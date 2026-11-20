Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô Hoàng Thị Hiền - giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Hành, Nghệ An - Ảnh: TÂM PHẠM

Ngày 20-11, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh đã trực tiếp trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô Hoàng Thị Hiền - giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Hành, Nghệ An. Bằng khen ghi nhận hành động dũng cảm, không quản nguy hiểm để cứu học sinh trong tình huống khẩn cấp.

Bằng khen được ký ngày 8-9, ngay sau khi cô Hiền gặp nạn. Trước đó, trong chuyến thăm cô tại bệnh viện ở Hà Nội đầu tháng 9, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh từng hứa sẽ trực tiếp trao bằng khen khi cô trở về quê nhà và dần hồi phục.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng bày tỏ sự xúc động, khâm phục trước hành động của nữ giáo viên. Theo bà, trong thời điểm đối diện hiểm nguy, cô Hiền không nghĩ đến sự an toàn của bản thân mà chỉ mong bảo vệ được học trò.

"Nhà giáo không chỉ dạy các em học sinh kiến thức, kỹ năng mà còn che chở, bảo vệ học trò của mình bằng tất cả trái tim. Đó là điều rất đáng trân trọng và đáng quý", bà Thanh chia sẻ.

Trao bằng khen cùng bó hoa hướng dương, Thứ trưởng gửi lời động viên, mong cô Hiền giữ vững nghị lực, tinh thần lạc quan để vượt qua những khó khăn trong quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe.

Bà ví cô như bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời và gọi cô bằng tình cảm trìu mến: "Cô giáo nhỏ kiên cường".

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, cô Hiền cho biết Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt.

Thay vì được trở về trường, gặp đồng nghiệp và vui đùa cùng học trò nhỏ như mọi năm, cô phải đón ngày lễ trong bệnh viện, tiếp tục hành trình điều trị và phục hồi sau tai nạn.

Dù rất nhớ trường, nhớ lớp và học sinh, cô cảm thấy ấm lòng khi nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm, chúc mừng từ phụ huynh, học trò và đồng nghiệp.

Sự quan tâm của gia đình, đồng nghiệp cùng sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y, bác sĩ là nguồn động viên để cô kiên trì điều trị, giữ tinh thần lạc quan.

Tập đoàn Phenikaa đã trao tặng gia đình cô Hiền hai sổ tiết kiệm với tổng trị giá 1 tỉ đồng, mỗi sổ 500 triệu đồng, dành cho hai con của cô - Ảnh: TÂM PHẠM

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, thông qua sự kết nối của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Phenikaa đã trao tặng gia đình cô Hiền hai sổ tiết kiệm với tổng trị giá 1 tỉ đồng, mỗi sổ 500 triệu đồng, dành cho hai con của cô.

Theo đó, tiền lãi hằng tháng sẽ được sử dụng để hỗ trợ chi phí sinh hoạt, chăm sóc và nuôi dạy hai cháu. Số tiền gốc được dành làm nguồn vốn để các con lập nghiệp khi đủ 18 tuổi.

Cũng trong ngày 20-11, đại diện các giáo viên mầm non tại TP.HCM đã đến thăm, trao tặng cô Hiền 100 triệu đồng. Những món quà, sự sẻ chia trong ngày đặc biệt không chỉ tiếp thêm nghị lực cho nữ giáo viên mà còn là điểm tựa để hai con nhỏ của cô có thêm điều kiện học tập, trưởng thành.

Trước đó, ngày 16-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định tặng Huân chương Dũng cảm cho cô Hiền vì hành động cứu người trong tình huống nguy hiểm. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cũng quyết định tặng bằng khen cho cô.

Ngày 11-9, đại diện báo Tuổi Trẻ đến thăm hỏi và trao giải thưởng "Bạn đồng hành quanh tôi" năm 2026.

Ngày 28-9, Trung ương Đoàn trao bằng khen và huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" nhằm ghi nhận hành động của nữ giáo viên.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh động viên cô Hiền - Ảnh: TÂM PHẠM

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đầu tháng 10-2026, cô Hiền được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (Nghệ An) tiếp tục chăm sóc và phục hồi.

Hiện sức khỏe, tinh thần của cô có những chuyển biến tích cực. Các ngón tay, ngón chân bắt đầu có cảm giác, khả năng vận động dần phục hồi. Dự kiến khoảng một tháng nữa, cô sẽ được xuất viện, trở về nhà tiếp tục tập luyện.

Cô Hiền đã được phẫu thuật rút đinh bàn chân tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, Nghệ An. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, tình trạng sức khỏe sau phẫu thuật ổn định - Ảnh: DOÃN HÒA Như Tuổi Trẻ đã thông tin, chiều 28-8, tại điểm trường lẻ Tân Lâm, Trường mầm non Phú Sơn, nay là Trường mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, Nghệ An, một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường. Phát hiện xe tải đang lao tới, cô Hiền lập tức chạy theo, ôm lấy bé. Bé trai được an toàn nhưng cô Hiền bị xe tải cán qua hai chân. Cô được đưa đi cấp cứu tại Nghệ An, sau đó gia đình chuyển ra Hà Nội tiếp tục điều trị. Cô Hiền nhập Bệnh viện Việt Đức sáng 29-8 trong tình trạng hai bàn chân bị tổn thương nặng. Chân phải bị giập nát phức tạp, gân và xương bị tổn thương nghiêm trọng. Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu, cắt lọc phần tổ chức giập nát, loại bỏ dị vật và cố định xương với mục tiêu giữ lại bàn chân cho cô. Tuy nhiên, sau thời gian điều trị, tình trạng tổn thương diễn tiến nặng, cô Hiền buộc phải cắt cụt chân để bảo đảm an toàn tính mạng. Sau tai nạn, nhiều cá nhân, tổ chức đã vận động, hỗ trợ cô Hiền với số tiền hàng tỉ đồng.