Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - trao Huân chương Dũng cảm tặng ông Phạm Sáng cho vợ, con ông - Ảnh: XUÂN HOÁT

Sáng 25-11, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - đã trao Huân chương Dũng cảm cho thân nhân 2 cá nhân có hành động dũng cảm, quên mình cứu người đuối nước trên biển Nha Trang (Khánh Hòa).

Hai cá nhân được tặng Huân chương Dũng cảm đó là ông Phạm Sáng (phường Nam Nha Trang), là cán bộ Đội cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang (Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa) và ông Nguyễn Duy An, một người dân ở tổ dân phố 10 - 11 Vĩnh Hội, phường Tây Nha Trang.

Ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - trao Huân chương Dũng cảm cho thân nhân ông Nguyễn Duy An - Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo quyết định, ông Sáng và ông An đã có hành động dũng cảm, quên mình cứu người gặp nạn trên biển Nha Trang, là tấm gương sáng về lòng dũng cảm và tinh thần vì cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, ngày 22-11, ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - đã ký quyết định truy tặng bằng khen cho ông Nguyễn Duy An và ông Phạm Sáng.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, khoảng 6h ngày 21-11, tại khu vực bãi biển đối diện đường Lê Lợi (phường Nha Trang), một phụ nữ đang tắm biển thì có dấu hiệu đuối nước. Thấy vậy, ông Nguyễn Duy An đứng gần đó liền lao ra biển để cứu, nhưng vì sóng quá lớn, ông An cũng có dấu hiệu đuối nước, chới với. Phát hiện sự việc, ông Phạm Sáng cùng đồng đội lập tức mang phao ra ứng cứu. Các nạn nhân sau đó được đưa lên bờ, nhưng ông An đã tử vong, người phụ nữ được cứu sống. Riêng ông Sáng sau khi đưa hai nạn nhân vào bờ có dấu hiệu mệt rồi ngất xỉu. Đồng nghiệp đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu, nhưng ông đã không qua khỏi.