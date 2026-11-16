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Triệu Lệ Dĩnh khởi kiện vì bị AI 'ăn cắp khuôn mặt'

tác giả
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

Vụ kiện liên quan đến quyền hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường quản lý phim ngắn AI, đặc biệt là việc tự ý sử dụng khuôn mặt, giọng nói của người khác.

Triệu Lệ Dĩnh khởi kiện vì bị AI 'ăn cắp khuôn mặt' - Ảnh 1.

Triệu Lệ Dĩnh kiên quyết xử lý việc AI sử dụng hình ảnh trái phép - Ảnh: Weibo

Theo The Paper, Tòa án nhân dân quận Môn Đầu Câu (Bắc Kinh, Trung Quốc) đã mở phiên xét xử trực tuyến vụ tranh chấp quyền hình ảnh cá nhân giữa diễn viên Triệu Lệ Dĩnh với đơn vị vận hành nền tảng phim ngắn Hongguo, công ty liên kết với Douyin.

Phía Triệu Lệ Dĩnh cho rằng một số phim ngắn trên Hongguo sử dụng trái phép đặc điểm khuôn mặt của cô thông qua công nghệ thay mặt và ghép mặt bằng AI. 

Hình ảnh nữ diễn viên được tổng hợp vào nhân vật trong phim, thậm chí sử dụng làm ảnh bìa nhằm thu hút người xem và phục vụ mục đích thương mại.

Sao Hoa ngữ lao đao vì AI sử dụng hình ảnh trái phép

Trọng tâm tranh chấp nằm ở việc một khuôn mặt do AI tạo ra, dù không hoàn toàn giống người thật, có thể được xác định là hình ảnh cá nhân của Triệu Lệ Dĩnh hay không. 

The Paper nhận định đối với trường hợp của Triệu Lệ Dĩnh, yếu tố quan trọng là khả năng nhận diện. Hình ảnh AI không nhất thiết phải giống người thật hoàn toàn. 

Nếu công chúng có thể nhận ra nhân vật trong hình là một cá nhân cụ thể thông qua đường nét khuôn mặt và ngũ quan, hình ảnh đó vẫn có thể thuộc phạm vi bảo vệ của quyền hình ảnh cá nhân.

Triệu Lệ Dĩnh khởi kiện vì bị AI 'ăn cắp khuôn mặt' - Ảnh 2.

Hình ảnh AI có nét mặt tương tự Triệu Lệ Dĩnh trong một phim ngắn gần đây - Ảnh: Weibo

Trước vụ kiện của Triệu Lệ Dĩnh, Hongguo từng vướng tranh cãi liên quan đến bộ phim ngắn Trâm Đào Hoa. Đầu năm 2026, phim bị nghi ngờ sử dụng ảnh của người khác khi chưa được cho phép để thực hiện thay mặt bằng AI, bao gồm cả trang phục, phụ kiện và phong cách trang điểm.

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Sau khi rà soát trong 3 ngày, Hongguo cho biết nhà sản xuất không cung cấp đủ tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp tư liệu. 

Nền tảng quyết định gỡ toàn bộ phim và đình chỉ đơn vị sản xuất trong 15 ngày.

Ngày 6-4, Hongguo thông báo đã rà soát 15.000 phim ngắn, xử lý 670 tác phẩm vi phạm. Trong quý 1-2026, nền tảng cũng gỡ 1.718 bộ phim hoạt hình ngắn vi phạm. 

Trước đó, hình ảnh của nhiều diễn viên như Dịch Dương Thiên Tỉ, Đặng Vi, Dương Tử, Tiêu Chiến và Thành Nghị cũng từng xuất hiện trong các tranh cãi liên quan đến việc sử dụng hình ảnh bằng AI.

Triệu Lệ Dĩnh khởi kiện vì bị AI 'ăn cắp khuôn mặt' - Ảnh 3.

Tiêu Chiến cũng từng là nạn nhân của việc AI "ăn cắp" gương mặt - Ảnh: Weibo

Ngày 9-11, Trung tâm Nhà sáng tạo phim ngắn thuộc Tập đoàn Douyin công bố tính năng xác lập quyền sở hữu đối với hình tượng ảo trong phim AI. Nhà sáng tạo có thể gửi tài liệu chứng minh quyền sử dụng hình ảnh người thật, quyền sở hữu trí tuệ hoặc giấy chứng nhận bản quyền để nền tảng kiểm tra và lưu hồ sơ.

Trước đó, Tổng cục Phát thanh, Truyền hình quốc gia Trung Quốc thông báo triển khai đợt chấn chỉnh phim ngắn dung tục và trùng lặp, kéo dài từ ngày 1-11 đến cuối tháng 12-2026. 

Chiến dịch tập trung xử lý tình trạng đánh cắp khuôn mặt, giọng nói, sử dụng trái phép hình tượng và nội dung chưa hoàn thành thủ tục kiểm duyệt. Cơ quan này cho biết từ đầu năm 2026 đã gỡ 75.000 bộ phim ngắn vi phạm và xử lý hơn 1.500 tài khoản.

Triệu Lệ Dĩnh khởi kiện vì bị AI 'ăn cắp khuôn mặt' - Ảnh 5.Triệu Lệ Dĩnh rẽ hướng ở tuổi 39

Sau 15 tháng vắng bóng trên phim trường, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ công bố vai trò mới, từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sản xuất, đánh giá và hỗ trợ các nhà làm phim trẻ.

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    Chủ đề: AI Triệu Lệ Dĩnh Douyin Trung Quốc Hongguo

    Dòng sự kiện: Màn ảnh Hoa ngữ

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