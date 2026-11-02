Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Lưu Diệc Phi đẹp tựa cô dâu tại đêm hội W Gala

tác giả
HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Lưu Diệc Phi xuất hiện cuối cùng trên thảm đỏ trong thiết kế đầm satin ánh bạc, kết hợp khăn voan cài đầu và trang sức cao cấp Bvlgari, mang vẻ đẹp tựa cô dâu trong ngày trọng đại.

Lưu Diệc Phi đẹp tựa cô dâu tại đêm hội W Gala - Ảnh 1.

Tạo hình như cô dâu của Lưu Diệc Phi gây sốt mạng xã hội - Ảnh: Mastang

Ngày 1-11, đêm tiệc thường niên của tạp chí W phiên bản Trung Quốc quy tụ nhiều ngôi sao đình đám.

Điểm nhấn của sự kiện là mô hình thảm đỏ kết hợp trình diễn nhập vai lần đầu tiên được thực hiện. Toàn bộ chương trình được xây dựng theo ba chương: "Thức tỉnh - Lên đường - Cộng hưởng".

Mỗi khách mời xuất hiện cùng nhạc nền và bối cảnh riêng, trong khi trang phục, ánh sáng và hiệu ứng hình ảnh được sắp đặt để phục vụ mạch truyện xuyên suốt.

Thảm đỏ vì thế trở thành một màn trình diễn nghệ thuật thay vì chỉ là nơi các ngôi sao tạo dáng trước ống kính.

Lưu Diệc Phi tiếp tục làm vedette đêm hội thời trang

Trong đó, Lưu Diệc Phi - gương mặt trang bìa của tạp chí - trở thành tâm điểm chú ý vì là khách mời cuối cùng khép lại thảm đỏ.

Đúng như lời giới thiệu của ban tổ chức: "Người không chạy theo thời đại, bởi chính cô ấy là một thời đại hoàng kim", nữ diễn viên xuất hiện đầy cuốn hút, khẳng định sức hút của riêng mình.

TIN LIÊN QUAN

Lưu Diệc Phi đẹp tựa cô dâu khi diện thiết kế đầm dài bằng satin ánh bạc thuộc bộ sưu tập haute couture Thu Đông 2026 của Tamara Ralph, kết hợp trang sức cao cấp Bvlgari.

Thiết kế cúp ngực với những nếp xếp ly tinh tế tôn lên đường nét thanh thoát của bờ vai và phần cổ.

Chất liệu satin dày dặn, bắt sáng được đặt cạnh lớp voan mỏng nhẹ, tạo nên sự tương phản thú vị về kết cấu. Tổng thể vừa mềm mại, bay bổng, vừa toát lên vẻ cổ điển và xa hoa.

Khoảnh khắc Lưu Diệc Phi sải bước tại đêm hội W Gala

Lưu Diệc Phi đẹp tựa cô dâu tại đêm hội W Gala - Ảnh 2.

Với khí chất thanh lãnh đặc trưng, Lưu Diệc Phi thể hiện trọn vẹn tinh thần của thiết kế. Từng ánh mắt, nụ cười đều mang nét dịu dàng, hòa quyện vẻ đẹp thoát tục cùng phong thái sang trọng - Ảnh: Weibo

Hãy tiếp tục kéo xuống để chiêm ngưỡng những diện mạo ấn tượng khác của đêm hội W Gala.

Hề Mộng Dao mở màn thảm đỏ. Siêu mẫu diện đầm đuôi cá phô diễn thần thái cuốn hút, biến thảm đỏ thành sàn diễn thời trang - Video: Weibo

Lưu Diệc Phi đẹp tựa cô dâu tại đêm hội W Gala - Ảnh 3.

Ngô Lỗi diện trang phục từ bộ sưu tập Xuân Hè mới của Burberry. Anh phối vest trắng cùng áo kẻ sọc ngang xanh lá bên trong - Ảnh: Weibo

Lưu Diệc Phi đẹp tựa cô dâu tại đêm hội W Gala - Ảnh 4.

Lưu Tá Ninh cũng chọn tạo hình cô dâu như Lưu Diệc Phi, với đầm trắng đính ngọc trai và khăn voan - Ảnh: Weibo

Lưu Diệc Phi đẹp tựa cô dâu tại đêm hội W Gala - Ảnh 5.

Được mệnh danh là "thần đồng cello xứ Đài", Âu Dương Na Na diện đầm sắc vàng kim lộng lẫy mang đậm phong cách cổ điển Hollywood - Ảnh: Weibo

Lưu Diệc Phi đẹp tựa cô dâu tại đêm hội W Gala - Ảnh 6.

Mao Hiểu Đồng diện trang phục của nhà thiết kế Việt Nguyễn Phúc Tuấn

Lưu Diệc Phi đẹp tựa cô dâu tại đêm hội W Gala - Ảnh 7.

Diêm An diện chiếc áo khoác dáng dài tối màu với phần cổ áo dựng cao ấn tượng kết hợp cùng vòng cổ - Ảnh: Weibo

Lưu Diệc Phi đẹp tựa cô dâu tại đêm hội W Gala - Ảnh 8.

Lâm Duẫn mặc bộ cánh làm bằng lông vũ. Năm 2014, cô vượt qua hơn 120.000 ứng viên để được đạo diễn Châu Tinh Trì chọn vào vai nữ chính San trong phim điện ảnh Mỹ Nhân Ngư (chiếu năm 2016) - Ảnh: Weibo

Lưu Diệc Phi đẹp tựa cô dâu tại đêm hội W Gala - Ảnh 9.

Lý Nhất Đồng diện mốt xuyên thấu. Cô tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh và được biết đến với vai diễn Hoàng Dung trong bộ phim truyền hình Anh hùng xạ điêu năm 2017 - Ảnh: Weibo

Lưu Diệc Phi đẹp tựa cô dâu tại đêm hội W Gala - Ảnh 10.

Quách Hiểu Đình diện thiết kế váy hở vai, cắt xẻ thuộc bộ sưu tập Haute Couture Thu Đông 2026 của Rahul Mishra. Đây là bộ lễ phục Haute Couture đầu tiên trong sự nghiệp của cô - Ảnh: Weibo

Lưu Diệc Phi đẹp tựa cô dâu tại đêm hội W Gala - Ảnh 12.Lưu Diệc Phi sốt cao vẫn hóa phượng hoàng đêm hội Vogue

Lưu Diệc Phi là nghệ sĩ đi thảm đỏ cuối cùng tại Vogue Forces of Fashion 2026. Đây là năm thứ 3 liên tiếp cô đảm nhận vị trí quan trọng này.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
HY THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: phong cách thời trang TRung Quốc thời trang Lưu Diệc Phi Sao Hoa ngữ

    Dòng sự kiện: Thời trang thế giới

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất