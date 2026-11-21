Gan nhiễm mỡ do nhiều nguyên nhân gây ra - Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, khoảng 30% người đến khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện được phát hiện gan nhiễm mỡ, trong đó hơn một nửa dưới 30 tuổi.

TS.BS Mai Thanh Bình, Chủ nhiệm khoa điều trị gan mật tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cảnh báo bệnh đang có xu hướng trẻ hóa và thường được phát hiện tình cờ, khi người mắc chưa có triệu chứng rõ ràng.

Nhiều người không thừa cân vẫn mắc gan nhiễm mỡ

Theo bác sĩ Bình, gan nhiễm mỡ là bệnh lý diễn tiến âm thầm. Phần lớn người bệnh ở giai đoạn đầu không có biểu hiện đặc hiệu. Những người có yếu tố nguy cơ như thừa cân, béo phì, ăn nhiều thức ăn nhanh, sử dụng đồ uống có đường hoặc mắc rối loạn mỡ máu có nguy cơ cao hơn.

Tuy nhiên, không chỉ người béo mới mắc bệnh. Người gầy vẫn có thể bị gan nhiễm mỡ do tình trạng kháng insulin và rối loạn chuyển hóa lipid. Khi đó mỡ có thể tích tụ ở các cơ quan nội tạng, đặc biệt là gan, dù người bệnh không có biểu hiện thừa cân rõ rệt bên ngoài.

Bác sĩ Bình chia sẻ trường hợp một nữ bệnh nhân có thể trạng gầy, ăn uống khá thoải mái nhưng khó tăng cân. Khi được khuyến cáo kiểm tra các chỉ số chuyển hóa, người này phát hiện mỡ máu cao gấp ba lần ngưỡng bình thường, gan nhiễm mỡ độ 2 và có thời điểm men gan tăng.

Sau khi được tư vấn, người bệnh kết hợp điều chỉnh lối sống và sử dụng thuốc theo chỉ định, tình trạng mỡ máu được kiểm soát, mức độ gan nhiễm mỡ giảm và sinh hoạt trở lại bình thường.

Theo bác sĩ, những trường hợp này cho thấy không thể chỉ dựa vào cân nặng hay vóc dáng để đánh giá sức khỏe gan. Người trẻ, kể cả người gầy, vẫn cần chú ý đến chế độ ăn uống, vận động và các chỉ số chuyển hóa.

Có thể tiến triển thành xơ gan, ung thư gan

Trước đây, bệnh thường được gọi là gan nhiễm mỡ không do rượu. Từ năm 2023, danh pháp y khoa được cập nhật theo hướng nhấn mạnh mối liên quan với rối loạn chuyển hóa, gọi là bệnh gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa (MASLD).

Theo bác sĩ Bình, nếu không được phát hiện và kiểm soát, tình trạng tích tụ mỡ có thể tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ, gây tổn thương tế bào gan kéo dài, tăng men gan và dẫn đến xơ hóa, xơ gan. Bệnh cũng làm tăng nguy cơ ung thư gan, kể cả ở một số trường hợp chưa có xơ gan.

Ở giai đoạn tiến triển, người bệnh có thể xuất hiện những biểu hiện như mệt mỏi, chán ăn, đầy bụng. Tuy nhiên đây đều là những triệu chứng không đặc hiệu, dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe khác.

Vì vậy việc phát hiện bệnh từ sớm, đánh giá mức độ tổn thương gan và kiểm soát các yếu tố nguy cơ chuyển hóa có ý nghĩa quan trọng.

Duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục thể thao để ngăn ngừa gan nhiễm mỡ - Ảnh: NAM TRẦN

Thay đổi lối sống vẫn là nền tảng

Những năm gần đây, thông tin về các thuốc mới điều trị gan nhiễm mỡ được phê duyệt tại Mỹ khiến nhiều người quan tâm. Tuy nhiên theo bác sĩ Bình, không nên xem thuốc là giải pháp thay thế cho việc điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt.

Một số thuốc mới có chỉ định cho nhóm bệnh nhân viêm gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa kèm xơ hóa gan ở mức độ nhất định, không phải dành cho tất cả người mắc gan nhiễm mỡ. Việc sử dụng thuốc cần được bác sĩ đánh giá, chỉ định và theo dõi do có thể đi kèm tác dụng không mong muốn và chi phí điều trị cao.

Với người bệnh ở giai đoạn sớm, chưa có tổn thương gan tiến triển, điều chỉnh lối sống là nền tảng quan trọng để kiểm soát bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo nên ưu tiên chế độ ăn lành mạnh theo hướng Địa Trung Hải, tăng cường rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu chất xơ và các nguồn chất béo có lợi; hạn chế đồ ăn nhanh, thực phẩm chiên rán và đồ uống nhiều đường.

Không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn những món ăn yêu thích, nhưng cần kiểm soát khẩu phần và tần suất sử dụng.

Đặc biệt, người thừa cân, béo phì nên giảm cân có kiểm soát. Theo bác sĩ, giảm khoảng 5-10% trọng lượng cơ thể có thể giúp cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ và các rối loạn chuyển hóa đi kèm.

Ngoài ra cần duy trì vận động thể chất thường xuyên, hạn chế ngồi lâu và bảo đảm ngủ nghỉ điều độ. Người có các yếu tố nguy cơ như thừa cân, béo phì, rối loạn mỡ máu, tăng đường huyết hoặc chế độ ăn thiếu lành mạnh nên chủ động khám sức khỏe, kiểm tra chức năng gan và đánh giá tình trạng chuyển hóa.