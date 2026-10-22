Khán giả đã dành 2 tỉ giờ xem phim ngắn dọc trong 3 tháng qua

Phim ngắn AI "The great and powerful genie" đang gây sốt - Ảnh: ReelShort

Theo báo cáo mới từ Owl & Co., ngày càng nhiều phim ngắn được phát hành trên các nền tảng lớn đang được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

AI tăng tốc thâu tóm thị trường phim ngắn dọc

The Hollywood Reporter cho biết 2/3 số phim ngắn dọc phát hành ngoài Trung Quốc trong quý 3-2026 trên 20 nền tảng hàng đầu được tạo bằng AI.

So với tỉ lệ phim được tạo bằng AI trong quý 1 (3%) và quý 2 (28%), có thể thấy nội dung kể chuyện bằng AI đang ngày càng chiếm ưu thế trong lĩnh vực này.

Diễn biến trên phản ánh quá trình phát triển nhanh của thể loại phim ngắn dọc tại Trung Quốc.

Phim ngắn AI đang mang về hàng tỉ USD cho Trung Quốc - Ảnh: SCMP

Theo các báo cáo, hơn 95% số phim phát hành tại Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm 2026 sản xuất bằng AI.

Xu hướng này cũng xuất hiện sau khi những người lao động Mỹ trong ngành phim ngắn dọc lên tiếng về cách công nghệ AI làm thay đổi hoạt động kinh doanh.

Hồi tháng 9, một số nhân sự trong ngành chia sẻ với The Hollywood Reporter rằng cơ hội việc làm đang giảm sút, đồng thời công nghệ này bị sử dụng một cách thiếu minh bạch trong công việc của họ.

Khán giả dành 2 tỉ giờ xem phim ngắn dọc trong quý 3-2026

Mức độ phổ biến của AI trong phim ngắn dọc được thể hiện rõ qua danh sách các tác phẩm có thành tích tốt nhất trong quý gần nhất, do Owl & Co. thống kê trên những ứng dụng yêu cầu người xem trả phí để theo dõi nội dung.

Trong danh sách 5 phim có tổng thời lượng xem cao nhất, chỉ có một tác phẩm người đóng là My X-Ray vision sees right through you của ReelShort.

Trong khi đó danh sách 20 phim dẫn đầu chỉ có 2 tác phẩm người đóng, gồm My X-Ray vision sees right through you và You've been replaced, First love, đều thuộc ReelShort.

Ở chiều ngược lại, các phim do AI tạo ra chiếm nhiều vị trí nổi bật. Đứng đầu bảng xếp hạng là The great and powerful genie của ReelShort, kể về một Thần Đèn nóng bỏng bị buộc phải kết hôn với một phụ nữ trong 5 năm để thực hiện điều ước.

Trích đoạn của phim ngắn AI "The great and powerful genie" - Video: ReelShort

Theo sau là phim giả tưởng nổi tiếng Deny me, Dragon King của DramaBox và một bộ phim khác cùng nền tảng mang tên Married to the Hidden Dragon King, cũng khai thác câu chuyện về loài rồng.

Nhìn chung, dữ liệu từ các ứng dụng được Owl & Co. theo dõi ghi nhận 63 tỉ lượt xem phim ngắn trong quý 3 và tổng cộng 2 tỉ giờ xem.

PineDrama, ứng dụng miễn phí của TikTok, đang trên đà phát triển khi chiếm hơn một nửa tổng lượt xem trong quý. Đây là kết quả đáng chú ý, bởi PineDrama mới hoạt động chưa đầy 1 năm.

Ứng dụng này đang tích cực mở rộng thư viện nội dung, bổ sung 15.501 phim mới trong quý 3, tăng hơn 300% so với quý trước.

Trong nhóm ứng dụng thu phí, DramaBox dẫn đầu với 36% tổng lượt xem, tiếp theo là ReelShort với 29%, NetShort với 20% và DramaWave với 11%.

Nhân vật do AI tạo ra xuất hiện ngày càng nhiều trong phim ngắn Trung Quốc - Ảnh: Weibo

Phim người thật đóng vẫn có chỗ đứng Tuy nhiên diễn viên người thật vẫn chưa mất đi lợi thế. Dù phim ngắn do AI tạo ra đang xuất hiện phổ biến trên các nền tảng, báo cáo của Owl & Co. nhận định thị trường Trung Quốc bắt đầu ghi nhận xu hướng "quay trở lại với phim người đóng". Dữ liệu trong báo cáo cũng cho thấy số lượng câu chuyện có diễn viên người thật tăng lên, song song với sự gia tăng của các phim do AI tạo ra. Riêng tại ReelShort, báo cáo cho biết: "Chúng tôi nhận thấy các phim người đóng có khả năng duy trì vị trí trong nhóm 10% nội dung có lượt xem cao nhất sau 30 ngày kể từ khi phát hành lớn hơn so với các phim do AI tạo ra". Nói cách khác, những dữ liệu ban đầu cho thấy về lâu dài, khán giả có thể dành sự quan tâm bền vững hơn cho các bộ phim có diễn viên người thật thể hiện, thay vì những nhân vật tạo ra bằng AI.