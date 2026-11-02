Lưu Diệc Phi đẹp tựa cô dâu tại đêm hội W Gala

Tạo hình như cô dâu của Lưu Diệc Phi gây sốt mạng xã hội - Ảnh: Mastang

Ngày 1-11, đêm tiệc thường niên của tạp chí W phiên bản Trung Quốc quy tụ nhiều ngôi sao đình đám.

Điểm nhấn của sự kiện là mô hình thảm đỏ kết hợp trình diễn nhập vai lần đầu tiên được thực hiện. Toàn bộ chương trình được xây dựng theo ba chương: "Thức tỉnh - Lên đường - Cộng hưởng".

Mỗi khách mời xuất hiện cùng nhạc nền và bối cảnh riêng, trong khi trang phục, ánh sáng và hiệu ứng hình ảnh được sắp đặt để phục vụ mạch truyện xuyên suốt.

Thảm đỏ vì thế trở thành một màn trình diễn nghệ thuật thay vì chỉ là nơi các ngôi sao tạo dáng trước ống kính.

Lưu Diệc Phi tiếp tục làm vedette đêm hội thời trang

Trong đó, Lưu Diệc Phi - gương mặt trang bìa của tạp chí - trở thành tâm điểm chú ý vì là khách mời cuối cùng khép lại thảm đỏ.

Đúng như lời giới thiệu của ban tổ chức: "Người không chạy theo thời đại, bởi chính cô ấy là một thời đại hoàng kim", nữ diễn viên xuất hiện đầy cuốn hút, khẳng định sức hút của riêng mình.

Lưu Diệc Phi đẹp tựa cô dâu khi diện thiết kế đầm dài bằng satin ánh bạc thuộc bộ sưu tập haute couture Thu Đông 2026 của Tamara Ralph, kết hợp trang sức cao cấp Bvlgari.

Thiết kế cúp ngực với những nếp xếp ly tinh tế tôn lên đường nét thanh thoát của bờ vai và phần cổ.

Chất liệu satin dày dặn, bắt sáng được đặt cạnh lớp voan mỏng nhẹ, tạo nên sự tương phản thú vị về kết cấu. Tổng thể vừa mềm mại, bay bổng, vừa toát lên vẻ cổ điển và xa hoa.

Khoảnh khắc Lưu Diệc Phi sải bước tại đêm hội W Gala

Với khí chất thanh lãnh đặc trưng, Lưu Diệc Phi thể hiện trọn vẹn tinh thần của thiết kế. Từng ánh mắt, nụ cười đều mang nét dịu dàng, hòa quyện vẻ đẹp thoát tục cùng phong thái sang trọng - Ảnh: Weibo

Hãy tiếp tục kéo xuống để chiêm ngưỡng những diện mạo ấn tượng khác của đêm hội W Gala.

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