U50 Phạm Băng Băng diện đồ 'hack tuổi'

Nhan sắc ngày càng mặn mà của Phạm Băng Băng ở độ tuổi U50 - Ảnh: Weibo

Mùa Liên hoan phim Busan vừa qua, Phạm Băng Băng góp mặt để quảng bá phim mới Diary of a Mad Old Man, thu hút sự chú ý của truyền thông.

Loạt ảnh được nữ diễn viên đăng tải trên mạng xã hội cũng được chia sẻ rộng rãi nhờ cách trang điểm và tạo hình chỉn chu.

Ở tuổi 45, Phạm Băng Băng vẫn duy trì vẻ ngoài trẻ trung. Bên cạnh những lựa chọn đáng tham khảo về kiểu tóc và trang phục vest, quần ống rộng là món đồ được cô yêu thích.

Sắc trắng thanh lịch

Khi diện quần ống rộng, đặc biệt là quần trắng, nhiều người lo ngại trang phục khiến chân trông to hơn hoặc vòng hông có vẻ đầy đặn.

Trong bộ trang phục này, Phạm Băng Băng tận dụng đường cắt bất đối xứng và sự tương phản về phom dáng giữa thân trên và thân dưới để tạo vẻ ngoài phóng khoáng.

Chiếc áo trễ một bên vai, để lộ phần vai còn lại, giúp tổng thể không tạo cảm giác nặng nề. Thân áo xòe dần từ đường vai xuống dưới, tạo phom gần giống chiếc ô, trong khi gấu áo có độ cong như chân váy phồng, khéo léo che đi vùng bụng và hông.

Phía dưới, nữ diễn viên kết hợp quần trắng ống rộng chạm đất, tạo đường nét liền mạch từ hông xuống chân.

Hai đường xẻ ở hai bên áo cho phép cánh tay lộ ra, tập trung sự chú ý vào phần cẳng tay và cổ tay thon gọn - Ảnh: Weibo

Trẻ trung, năng động

Quần jeans là món đồ kinh điển giúp diện mạo thêm trẻ trung và cũng là lựa chọn quen thuộc trong tủ đồ của Phạm Băng Băng. Với những ai muốn phối đồ đơn giản mà vẫn hiệu quả, đây là công thức đáng tham khảo.

Nữ diễn viên kết hợp áo thun trắng dáng ngắn với quần jeans ống rộng màu xanh nhạt, giúp nâng đường eo về mặt thị giác. Bên ngoài, cô khoác áo da đỏ nổi bật, tập trung điểm nhấn vào phần thân trên.

Cuối cùng, đôi giày thể thao trắng đồng điệu với áo thun bên trong hoàn thiện vẻ ngoài đậm tinh thần thời trang đường phố.

Phần cổ tay áo khoác da đỏ bo gọn hạn chế cảm giác luộm thuộm thường thấy ở những thiết kế phom rộng - Ảnh: Weibo

Khí chất nữ lãnh đạo

Vốn thường xuyên diện vest, Phạm Băng Băng tiếp tục đưa món đồ này vào công thức phối quần ống rộng. Điểm đáng chú ý nằm ở cách cô xử lý độ dài trang phục và sự tương phản giữa các món đồ đen trắng.

Chiếc sơ mi trắng có cổ trụ cao giúp phần đầu trông thanh thoát, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài tỉ lệ cơ thể. Vạt áo được sơ vin vào quần ống rộng màu đen, giữ đường eo rõ ràng.

Bên ngoài, nữ diễn viên khoác blazer có đệm vai và ve áo nhọn, làm nổi bật đường vai, đồng thời giúp phần hông trông gọn hơn.

Bộ trang phục còn gây chú ý bởi những chi tiết cắt may tinh tế, vừa tạo điểm nhấn vừa góp phần định hình vóc dáng - Ảnh: Weibo

Truyền thống pha hiện đại

Trang phục mang yếu tố truyền thống Trung Hoa là dấu ấn nổi bật trong phong cách của Phạm Băng Băng.

Trong bộ trang phục này, nữ diễn viên kết hợp áo trường sam màu xanh ngọc với chân váy lót cùng tông và quần dài ống rộng, tạo thành bộ ba lớp trang phục mang tinh thần truyền thống nhưng vẫn hiện đại.

Chiếc áo có phần cổ cao kiểu sườn xám và hàng khuy cài thủ công tinh xảo, mang đến cảm giác tĩnh tại, trang nhã. Đường cổ cao cũng giúp phần cổ trông dài hơn, tạo hiệu ứng vóc dáng cao ráo.

Hai tà váy có đường xẻ giúp người mặc di chuyển linh hoạt, tạo điểm nhấn cho dáng đi - Ảnh: Weibo

Phối nhiều lớp đầy tinh nghịch

Cũng sử dụng lớp váy lót bên trong, nhưng ở công thức này, Phạm Băng Băng mang đến tinh thần đường phố trẻ trung hơn khi kết hợp áo nỉ màu xám với quần jeans ống rộng.

Áo nỉ và quần jeans vốn là bộ đôi dễ mặc, phù hợp với những ngày muốn ăn mặc thoải mái mà vẫn thời trang. Điểm khác biệt nằm ở lớp vải ren trắng bất đối xứng mà nữ diễn viên khéo léo phối bên trong.

Lớp lưới xuyên thấu và ren hoa buông xuống từ gấu áo tạo sự tương phản giữa chất liệu mềm mại và denim đứng phom, giúp tổng thể có thêm điểm nhấn.

Cách phối nhiều lớp này mang đến vẻ nữ tính nhưng không quá điệu đà - Ảnh: Weibo

Tinh tế mà vẫn thoải mái

Đây là công thức phối đồ thường ngày dễ ứng dụng. Phạm Băng Băng kết hợp áo thun trắng với áo khoác không cổ màu hồng đất nhạt và quần ống rộng cùng chất liệu.

Độ bóng nhẹ của lụa tạo cảm giác sang trọng cho bảng màu trung tính, trong khi áo thun trắng giúp bộ trang phục bớt trang trọng, trở nên trẻ trung và phù hợp với sinh hoạt thường ngày.

Thiết kế áo khoác có dây buộc ở cổ và eo cho phép người mặc điều chỉnh độ ôm - Ảnh: Weibo