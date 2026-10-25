Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Thí sinh Sao Mai hát thiếu một đoạn bài Ngẫu hứng sông Hồng của nhạc sĩ Trần Tiến

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Gửi thư tới báo Tuổi Trẻ, khán giả L.V.T. (sinh năm 1971, hiện đang sinh sống tại phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) cho rằng "việc bỏ một đoạn trong tác phẩm như vậy không đảm bảo sự toàn vẹn của tác phẩm gốc" của nhạc sĩ Trần Tiến.

Thí sinh Sao Mai hát thiếu một đoạn bài Ngẫu hứng sông Hồng của nhạc sĩ Trần Tiến - Ảnh 1.

Dàn giám khảo live show 2 - Ảnh: VTV

Ngẫu hứng sông Hồng là một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến. Nghe thí sinh Sao Mai hát khuyết mất một đoạn, khán giả không khỏi thắc mắc.

Hải Đăng hát thiếu mất một đoạn bài Ngẫu hứng sông Hồng

Ở tập 2 liveshow Sao Mai 2026, với chủ đề Ký ức phát trực tiếp trên VTV3 tối 11-10, thí sinh Đỗ Hải Đăng chọn bài Ngu hng sông Hng để thi với các thí sinh khác.

Ngoại trừ Bùi Thúy Nga xin rút vì lý do sức khỏe, từ 13 thí sinh, ban tổ chức chọn ra 12 thí sinh để đi tiếp vào vòng trong.

Các giám khảo xuyên suốt vòng chung kết là NSND Tấn Minh - Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Trưởng ban giám khảo; NSƯT Tân Nhàn - Trưởng khoa thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hải Phong.

Ngoài ra còn có hai giám khảo khách mời tập này là NSND Phạm Ngọc Khôi - Phó chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam và ca sĩ Mỹ Linh. Cuộc thi do nhạc sĩ Đỗ Bảo - Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội - làm đạo diễn âm nhạc.

Đỗ Hải Đăng trình bày Ngẫu hứng sông Hồng tại live show 2 - Video: VTV

Cụ thể khi nghe Hải Đăng thể hiện Ngẫu hứng sông Hồng, khán giả thấy khuyết mất một đoạn quan trọng:

"Chị hai thương ai ra đứng ở đầu đình
Chị hai nghèo, chị hai buồn, chị hai cô đơn, chị hai khóc
Chàng Trương Chi đi đâu bỏ lại dạ sầu cho em
Bỏ lại dòng sông bạt gió
Con sáo sang sông bạt gió
Con sít thương ai, lội sông, lội sông... tìm ai".

Đây là một đoạn hay, thúc đẩy cao trào bài hát và nằm trong chỉnh thể ca khúc của Trần Tiến. Khi thể hiện đến đoạn này, không ít nghệ sĩ khoe được kĩ thuật thanh nhạc cũng như sự sáng tạo, lồng vào cách cảm cách nghĩ của bản thân.

Song khi theo dõi tiết mục của Hải Đăng, khán giả không rõ có phải thí sinh quên lời hay ban tổ chức sản xuất vô tình/ cố tình lược mất một phần quan trọng như vậy? Chưa kể, bản quyền tác phẩm, tác giả và đã trao đổi với nhạc sĩ chưa?

Những điều này không được ban tổ chức thông báo để khán giả được biết.

Khán giả truyền hình có quyền được minh bạch thông tin

Có thông tin, các phần thi không quá 3 phút 30 giây. Trong khi để trình diễn trọn vẹn Ngẫu hứng sông Hồng, thường phải mất 5 - 6 phút; cho nên ê kíp đã chủ động lược đi một đoạn, để phù hợp với thời lượng một chương trình phát trên truyền hình (vốn có giới hạn về thời lượng và khung giờ).

Thí sinh Sao Mai hát thiếu một đoạn bài Ngẫu hứng sông Hồng của nhạc sĩ Trần Tiến - Ảnh 2.

