trong nửa tháng.

Cú sốc đầu tiên trong chuỗi này xuất hiện tại WTT Champions Montpellier cuối tháng 10. Ba tay vợt nam Trung Quốc còn lại ở tứ kết đồng loạt thất bại, khiến đội tuyển không có đại diện tại bán kết.

Lương Tĩnh Côn (Liang Jingkun) thua Jang Woo-jin 1-4; Lâm Thi Đống (Lin Shidong) bị Truls Moregard đánh bại 4-3; Chu Kỳ Hạo (Zhou Qihao) thua Patrick Franziska cùng tỉ số. Đáng tiếc, Chu Kỳ Hạo từng có điểm kết thúc trận, còn Lâm Thi Đống dẫn 4-1 trong ván quyết định nhưng đều không tận dụng được.

Đến Olympic trẻ Dakar, thất bại lan sang thế hệ kế cận. Lý Hòa Thần (Li Hechen) dừng ở tứ kết đơn nam, Diêu Duệ Hiên (Yao Ruixuan) bị loại tại vòng 16 đơn nữ. Hai người cũng không vượt qua tứ kết đôi nam nữ.

Lần đầu tiên kể từ khi Olympic trẻ ra đời năm 2010, Trung Quốc không giành được huy chương bóng bàn nào. Trả lời Tân Hoa xã, ban huấn luyện thừa nhận các tay vợt trẻ còn yếu trong khả năng chịu áp lực và xử lý điểm quyết định, đồng thời cho rằng phải đưa nội dung rèn luyện này vào tập luyện hằng ngày.

Cú sốc thứ ba đến tại WTT Champions Frankfurt đầu tháng 11, khi Trung Quốc không có đại diện ở bán kết cả đơn nam lẫn đơn nữ.

Bóng bàn Trung Quốc chịu cú sốc thứ 4 trong vòng 1 tháng - Ảnh 1.

Những ngôi sao hàng đầu như Vương Sở Khâm cũng gây thất vọng - Ảnh: REUTERS

Ôn Thụy Bác (Wen Ruibo), người cuối cùng của đội nam, thua Lâm Quân Nho (Lin Yun-ju) của Đài Bắc Trung Hoa 0-4 tại tứ kết. Đội nữ cũng lần lượt bị các đối thủ Nhật Bản, Đức loại khỏi cuộc chơi. Theo báo Tân Kinh, Trung Quốc không giành được chức vô địch đơn nam nào trong cả sáu chặng Champions năm 2026.

Trước chuỗi thất bại này, hồi chuông cảnh báo đã vang lên tại Asiad Aichi - Nagoya. Ngày 24-9, đội nam Trung Quốc thua Nhật Bản ở chung kết, chấm dứt tham vọng giành HCV đồng đội lần thứ chín liên tiếp.

Từ Asiad đến các giải chuyên nghiệp và Olympic trẻ, những thất bại cho thấy sức ép đang trải rộng trên nhiều tuyến của bóng bàn Trung Quốc.

Dẫu vậy, chưa thể xem đây là sự suy sụp toàn diện. Đội nữ vẫn chiếm trọn bốn suất bán kết Montpellier và giành toàn bộ danh hiệu đơn nữ Grand Smash mùa này. Điều đáng lo nằm ở chỗ ưu thế của Trung Quốc không còn đủ bảo đảm chiến thắng, trong khi lực lượng kế cận liên tục bộc lộ hạn chế trước những đối thủ tiến bộ nhanh.

Bóng bàn Trung Quốc chịu cú sốc thứ 4 trong vòng 1 tháng - Ảnh 4.'Lão bà' 43 tuổi thắng sốc siêu sao bóng bàn Trung Quốc

Dù đã 43 tuổi và từng hai lần đứt gân Achilles, tay vợt Han Ying vẫn khiến bóng bàn Trung Quốc phải e ngại khi liên tiếp đánh bại những ngôi sao hàng đầu thế giới.

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    Chủ đề: tay vợt Olympic WTT Trung Quốc giải bóng bàn

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