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Dương Mịch một mình đóng hai vai trong phim cổ trang 300 triệu tệ

tác giả
HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Hai nhân vật do Dương Mịch đảm nhận có độ tuổi cách biệt đến 34 năm, với tính cách và cách thể hiện hoàn toàn khác nhau trong bộ phim chính kịch cổ trang quy mô lớn 'Giang sơn Đại Đồng'.

Dương Mịch một lúc đảm nhận hai vai - Ảnh 1.

Tạo hình của Dương Mịch trong Giang sơn Đại Đồng - Ảnh: Tencent

Theo QQ, bộ phim lịch sử chính kịch cổ trang Giang sơn Đại Đồng, do Dương Mịch đóng chính, vừa tung trailer đầu tiên, gây chú ý với những cảnh chiến trận hoành tráng. Tổng kinh phí đầu tư là 300 triệu nhân dân tệ. Phim dự kiến công chiếu vào năm 2027.

Thử thách kép của Dương Mịch

Giang sơn Đại Đồng xoay quanh cuộc đời huyền thoại của Phùng Thái hậu, tái hiện quá trình Bắc Ngụy thôn tính các quốc gia khác để thống nhất lãnh thổ.

Dưới hơn 20 năm nhiếp chính của Phùng Yên Nhi - tức Phùng Thái hậu - triều đình thúc đẩy quá trình Hán hóa người Tiên Ti và sự giao thoa giữa các dân tộc, hướng đến lý tưởng thiên hạ đại đồng.

Mạch truyện tập trung vào hành trình Phùng Yên Nhi, dưới sự sắp đặt và dẫn dắt của người cô Phùng Toại, từ một công chúa Bắc Yên mất nước trở thành Phùng Thái hậu, người góp phần thúc đẩy sự hòa hợp giữa các dân tộc.

Vì vậy, Phùng Toại và Phùng Yên Nhi là hai nhân vật giữ vai trò then chốt, phần nào quyết định thành bại của toàn bộ bộ phim.

Trailer Giang sơn Đại Đồng

Với Dương Mịch, việc đảm nhận cùng lúc hai nhân vật Phùng Toại và Phùng Yên Nhi rõ ràng đặt ra áp lực diễn xuất rất lớn.

Phùng Toại là cô của Phùng Yên Nhi, hai người vốn có khoảng cách tuổi tác nhất định. Tính cách của họ cũng hoàn toàn trái ngược.

Phùng Toại điềm tĩnh, nhẫn nhịn và dành cả cuộc đời cho hai chữ "phục quốc". Khi nhận ra bản thân không còn hy vọng khôi phục đất nước, bà buộc cháu gái Phùng Yên Nhi phải tiếp tục thực hiện lý tưởng còn dang dở.

Nhân vật này không đi theo hình mẫu nữ chính báo thù điên cuồng thường thấy. Thay vào đó là sự bình tĩnh khiến người xem xót xa: không gào thét, không mất kiểm soát, chỉ âm thầm chôn giấu mối thù sâu nặng dưới vẻ ngoài khuôn phép.

Dương Mịch một lúc đảm nhận hai vai - Ảnh 2.

Phim cổ trang Giang sơn Đại Đồng đóng máy sau 115 ngày ghi hình - Ảnh: Tencent

Trong khi đó, Phùng Yên Nhi có hành trình trưởng thành rõ nét hơn. Mang theo mối hận mất nước do người cô truyền lại, cô bắt đầu từ thân phận nô lệ mang tội trong Dịch U đình.

Nhờ quá trình học hỏi và trưởng thành, Phùng Yên Nhi dần trở thành hoàng hậu của Thác Bạt Tuấn, rồi tiến đến vị trí thái hậu.

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Từ sự trong sáng của tuổi trẻ bị buộc phải chôn vùi đến tầm nhìn và tinh thần vì quốc gia, dân tộc ngày càng lớn dần, cuộc đời Phùng Yên Nhi có nhiều biến chuyển và chiều sâu hơn Phùng Toại.

Do đó, thử thách đầu tiên của Dương Mịch là thể hiện hai nhân vật khác nhau, đồng thời khắc họa hành trình của Phùng Yên Nhi qua nhiều giai đoạn tuổi tác.

Thử thách thứ hai là phải tạo ra sự khác biệt rõ ràng trong cách diễn xuất, tính cách và khí chất của hai nhân vật, giúp khán giả có thể phân biệt ngay từ những cảnh đầu tiên mà không cảm thấy gượng gạo.

Dương Mịch một lúc đảm nhận hai vai - Ảnh 3.

Dương Mịch lần đầu tiên đóng cùng lúc hai vai với biên độ tuổi tác trải dài từ thiếu nữ đến về già - Ảnh: Tencent

Trong trailer, Dương Mịch cho thấy khả năng kiểm soát tốt khoảng cách tuổi tác hơn 30 năm giữa hai nhân vật, đồng thời thể hiện chính xác sự nhẫn nhịn và quyết tâm báo thù của Phùng Toại.

Đặc biệt, cảnh Phùng Toại ôm cháu gái, khẽ trao lại sứ mệnh báo thù với vẻ bất lực và không cam lòng, tạo được cảm xúc mạnh mẽ.

Bước chuyển mình sau Sinh vạn vật

Sở dĩ có thể dùng từ "một lần nữa" là bởi Dương Mịch vừa có bước chuyển đáng chú ý trong diễn xuất và lựa chọn vai diễn với Sinh vạn vật. Bộ phim giúp cô thử sức với đề tài và hình tượng nhân vật mới, đồng thời nhận nhiều sự chú ý.

Hiện tại, Dương Mịch dường như đang trải qua quá trình chuyển đổi mạnh mẽ, tương tự hành trình của Phùng Yên Nhi trong Giang sơn Đại Đồng.

Cô ngày càng thử sức với nhiều dạng vai khác nhau, kể cả những nhân vật có khoảng cách tuổi tác lớn, đòi hỏi thể hiện nhiều trạng thái tâm lý trong cùng một bộ phim.

Dương Mịch một mình đóng hai vai trong phim cổ trang 300 triệu tệ - Ảnh 5.Hóa trang thành bà lão, vì sao Đàm Tùng Vận và Dương Mịch bị chê?

Những lớp hóa trang được đầu tư ngày càng kỹ vẫn khó tái hiện một người già thật tự nhiên.

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    Chủ đề: phim cổ trang Sao Hoa ngữ phim Hoa ngữ Giang sơn Đại Đồng Dương Mịch

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