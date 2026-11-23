Ông Nguyễn Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - trao cúp và hoa cho tân quán quân Sao Mai 2026 - Ảnh: VTV

Tối 22-11, đêm chung kết và trao giải Sao Mai 2026 diễn ra tại trường quay S1, Đài Truyền hình Việt Nam; đồng thời được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.

Đêm thi là màn so tài trực tiếp của Top 6 thí sinh xuất sắc nhất mùa giải năm nay gồm Nguyễn Đỗ Khánh An, Hoàng Thu Hà, Đỗ Hải Đăng, Mai Thu Hương, Nguyễn Mộc An và Nguyễn Xuân Dũng.

Kết quả, Nguyễn Đỗ Khánh An giành quán quân; hai giải nhì thuộc về Đỗ Hải Đăng và Hoàng Thu Hà. Giải ba gọi tên Mai Thu Hương, Nguyễn Xuân Dũng và Nguyễn Mộc An.

Nguyễn Đỗ Khánh An là quán quân Sao Mai 2026

Trong đêm chung kết, Khánh An chọn thể hiện Đá trông chồng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, nhận được sự đánh giá rất cao từ Hội đồng Ban giám khảo. NSƯT Tân Nhàn cho đây là màn trình diễn "hoàn hảo nhất" tính đến thời điểm này của thí sinh 20 tuổi so với 6 live show trước.

Ca sĩ cũng bày tỏ sự thỏa mãn trước kỹ thuật xử lý những nốt cao của Khánh An và dự đoán cô sẽ sớm trở thành "một ngôi sao mới" của dòng nhạc dân gian.

Đồng quan điểm, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận xét phần trình bày này hoàn toàn thuyết phục, đặc biệt ở cách Khánh An "ém" kỹ thuật nốt cao qua nhiều tuần để "tung chiêu" đúng thời điểm quyết định.

Bên cạnh sự ghi nhận về phong độ ổn định từ nhạc sĩ Đức Trịnh và nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, các giám khảo cũng gửi gắm nhiều lời khuyên mang tính định hướng đường dài.

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh và NSƯT Phạm Thế Vỹ cùng lưu ý nữ thí sinh nên tiết chế đôi chút âm lượng và thêm sự mềm mại ở một vài ca từ để dẫn dắt cảm xúc khán giả tinh tế hơn, đồng thời sớm định hình phong cách riêng trên con đường chuyên nghiệp.

Khánh An là thí sinh nhỏ tuổi nhất (sinh năm 2006) của vòng chung kết Sao Mai 2026 - Ảnh: VTV



Khánh An ổn định cả hành trình Nguyễn Đỗ Khánh An là thí sinh nhỏ tuổi nhất (sinh năm 2006) của vòng chung kết Sao Mai 2026. Trước khi đến Sao Mai, Khánh An từng giành huy chương vàng đơn ca măng non, top 10 Thần tượng tương lai, quán quân Thần tượng bolero nhí 2018 và á quân Giọng hát Việt nhí 2019, á quân Solo cùng bolero 2024. Qua các vòng thi, thí sinh ngày càng cho thấy sự trưởng thành và sự phát triển ổn định của bản thân. Nghe Khánh An hát Đá trông chồng - Video: VTV Hát Đêm ả đào ở live show 2, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận xét trong số ba thí sinh thi cùng lượt, Khánh An là người kiểm soát giọng hát tốt nhất. Ca sĩ Mỹ Linh khen cô thể hiện được tinh thần của bài hát so với độ tuổi của mình. Sang live show 3, cô hát Cõng mẹ về trời, được ca sĩ Tấn Minh ví giọng hát "đẹp như trăng rằm". Ở vòng thi tiếp theo, Khánh An hát liên khúc Hồng hồng tuyết tuyết và Chiều phủ Tây Hồ, liên khúc Phong nữ - Cô Đôi thượng ngàn đều được khen hài hòa và ổn định.