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Lưu Diệc Phi sốt cao vẫn hóa phượng hoàng đêm hội Vogue

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HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Lưu Diệc Phi là nghệ sĩ đi thảm đỏ cuối cùng tại Vogue Forces of Fashion 2026. Đây là năm thứ 3 liên tiếp cô đảm nhận vị trí quan trọng này.

Lưu Diệc Phi - Ảnh 1.

Diện mạo “phượng hoàng thần nữ" gây sốt của Lưu Diệc Phi - Ảnh: Weibo

Tối 23-10, sự kiện thời trang thường niên Vogue Forces of Fashion 2026 diễn ra tại Tô Châu (Trung Quốc), thu hút dàn sao Hoa ngữ đình đám.

Bên cạnh ngôi sao mở màn Địch Lệ Nhiệt Ba, nghệ sĩ kết màn thu hút sự chú ý không kém là Lưu Diệc Phi. 

Tại các sự kiện thời trang lớn, việc nghệ sĩ nào được chọn xuất hiện cuối cùng luôn là chủ đề được công chúng bàn luận sôi nổi, bởi đây được xem là dấu hiệu thể hiện vị thế và mức độ công nhận của giới giải trí.

Lưu Diệc Phi hóa phượng hoàng, kết màn đêm hội Vogue

"Thần tiên tỉ tỉ" diện đầm đuôi cá đính lông vũ chuyển màu từ bộ sưu tập Haute Couture Thu - Đông 2026 của nhà mốt Elie Saab kết hợp trang sức cao cấp Bvlgari. Tạo hình gợi liên tưởng đến hình ảnh phượng hoàng lộng lẫy.

Sina nhận định kiểu tóc búi cao thanh lịch và khí chất tao nhã của Lưu Diệc Phi còn khiến người xem nhớ đến biểu tượng thời trang Audrey Hepburn.

Dáng vẻ khoan thai, phong thái thanh lịch cùng khí chất phương Đông vừa lạnh lùng vừa sang trọng giúp cô lập tức thu hút sự chú ý ngay khi xuất hiện.

Lưu Diệc Phi - Ảnh 2.

So với năm 2024 và 2025, diện mạo này của Lưu Diệc Phi được đánh giá có phần kém ấn tượng hơn - Ảnh: Weibo

Đáng chú ý, so với hình ảnh của studio đăng tải, ngoài đời thực, Lưu Diệc Phi lộ vẻ mệt mỏi. Truyền thông Trung Quốc đưa tin cô vẫn đến sự kiện dù đang trong tình trạng bị sốt cao, nhiễm trùng mắt.

Với tư cách đại sứ toàn cầu của Bvlgari, Lưu Diệc Phi từ lâu được nhà mốt Elie Saab ưu tiên quyền diện đầu tiên tại Trung Quốc đối với các thiết kế Haute Couture mới nhất. Đây là lần thứ 17 người đẹp được diện đồ từ thương hiệu.

Lưu Diệc Phi - Ảnh 3.

Ở một số khung hình khác, có thể thấy Lưu Diệc Phi có phần xuống sắc và lộ dấu hiệu mệt mỏi - Ảnh: Weibo

Điểm ấn tượng nhất trong đêm là phần mở màn và kết thúc thảm đỏ. Địch Lệ Nhiệt Ba ngậm cánh bướm, mở màn sự kiện, còn Lưu Diệc Phi khoác bộ trang phục với những chiếc lông vũ phượng hoàng để khép lại.

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Dù ở giữa còn hơn chục nghệ sĩ khác bước trên thảm đỏ, sự chú ý của công chúng dường như tập trung vào hai màn xuất hiện này.

Dương Mịch được cho là nằm trong danh sách khách mời dự kiến, nhưng cuối cùng không đến.

Cổ Lực Na Trát cũng lựa chọn tạo hình tiên nữ bươm bướm, song xét về mức độ thảo luận, cô chưa vượt qua sức hút của hai người đẹp nói trên.

Lưu Diệc Phi thu hút mọi ống kính khi xuất hiện trên thảm đỏ đêm hội thời trang Vogue - Video: Weibo

Trong khi một số nghệ sĩ dựa vào nguồn lực hậu thuẫn để có được vị trí kết màn, Lưu Diệc Phi được cho là tạo dựng vị thế nhờ thực lực và quá trình tích lũy lâu dài.

Từ những vai diễn kinh điển giúp cô nổi tiếng khi còn trẻ đến vị trí nổi bật trong lĩnh vực thời trang hiện nay, hành trình nhiều năm hoạt động bền bỉ, không chạy theo hào nhoáng đã góp phần tạo nên sức hút của nữ diễn viên.

Sức hút thực sự không chỉ đến từ độ nóng nhất thời, mà còn được bồi đắp qua năm tháng, thể hiện ở sự điềm tĩnh và tự tin.

Lưu Diệc Phi - Ảnh 3.Lưu Diệc Phi mất nhiều hợp đồng quảng cáo lớn

Chuyện gì đang xảy ra với Lưu Diệc Phi? Sau ồn ào cắt hình Hồ Ngọc Hà khỏi ảnh chụp chung, 'thần tiên tỉ tỉ' xứ Trung đang bị chế giễu vì liên tiếp bị cắt hợp đồng quảng cáo.

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    Chủ đề: Vogue Lưu Diệc Phi thời trang Sao Hoa ngữ phong cách thời trang

    Dòng sự kiện: Thời trang thế giới

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