Thí sinh Đỗ Hải Đăng trình diễn Ngẫu hứng sông Hồng ở liveshow 2 - Ảnh: VTV

Tuy nhiên nếu đúng thì điều này cũng chưa hợp lý. 

Bởi ở đầu đêm thi, trong phần phổ biến quy định, MC Danh Tùng cho biết ở live show 2, các thí sinh sẽ chọn hát những sáng tác trong thập niên 1970 - 1990 và mỗi thí sinh có khoảng 5 phút trình diễn trên sân khấu sau một tuần chuẩn bị. 

Có nghĩa với thời lượng này, không nhất thiết phải lược mất một đoạn trong bài Ngẫu hứng sông Hồng.

Trước đó, ở nhiều show/ chương trình, Hà Trần, Lâm Bảo Ngọc, Tùng Dương, Uyên Linh, Mỹ Linh - Tấn Minh - Vũ Thắng Lợi, Tô Minh Thắng… đều từng thể hiện ca khúc này với thời lượng 5-6 phút kể trên.

Với những người yêu nhạc, đặc biệt những người thuộc lòng bản gốc ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến, việc bỏ đi một đoạn nhạc ra khỏi bài hát ngay tại thời điểm phát sóng tạo ra một trải nghiệm chưa được trọn vẹn. 

Sự minh bạch hoặc chủ động thông báo rõ ràng từ ê kíp cũng là cách để tránh hiểu lầm, đặc biệt với bài hát mang tính biểu tượng và lời ca giàu hình ảnh như ca khúc này.

Thiết nghĩ khán giả truyền hình có quyền được biết những thông tin cơ bản hoặc bất cứ thay đổi nào như vậy.

Về phần thi Ngẫu hứng sông Hồng bị lược bỏ mất một đoạn tại liveshow 2, Tuổi Trẻ đem thắc mắc của khán giả gửi tới Sao Mai 2026 nhưng chưa nhận được câu trả lời của ban tổ chức. Báo sẽ cập nhật khi có thêm thông tin mới.

MC Danh Tùng nói mỗi thí sinh có khoảng 5 phút trình diễn trên sân khấu sau một tuần chuẩn bị - Video quay lại từ chương trình 

Về phần thi của Hải Đăng, ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ, cô rất thích giọng hát của Hải Đăng vì dày và ấm, có ý thức xử lý ca khúc song cần tập kỹ để mình "đi" không "về" được, làm phí bài hát vì từ đầu đã rất hay. Nếu lấy thang điểm 10, ca sĩ chấm Hải Đăng gần 9 điểm.

Trong khi đó Tấn Minh mong muốn tuổi trẻ và hơi thở thời đại được thổi vào một tác phẩm đã có bề dày như Ngu hng sông Hng hơn nữa. Ca sĩ khuyên Hải Đăng cần tận dụng tối đa sức trẻ, sự tươi mới cùng những kỹ thuật lắt léo trong thanh nhạc hiện đại đưa vào bài hát để tạo nên chất riêng của thế hệ trẻ.

Kết quả, Hải Đăng cùng 12 thí sinh khác bước vào live show 3.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, để đảm bảo thời lượng dự thi cố định cho mỗi thí sinh, ban tổ chức chấp nhận cho hát thiếu một đoạn của ca khúc có chấp nhận được không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bình chọnXem kết quả
Thí sinh Sao Mai hát thiếu một đoạn bài Ngẫu hứng sông Hồng của nhạc sĩ Trần Tiến - Ảnh 3.Những bài rất khó hát của Phú Quang, Phó Đức Phương được chọn để thi Sao Mai

Bài khó là thử thách cho thấy kỹ thuật thanh nhạc của thí sinh, nhưng đồng thời cũng dễ trở thành 'con dao hai lưỡi' nếu không chuẩn bị tốt.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
ĐẬU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Sao Mai Ngẫu hứng sông Hồng Trần Tiến

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất