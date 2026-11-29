Nguyễn Thu Hằng và Lân Nhã lộ diện trong tập 9 Ca sĩ mặt nạ 2026 - Ảnh: BTC

Tập mới Ca sĩ mặt nạ lên sóng tối 28-11 có sự góp mặt của hai cố vấn khách mời Pháo và Vũ Cát Tường bên cạnh Trấn Thành, Bích Phương. Đáng chú ý, Pháo xuất hiện với hình ảnh mới sau khi giành danh hiệu á hậu 3 Miss Universe Vietnam 2026 cùng hai giải phụ tại cuộc thi.

Quán quân Sao Mai 2015 xuất hiện ở Ca sĩ mặt nạ

Trong tập mới, bốn mascot Cô Sao, Lion Vui Tươi, Heo Má Hồng và Dê Du Ký mở màn chương trình bằng màn mashup Không đau nữa rồi và MRT.

Phần kết hợp nhận được nhiều lời khen từ ban cố vấn. Bích Phương nhận xét đây là những giọng ca "khủng", có cá tính riêng nhưng ở cạnh nhau lại rất hài hòa và tận hưởng.

Bản mashup Không đau nữa rồi và MRT do bốn mascot thể hiện, nhanh chóng làm nóng sân khấu - Ảnh: BTC

Ở cặp đấu đầu tiên, Heo Má Hồng trình diễn ca khúc Xúy vân với cách hát mang âm hưởng dân gian cùng những đoạn luyến láy và cách xử lý giọng có kỹ thuật.

Trong khi đó, Cô Sao lựa chọn Trăng non, mở đầu bằng những câu hát nhẹ nhàng trước khi chuyển sang các đoạn cao trào với nốt cao.

Sau phần tranh tài, Cô Sao giành 59,05% bình chọn, vượt qua Heo Má Hồng với 40,95%. Theo kết quả này, Heo Má Hồng phải lộ diện ở tập 8 Ca sĩ mặt nạ 2026.

Trước khi mascot tháo mặt nạ, các cố vấn đã đưa ra nhiều dự đoán về danh tính nhân vật.

Trấn Thành nhắc đến Ngọc Hạ, Thu Hà, Ngọc Anh và Ngọc Khuê, Bích Phương cũng liên tưởng đến Ngọc Khuê.

Riêng Pháo đã đoán đúng Heo Má Hồng là ca sĩ Nguyễn Thu Hằng, quán quân Sao Mai 2015 ở phong cách âm nhạc dân gian.

Lộ diện trên sân khấu, Nguyễn Thu Hằng cho biết cô chiến thắng Sao Mai 2015 khi vừa bước sang tuổi 20. Hiện nữ ca sĩ là giảng viên khoa thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Gần 3 năm vắng bóng âm nhạc, Nguyễn Thu Hằng xem Ca sĩ mặt nạ là dịp để trở lại sân khấu và kết nối với khán giả - Ảnh: BTC

Chia sẻ về hành trình theo đuổi âm nhạc, Thu Hằng kể từng có lần bị mẹ cấm đi diễn vì trùng lịch thi. Khi bị phát hiện và ngăn cản, cô đã khóa trái cửa, để mẹ ở trong nhà rồi chạy đi biểu diễn.

Sau câu chuyện đó, bố mẹ cô dần hiểu niềm đam mê của con gái và ủng hộ cô theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau khi tháo mặt nạ, Nguyễn Thu Hằng trình diễn ca khúc Nét duyên Việt Nam để chia tay chương trình.

Ở cặp đấu thứ hai, Lion Vui Tươi thể hiện Anh sai đường, em nhầm hướng. Đây là ca khúc do chính mascot sáng tác dựa trên câu chuyện có thật của mình.

Đối thủ của Lion là Dê Du Ký với ca khúc Tái bút anh yêu em. Mascot thể hiện ca khúc bằng chất giọng trầm ấm, bắt đầu với những câu hát tự sự, sau đó đẩy cảm xúc lên cao trào trước khi trở lại với cách thể hiện nhẹ nhàng ở phần kết.

Lân Nhã là ca sĩ đứng sau mascot Dê Du Ký - Ảnh: BTC

Kết quả bình chọn, Lion Vui Tươi giành 52,38%, hơn Dê Du Ký với 47,62%. Như vậy, Dê Du Ký là mascot tiếp theo phải tháo mặt nạ.

Phía sau tạo hình Dê Du Ký là ca sĩ Lân Nhã. Trước đó, anh từng tham gia chương trình Mặt nạ ngôi sao với mascot Voi Cận Thị, một chương trình có format tương tự Ca sĩ mặt nạ.

Nếu hình tượng trước gắn với con trai anh, lần trở lại này anh chọn Dê Du Ký vì đây là con giáp tuổi của con gái lớn. Nam ca sĩ cũng chia sẻ tên gọi Dê Du Ký bắt nguồn từ sở thích đi phượt bằng mô tô. Tuy nhiên, anh đã giảm dần những chuyến đi vì tình trạng kẹt xe.

Hiện tại, bên cạnh công việc ca hát, Lân Nhã dành thời gian cho gia đình, tự chạy xe máy đưa hai con đi học mỗi sáng. Sau khi lộ diện, Lân Nhã gửi lời chào khán giả bằng ca khúc Xin cho em của nhạc sĩ Tuyên Đức.

Khán giả tiếc nuối hai mascot, dành lời khen cho Pháo và Vũ Cát Tường Ngay trong buổi phát sóng trực tiếp trên YouTube, nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối khi Heo Má Hồng và Dê Du Ký phải dừng cuộc chơi. “Tiếc cho Lân Nhã và Anh Quân Idol. Những ca sĩ có giọng hát chín muồi, màu sắc cổ điển như vậy xứng đáng được đi sâu hơn”, “Heo Má Hồng hát hay quá, mong chị có thêm nhiều thành công. Tiếc là mới được nghe chị hát solo vài bài đã phải chia tay chương trình” - một số bình luận. Bên cạnh đó, cố vấn khách mời Pháo được khán giả khen dễ thương và ghi điểm với màn dự đoán đúng danh tính Heo Má Hồng. Trong khi đó, Vũ Cát Tường nhận đánh giá tích cực nhờ những nhận xét chuyên môn về giọng hát và cách trình diễn của các mascot.