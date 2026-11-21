Sáng nhịn ăn, chiều trà sữa, tối ăn khuya đang là thói quen sinh hoạt gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người trẻ - Ảnh minh họa: AI

Sau bài viết "Gia tăng người trẻ mắc gan nhiễm mỡ, vì sao?", nhiều bạn đọc bày tỏ lo ngại trước tình trạng bệnh ngày càng xuất hiện ở người trẻ, kể cả những người có vóc dáng gầy, cân đối.

Theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, khoảng 30% người đến khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện được phát hiện gan nhiễm mỡ, trong đó hơn một nửa dưới 30 tuổi.

TS.BS Mai Thanh Bình, Chủ nhiệm khoa Điều trị gan mật tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết bệnh đang có xu hướng trẻ hóa và thường được phát hiện tình cờ khi người mắc chưa có triệu chứng rõ ràng.

Gan nhiễm mỡ: Đừng chủ quan dù người gầy, khó tăng cân

Chia sẻ dưới bài viết, bạn đọc Lâm Hồng Nhung cho rằng thực tế không ít người có thân hình mảnh khảnh nhưng thường xuyên uống trà sữa, ăn đồ chiên rán, đến khi đi khám phát hiện mỡ máu cao và gan nhiễm mỡ mới giật mình.

Bạn đọc Lan Huê cũng cho rằng những người có cơ địa ăn nhiều nhưng khó tăng cân thường dễ chủ quan, thoải mái ăn đồ ăn nhanh, uống nước ngọt thay nước lọc. Trong khi đó, dù nhìn bên ngoài có vẻ gầy, lượng mỡ nội tạng và mỡ máu vẫn có thể tăng.

Còn bạn đọc ha nhìn nhận nhiều người vẫn đánh giá tình trạng sức khỏe chủ yếu bằng mắt thường, chưa quan tâm đến các chỉ số cụ thể.

Ngay cả khi nhận ra vấn đề, không phải ai cũng biết cách hoặc đủ kiên trì để thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt.

Nhịn ăn sáng, trà sữa, ăn khuya thành thói quen gây hại gan

Bên cạnh vóc dáng, chế độ ăn uống thất thường cũng được nhiều bạn đọc nhắc đến.

Bạn đọc Thùy Linh chỉ ra thói quen nhịn ăn sáng hoặc ăn kiêng cực đoan rồi ăn bù thật no vào buổi tối có thể gây xáo trộn quá trình chuyển hóa.

Trong khi đó, bạn đọc Bé Mén mô tả một lịch ăn uống khá quen thuộc của dân văn phòng trẻ: sáng nhịn ăn, uống cà phê sữa đặc, trưa ăn cơm hàng nhiều dầu mỡ, chiều uống trà sữa đầy topping, tối thức khuya ăn vặt.

Còn bạn đọc Linh Phan lưu ý nhiều người thường nghĩ chỉ ăn nhiều thịt mỡ mới dẫn đến gan nhiễm mỡ, trong khi các loại đồ uống có đường, bánh ngọt và tinh bột tinh chế cũng cần được chú ý.

Nhiều bạn đọc cho rằng thói quen sử dụng nước ngọt đóng chai, nước tăng lực, trà đóng chai để giải khát có thể khiến cơ thể hấp thu lượng đường lớn.

Bên cạnh đó, thói quen uống rượu bia nhiều lần trong tuần, thường đi kèm các món ăn nhiều dầu mỡ, khiến gan phải chịu thêm gánh nặng.

Bạn đọc Sao Xẹt chia sẻ kinh nghiệm duy trì chế độ ăn nhiều rau xanh, khoảng 0,7-1kg rau thành phẩm mỗi ngày. Theo bạn đọc này, rau xanh và chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng dinh dưỡng, hỗ trợ hoạt động tiêu hóa và duy trì sức khỏe.

Về nguyên nhân gan nhiễm mỡ trẻ hóa, theo bác sĩ Bình, những người có yếu tố nguy cơ như: thừa cân, béo phì, ăn nhiều thức ăn nhanh, sử dụng đồ uống có đường hoặc mắc rối loạn mỡ máu có nguy cơ cao hơn.

Tuy nhiên, không chỉ người béo mới mắc bệnh. Người gầy vẫn có thể bị gan nhiễm mỡ do tình trạng kháng insulin và rối loạn chuyển hóa lipid. Khi đó mỡ có thể tích tụ ở các cơ quan nội tạng, đặc biệt là gan, dù người bệnh không có biểu hiện thừa cân rõ rệt bên ngoài.

Bác sĩ khuyến cáo gì để phòng ngừa gan nhiễm mỡ? Theo TS.BS Mai Thanh Bình, để hạn chế nguy cơ gan nhiễm mỡ, mỗi người cần chú ý điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt hằng ngày: Bác sĩ khuyến cáo nên ưu tiên chế độ ăn lành mạnh theo hướng Địa Trung Hải, tăng cường rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu chất xơ và các nguồn chất béo có lợi; hạn chế đồ ăn nhanh, thực phẩm chiên rán và đồ uống nhiều đường. Không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn những món ăn yêu thích, nhưng cần kiểm soát khẩu phần và tần suất sử dụng. Đặc biệt, người thừa cân, béo phì nên giảm cân có kiểm soát. Theo bác sĩ, giảm khoảng 5-10% trọng lượng cơ thể có thể giúp cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ và các rối loạn chuyển hóa đi kèm. Ngoài ra cần duy trì vận động thể chất thường xuyên, hạn chế ngồi lâu và bảo đảm ngủ nghỉ điều độ. Người có các yếu tố nguy cơ như thừa cân, béo phì, rối loạn mỡ máu, tăng đường huyết hoặc chế độ ăn thiếu lành mạnh nên chủ động khám sức khỏe, kiểm tra chức năng gan và đánh giá tình trạng chuyển hóa.