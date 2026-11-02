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Vì sao dàn tiểu hoa 85 không muốn đứng chung thảm đỏ?

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HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Gần đây, những nữ diễn viên thuộc lứa 85 như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Lưu Thi Thi và Triệu Lệ Dĩnh gần như không còn xuất hiện cùng sân khấu.

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Dương Mịch diện đầm đen cách điệu ở eo là thiết kế dòng Haute Couture Thu Đông 2026 của Iris van Herpen ở đêm hội Bazaar - Ảnh: Weibo

Tại các sự kiện thời trang quy mô lớn trong năm nay, sự xuất hiện của dàn tiểu hoa sinh năm 1985 dường như được sắp xếp theo một trật tự riêng. Dương Mịch giữ vị trí kết màn tại đêm hội thời trang Bazaar, trong khi Lưu Diệc Phi không tham dự.

Đến hai sự kiện của Vogue và W Gala, Lưu Diệc Phi xuất hiện với vai trò khách mời kết màn thảm đỏ, còn Dương Mịch đều vắng mặt.

Tại VOGUE Valley Holiday, Lưu Thi Thi cũng một mình đảm nhận vị trí kết màn, không xuất hiện cùng những nữ diễn viên cùng thế hệ.

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Lưu Diệc Phi hóa cô dâu kết màn đêm hội W Gala - Ảnh: Weibo

Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu các nghệ sĩ và ban tổ chức có đang ngầm thống nhất việc phân chia vị trí xuất hiện.

Vị trí kết màn thể hiện sự công nhận dành cho danh tiếng của nghệ sĩ. Nếu không có sự ưu tiên đó, lời mời tham dự có thể kém hấp dẫn hơn.

Vì vậy, ban tổ chức cũng có xu hướng sắp xếp lịch trình và thứ tự xuất hiện để hạn chế việc các gương mặt cùng đẳng cấp phải cạnh tranh vị trí.

Khoảng trống quyền lực sau thế hệ đại hoa đán

Một trong những nguyên nhân được nhắc đến là sự thay đổi về vị thế trong ngành giải trí Hoa ngữ. Thế hệ Tứ đại hoa đán gồm Chương Tử Di, Triệu Vy, Châu Tấn, Từ Tịnh Lôi cùng hai diễn viên Phạm Băng Băng và Lý Băng Băng từng là những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn tại các sự kiện điện ảnh và thời trang. Tuy nhiên, những năm gần đây, họ không còn xuất hiện thường xuyên như trước.

Khoảng trống ấy tạo điều kiện để dàn tiểu hoa 85 trở thành nhóm ngôi sao có sức hút hàng đầu đối với các thương hiệu và sự kiện thời trang.

Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi đều sở hữu lượng người hâm mộ lớn, độ nhận diện cao cùng sức ảnh hưởng thương mại đáng kể.

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Triệu Lệ Dĩnh từng là tiểu hoa 85 duy nhất dự đêm hội Weibo vào năm 2024 - Ảnh: Weibo

Khi tài nguyên thời trang trở thành một phần quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh nghệ sĩ, vị trí xuất hiện tại các sự kiện cũng được xem là yếu tố thể hiện đẳng cấp.

Bên cạnh đó, việc các nữ diễn viên cùng thế hệ có sự giao thoa về tài nguyên phim ảnh, hợp đồng quảng cáo và thời trang cũng khiến những lần xuất hiện chung dễ trở thành chủ đề so sánh.

Từ trang phục, trang sức, thứ tự xuất hiện đến mức độ chú ý của truyền thông, mọi chi tiết đều có thể được người hâm mộ đưa lên bàn cân. Việc chủ động tránh những tình huống này được xem là cách để mỗi nghệ sĩ duy trì hình ảnh và vị thế riêng.

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Mỗi ngôi sao một tham vọng riêng

Mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch thường được nhắc đến như một ví dụ điển hình cho khoảng cách giữa các ngôi sao cùng thế hệ.

Từ sự cố nhận nhầm vào năm 2011, tranh cãi giữa người hâm mộ hai bên liên tục xuất hiện. Trong nhiều năm, hai nữ diễn viên ít có tương tác công khai, khiến mối quan hệ được ví von bằng cụm từ "vua không gặp vua".

- Ảnh 5.

Lưu Thi Thi tham dự Đêm hội Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc 2025 - Ảnh: Weibo

Tuy nhiên, sự khác biệt trong định hướng phát triển sự nghiệp cũng là yếu tố khiến những ngôi sao thế hệ 85 ngày càng ít có nhu cầu xuất hiện cùng nhau.

Dương Mịch được nhận xét có tư duy của một nhà đầu tư, chủ động tìm kiếm cơ hội và mở rộng hướng đi mới.

Triệu Lệ Dĩnh lại được ví với hình ảnh người khởi nghiệp, tập trung toàn lực vào các dự án và vai diễn. 

Trong khi đó, Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi được mô tả là có nhịp độ hoạt động thong thả hơn, ưu tiên những lựa chọn phù hợp với bản thân và giá trị thương mại.

Mỗi người theo đuổi một chiến lược riêng, không còn nhất thiết phải dựa vào những lần xuất hiện chung để tạo sức hút truyền thông.

- Ảnh 6.Lưu Diệc Phi đẹp tựa cô dâu tại đêm hội W Gala

Lưu Diệc Phi xuất hiện cuối cùng trên thảm đỏ trong thiết kế đầm satin ánh bạc, kết hợp khăn voan cài đầu và trang sức cao cấp Bvlgari, mang vẻ đẹp tựa cô dâu trong ngày trọng đại.

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    Chủ đề: Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch Lưu Diệc Phi Lưu Thi Thi tiểu hoa đán

    Dòng sự kiện: Thời trang thế giới

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