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Phim AI đầu tiên ra rạp Trung Quốc thất bại thảm hại

tác giả
HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Doanh thu mở màn khiêm tốn của phim AI 'Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự' cho thấy khán giả vẫn chưa sẵn sàng trả tiền cho trải nghiệm điện ảnh do AI tạo ra.

Phim AI đầu tiên ra rạp Trung Quốc thất bại thảm hại - Ảnh 1.

Cảnh trong phim Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự - Ảnh: Bona

Theo Sohu, Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự là phim AI chiếu rạp đầu tiên do Bona Pictures sản xuất được cấp giấy phép phát hành phim tại Trung Quốc, chính thức ra mắt từ ngày 23-10.

10 triệu nhân dân tệ 'không cánh mà bay'

Tuy nhiên, doanh thu mở màn trong 3 ngày cuối tuần đầu tiên chỉ đạt 1,17 triệu nhân dân tệ, trong khi tỉ lệ lấp đầy ghế ngồi xếp cuối trong số nhiều phim đang chiếu.

Dự báo của nền tảng phân tích phòng vé Dengta Professional cho biết với khởi đầu này, tổng doanh thu cuối cùng của Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự có thể chỉ đạt khoảng 2,6 triệu nhân dân tệ, trong đó phần doanh thu chia lại cho nhà đầu tư vào khoảng 900.000 nhân dân tệ.

Phim AI đầu tiên ra rạp Trung Quốc thất bại thảm hại - Ảnh 2.

Mặc dù Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự sản xuất hoàn toàn bằng AI, với đội ngũ đứng sau kiểm soát và định hướng sáng tạo, chi phí đầu tư vẫn không hề thấp - Ảnh: Weibo

Nhà sản xuất tiết lộ kinh phí thực hiện phim vượt quá 10 triệu nhân dân tệ. Nếu quay hoàn toàn bằng người thật, chi phí có thể lên tới 800-900 triệu nhân dân tệ.

Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự kéo dài 2 năm, tạo ra hơn 1,2 triệu hình ảnh nền, trải qua hàng trăm lần chỉnh sửa và hoàn thiện toàn bộ phim. Đội ngũ thực hiện có gần 100 người.

Chi phí năng lực tính toán, lưu trữ dữ liệu và nhân lực đều là những khoản đầu tư bắt buộc, khiến tổng kinh phí lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ.

Doanh thu chia lại từ hệ thống rạp không đủ để thu hồi vốn, khiến phim thua lỗ.

Không mấy ai muốn chi tiền ra rạp xem AI

Lấy nền văn minh Thục cổ tại di chỉ Tam Tinh Đôi, tỉnh Tứ Xuyên, làm bối cảnh, phim kể về một tương lai nơi nhân loại rơi vào cuộc khủng hoảng toàn cầu do phụ thuộc quá mức vào AI.

Để tìm cách giải quyết, con người buộc phải tìm kiếm manh mối từ nền văn minh Thục cổ cách đây hơn 3.000 năm.

Cốt truyện của Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự bị đánh giá là sáo mòn quá mức. Phim sử dụng AI để thực hiện một tác phẩm phản đối AI, nhưng lại bộc lộ cảm giác do AI tạo ra rất rõ rệt.

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Biểu cảm khuôn mặt và chuyển động của nhân vật còn cứng nhắc, trong khi chất điện ảnh vẫn thiếu hụt đáng kể - Ảnh: Weibo

Theo Zaobao, một khán giả từng tham gia buổi chiếu thử miễn phí thẳng thắn, chia sẻ: "Nếu phim do AI tạo ra có thể mang đến trải nghiệm xem tại rạp như Avatar, tôi nghĩ mình sẽ sẵn lòng bỏ tiền mua vé". Tuy nhiên, với chất lượng hiện tại, người này không muốn trả tiền để xem phim.

Tổng giám đốc điều hành Bona Pictures thừa nhận phản ứng của thị trường khá lạnh nhạt, nhưng nhấn mạnh đây là một thử nghiệm mang tính đột phá.

Trong những năm gần đây, video do AI tạo ra nhanh chóng phổ biến tại Trung Quốc. Riêng các phim ngắn tập ứng dụng AI trên Douyin đạt hơn 200 tỉ lượt xem trong tháng 9. Các doanh nghiệp như ByteDance và iQIYI cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh ứng dụng AI.

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Tuy nhiên, đạo diễn AI độc lập Trương Tuấn nhận định: "Khán giả sẽ không tự động bỏ tiền mua vé chỉ vì đây là một bộ phim được tạo ra bằng AI".

Lưu Hải Ba, giáo sư Trường Điện ảnh Thượng Hải thuộc Đại học Thượng Hải, phân tích rằng phản ứng thờ ơ của thị trường xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Trong đó, hình ảnh do AI tạo ra chưa đủ sức hấp dẫn đối với khán giả đại chúng, phim thiếu diễn viên nổi tiếng và hoạt động quảng bá chưa được đầu tư tương xứng.

Nhược điểm của phim AI lộ rõ trên màn ảnh rộng

Mặt khác, trên Douban, mức đánh giá 3 sao tương đối phổ biến. Một số cư dân mạng nhận xét: "Ý tưởng câu chuyện khá hay, chỉ là tình tiết ở từng phần và sự liên kết giữa chúng còn gượng gạo, lời thoại của nhân vật nghe hơi kỳ lạ".

Một số khán giả khác chỉ ra rằng "phim ảnh do AI tạo ra hiện nay mới chỉ chân thực ở những cảnh cận".

Trailer Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự

Thông thường, khi xem video AI hay những cảnh cận khuôn mặt người do AI tạo ra trên màn hình điện thoại nhỏ, khán giả chưa cảm nhận rõ vấn đề.

Nhưng khi hình ảnh được phóng đại lên màn ảnh rộng gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần, những thiếu sót về chi tiết hình ảnh, cảm xúc trong diễn xuất và các biểu cảm vi mô của con người mà khán giả vốn đã quen thuộc sẽ trở nên rõ rệt, ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm xem phim.

Phim AI đầu tiên ra rạp Trung Quốc thất bại thảm hại - Ảnh 5.Trung Quốc đưa phim AI ra rạp, tham vọng gì?

'Tam Tinh Đôi: Vị lai vãng sự' được kỳ vọng mở ra hướng khai thác mới từ văn hóa truyền thống, đồng thời thúc đẩy hành trình đưa phim điện ảnh AI Trung Quốc vươn ra thị trường quốc tế.

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    Chủ đề: trí tuệ nhân tạo Tam Tinh Đôi phim AI phim Hoa ngữ doanh thu phòng vé

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