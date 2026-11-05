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Triệu Lệ Dĩnh rẽ hướng ở tuổi 39

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HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Sau 15 tháng vắng bóng trên phim trường, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ công bố vai trò mới, từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sản xuất, đánh giá và hỗ trợ các nhà làm phim trẻ.

Triệu Lệ Dĩnh chuyển hướng sự nghiệp ở tuổi 39, đi theo con đường của Chương Tử Di - Ảnh 1.

Sau hai thập niên hoạt động nghệ thuật, Triệu Lệ Dĩnh không còn cần duy trì lịch trình dày đặc để khẳng định vị thế - Ảnh: Weibo

Theo QQ, cuối tháng 10, phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh thông báo cô được mời đảm nhận vị trí Chủ tịch ban giám khảo hạng mục chính tại Hội nghị đầu tư dự án điện ảnh Kim Kê lần thứ 8. Cô sẽ đánh giá, lựa chọn những dự án tiềm năng và hỗ trợ thế hệ nhà sáng tạo trẻ.

Triệu Lệ Dĩnh dần rời xa phim trường

Đáng chú ý, Triệu Lệ Dĩnh (39 tuổi) là diễn viên thế hệ 8X đầu tiên đảm nhận vị trí này. Đây được xem là bước tiến đáng kể trong sự nghiệp của nữ diễn viên, người từng đi lên từ những vai diễn nhỏ dù không xuất thân từ trường lớp đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp.

Hội nghị đầu tư dự án điện ảnh Kim Kê là nền tảng thuộc hệ thống giải thưởng Kim Kê, tập trung vào những nhà làm phim mới và các dự án điện ảnh tiềm năng.

Triệu Lệ Dĩnh chuyển hướng sự nghiệp ở tuổi 39, đi theo con đường của Chương Tử Di - Ảnh 2.

Việc tham gia ban giám khảo giúp Triệu Lệ Dĩnh có thêm tiếng nói trong quá trình đánh giá, lựa chọn dự án, thay vì chỉ đứng ở vị trí diễn viên được các nhà sản xuất tuyển chọn - Ảnh: BTC

Thông tin này cũng phần nào lý giải khoảng thời gian dài nữ diễn viên vắng bóng trên phim trường. Từ giữa năm 2025 đến tháng 10-2026, cô trải qua 15 tháng không nhận dự án mới. 

Phía Triệu Lệ Dĩnh cho biết cô ưu tiên phục hồi sức khỏe, nghỉ ngơi và điều chỉnh thể trạng theo hướng dẫn của bác sĩ.

Sau quá trình kiểm tra toàn diện, tình trạng sức khỏe của cô hiện ổn định, nhưng kế hoạch trở lại phim trường vẫn chưa được xác định.

Theo một số nguồn tin, trong thời gian nghỉ ngơi, Triệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng đã từ chối hơn 30 kịch bản.

Triệu Lệ Dĩnh chuyển hướng sự nghiệp ở tuổi 39, đi theo con đường của Chương Tử Di - Ảnh 3.

Triệu Lệ Dĩnh trong Gió thổi bán hạ (2022) - Ảnh: Weibo

Người đẹp từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Lục Trinh truyền kỳ, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện, Minh Lan truyện, Hạnh phúc đến Vạn gia Gió thổi bán hạ.

Cô đảm nhận 59 vai diễn trong suốt sự nghiệp. Sau nhiều năm làm việc với cường độ cao, nữ diễn viên hiện dành nhiều thời gian hơn cho sức khỏe và con trai.

Trong ngày sinh nhật tuổi 39 (16-10), Triệu Lệ Dĩnh không tổ chức tiệc xa hoa mà chỉ chia sẻ những bức ảnh đời thường, một bát mì trường thọ và khoảnh khắc chụp cùng con trai.

Sự kín tiếng này phần nào phản ánh lựa chọn sống chậm, tập trung vào những giá trị cá nhân sau nhiều năm hoạt động liên tục trong ngành giải trí.

Bước chuyển mình gợi nhớ hành trình của Chương Tử Di 

Hướng đi hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh gợi nhớ đến hành trình của Chương Tử Di. Sau khi thành công với vai trò diễn viên, ngôi sao Ngọa hổ tàng long từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực đạo diễn, sản xuất và hỗ trợ các nhà làm phim trẻ.

Năm 2019, Chương Tử Di khởi xướng chương trình hỗ trợ các nhà làm phim nữ, tạo điều kiện để những nữ đạo diễn trẻ tiếp cận nguồn lực phát triển dự án.

Cùng năm, cô đảm nhận vị trí Chủ tịch ban giám khảo tại Liên hoan phim Tokyo. Sau đó, người đẹp tiếp tục tham gia ban giám khảo của nhiều liên hoan phim lớn, trong đó có Oscar, Cannes và Berlin.

Triệu Lệ Dĩnh chuyển hướng sự nghiệp ở tuổi 39, đi theo con đường của Chương Tử Di - Ảnh 4.

Chương Tử Di diện đầm Công Trí dự Gold Gala Awards 2025 ở Mỹ - Ảnh: Weibo

Năm 2023, Chương Tử Di được mời làm giáo sư thỉnh giảng tại Học viện Hý kịch Trung ương. Năm 2026, cô nhận danh hiệu giáo sư danh dự của Đại học Baptist Hong Kong và Giải thưởng Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Lumière.

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Những dấu mốc này cho thấy Chương Tử Di mở rộng tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài lĩnh vực diễn xuất.

Với Triệu Lệ Dĩnh, quá trình chuyển hướng cũng đã được chuẩn bị từ trước. Khi tham gia Dữ phượng hành, cô đảm nhận thêm vai trò giám chế bên cạnh vị trí nữ chính.

Nữ diễn viên trực tiếp tham gia quá trình hoàn thiện kịch bản, xây dựng ê kíp và điều phối sản xuất, tích lũy kinh nghiệm ở lĩnh vực hậu trường.

Triệu Lệ Dĩnh chuyển hướng sự nghiệp ở tuổi 39, đi theo con đường của Chương Tử Di - Ảnh 5.

Triệu Lệ Dĩnh cũng thành lập công ty riêng, tham gia vận hành các dự án điện ảnh và truyền hình với tư cách đối tác - Ảnh: Weibo

Nhờ đó, mỹ nhân sinh năm 1987 có cơ hội tiếp cận ngành công nghiệp giải trí từ góc nhìn của một nhà sáng tạo và người tham gia đầu tư, thay vì chỉ là diễn viên nhận lời mời đóng phim.

Gần đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin cô đang chuẩn bị thi cao học chuyên ngành đạo diễn và phát triển dự án phim đầu tay xoay quanh hành trình trưởng thành của phụ nữ.

Một số nguồn tin còn cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đã ra nước ngoài để học thêm về sản xuất phim. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được cô hoặc phòng làm việc xác nhận.

Triệu Lệ Dĩnh rẽ hướng ở tuổi 39 - Ảnh 7.Vì sao dàn tiểu hoa 85 không muốn đứng chung thảm đỏ?

Gần đây, những nữ diễn viên thuộc lứa 85 như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Lưu Thi Thi và Triệu Lệ Dĩnh gần như không còn xuất hiện cùng sân khấu.

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    Chủ đề: Sao Hoa ngữ Sở Kiều Hoa thiên cốt Triệu Lệ Dĩnh Chương Tử Di

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