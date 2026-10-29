Cách phối đồ thanh lịch như Châu Tấn

Châu Tấn từng được nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Karl Lagerfeld khen ngợi và gọi là "nàng thơ phương Đông" - Ảnh: Weibo

Châu Tấn (52 tuổi) vừa giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Busan lần thứ 31 với vai chính Giang Nguyệt trong phim Lần đầu nếm trải cô đơn (The First Taste of Loneliness).

Cô trở thành nữ diễn viên duy nhất tính đến nay giành giải thưởng diễn xuất tại cả Kim Mã, Kim Tượng Hong Kong, Kim Kê Trung Quốc và Liên hoan phim Busan của Hàn Quốc.

Không chỉ có khả năng khiến khán giả xúc động bằng ánh mắt trên màn ảnh, phong cách thanh lịch của Châu Tấn cũng nhận được nhiều lời khen.

Cô còn là hình mẫu mặc đẹp giúp phụ nữ trông trẻ trung hơn, với những công thức phối đồ với quần ống rộng thời thượng.

Thanh lịch, trí thức

Áo sơ mi trắng và quần ống rộng màu đen vốn là bộ đôi công sở quen thuộc. Tuy nhiên, Châu Tấn khéo léo tạo điểm nhấn bằng cách lựa chọn kiểu cổ áo, chất liệu và phụ kiện, mang đến vẻ trí thức thanh lịch.

Cô mở vài chiếc cúc phía trên, tạo đường cổ chữ V tự nhiên trước ngực, đồng thời sơ vin áo vào quần. Cách phối này giúp vóc dáng trông thanh mảnh hơn, đồng thời toát lên vẻ điềm đạm, tự tin.

Điểm đáng chú ý là chất liệu quần. Thay vì chọn kiểu vải bóng thường thấy ở quần âu, Châu Tấn ưu tiên thiết kế có bề mặt sần nhẹ, khiến trang phục bớt vẻ cứng nhắc - Ảnh: Weibo

Phóng khoáng, cá tính

Muốn diện quần ống rộng vừa thời trang vừa tôn dáng như Châu Tấn, tỉ lệ trang phục là yếu tố quan trọng.

Trong bộ trang phục này, nữ diễn viên kết hợp áo khoác đen cổ tròn, hai hàng khuy và phần vai có đệm với quần jeans xanh.

Chiều dài áo dừng giữa eo và hông, vừa đủ để lộ phần túi quần jeans, giúp ánh nhìn tập trung lên phần thân trên.

Cách phối này tạo hiệu ứng nâng cao vòng eo, khiến đôi chân trông dài hơn đáng kể, đồng thời mang lại vẻ sắc sảo, mạnh mẽ của người phụ nữ hiện đại.

Chất liệu quần cũng là chi tiết đáng lưu ý. Quần jeans ống rộng vốn mang tinh thần thường ngày, giúp cân bằng vẻ trang trọng của áo khoác dáng ngắn - Ảnh: Weibo

Thể thao cao cấp

Muốn diện quần ống rộng vừa trẻ trung vừa tạo hiệu ứng thon gọn như Châu Tấn, chất liệu cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Bộ trang phục này là ví dụ tiêu biểu.

Cô phối áo sơ mi dáng ngắn màu nâu với áo ghi lê phom kén và quần ống rộng cùng tông. Chất vải có độ bóng nhẹ tạo nên những sắc độ đậm nhạt theo ánh sáng, giúp bảng màu đất trở nên phong phú.

Chi tiết đáng học hỏi là dây rút điều chỉnh ở gấu quần. Thiết kế này cho phép kiểm soát độ dài và phom quần, khéo léo để lộ phần giày cao gót, giúp tổng thể trông gọn gàng.

Đây là sự giao thoa giữa thời trang cao cấp và phong cách thể thao - Ảnh: Weibo

Thanh lịch, nghệ thuật

Quần ống rộng là món đồ hữu ích trong tủ quần áo mùa thu đông, nhưng nhiều người e ngại kiểu quần này khiến vóc dáng trông nặng nề.

Trong bộ trang phục của Châu Tấn, áo trắng được chọn làm lớp nền, bên ngoài là áo măng tô họa tiết kẻ ô nhỏ màu vàng, có chiều dài ngang đầu gối. Cô hoàn thiện tổng thể bằng quần ống rộng màu đen, hơi loe ở gấu.

Đặc biệt, Châu Tấn kết hợp quần với đôi bốt cao gót đế vuông cùng tông màu. Sự liền mạch về màu sắc giúp đường nét từ chân quần xuống giày trở nên hài hòa, tạo vẻ sang trọng kín đáo.

Sự kết hợp mang đến vẻ nghệ sĩ, đậm chất thu đông, đồng thời là công thức phối đồ giúp vóc dáng trông thanh thoát - Ảnh: Weibo

Năng động kiểu Nhật

Vẫn là quần ống rộng màu đen, nhưng lần này Châu Tấn phối cùng áo blazer đen, áo gile cổ chữ V màu đỏ và mũ bóng chày. Sự kết hợp mang hơi hướng thể thao thoải mái mà vẫn giữ được nét thời trang tinh tế.

Điểm đáng chú ý nằm ở phom quần. Những đường xếp ly tạo độ rủ thẳng xuống, giúp tổng thể trông gọn gàng. Gấu quần dừng ngay trên mắt cá chân, mang đến vẻ năng động.

Khi kết hợp cùng giày thể thao trắng, Châu Tấn càng toát lên vẻ tự tin, phóng khoáng của một người am hiểu thời trang - Ảnh: Weibo

Nhàn nhã mà thời thượng

Cuối cùng, nếu yêu thích phong cách mặc đẹp không cần suy nghĩ quá nhiều, bộ trang phục này của Châu Tấn là công thức dễ áp dụng nhất.

Nữ diễn viên kết hợp áo len cổ tròn màu đen với quần ống rộng có chất liệu gợi cảm giác mộc mạc của vải cotton pha lanh.

Châu Tấn phối đơn sắc giúp phần thân trên và thân dưới nối liền về mặt thị giác, nhờ đó tạo cảm giác vóc dáng cao ráo hơn - Ảnh: Weibo