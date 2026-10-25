Thí sinh Sao Mai hát thiếu một đoạn bài Ngẫu hứng sông Hồng của nhạc sĩ Trần Tiến

Dàn giám khảo live show 2 - Ảnh: VTV

Ngẫu hứng sông Hồng là một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến. Nghe thí sinh Sao Mai hát khuyết mất một đoạn, khán giả không khỏi thắc mắc.

Hải Đăng hát thiếu mất một đoạn bài Ngẫu hứng sông Hồng

Ở tập 2 liveshow Sao Mai 2026, với chủ đề Ký ức phát trực tiếp trên VTV3 tối 11-10, thí sinh Đỗ Hải Đăng chọn bài Ngẫu hứng sông Hồng để thi với các thí sinh khác.

Ngoại trừ Bùi Thúy Nga xin rút vì lý do sức khỏe, từ 13 thí sinh, ban tổ chức chọn ra 12 thí sinh để đi tiếp vào vòng trong.

Các giám khảo xuyên suốt vòng chung kết là NSND Tấn Minh - Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Trưởng ban giám khảo; NSƯT Tân Nhàn - Trưởng khoa thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hải Phong.

Ngoài ra còn có hai giám khảo khách mời tập này là NSND Phạm Ngọc Khôi - Phó chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam và ca sĩ Mỹ Linh. Cuộc thi do nhạc sĩ Đỗ Bảo - Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội - làm đạo diễn âm nhạc.

Đỗ Hải Đăng trình bày Ngẫu hứng sông Hồng tại live show 2 - Video: VTV

Cụ thể khi nghe Hải Đăng thể hiện Ngẫu hứng sông Hồng, khán giả thấy khuyết mất một đoạn quan trọng:

"Chị hai thương ai ra đứng ở đầu đình

Chị hai nghèo, chị hai buồn, chị hai cô đơn, chị hai khóc

Chàng Trương Chi đi đâu bỏ lại dạ sầu cho em

Bỏ lại dòng sông bạt gió

Con sáo sang sông bạt gió

Con sít thương ai, lội sông, lội sông... tìm ai".

Đây là một đoạn hay, thúc đẩy cao trào bài hát và nằm trong chỉnh thể ca khúc của Trần Tiến. Khi thể hiện đến đoạn này, không ít nghệ sĩ khoe được kĩ thuật thanh nhạc cũng như sự sáng tạo, lồng vào cách cảm cách nghĩ của bản thân.

Song khi theo dõi tiết mục của Hải Đăng, khán giả không rõ có phải thí sinh quên lời hay ban tổ chức sản xuất vô tình/ cố tình lược mất một phần quan trọng như vậy? Chưa kể, bản quyền tác phẩm, tác giả và đã trao đổi với nhạc sĩ chưa?

Những điều này không được ban tổ chức thông báo để khán giả được biết.

Khán giả truyền hình có quyền được minh bạch thông tin

Có thông tin, các phần thi không quá 3 phút 30 giây. Trong khi để trình diễn trọn vẹn Ngẫu hứng sông Hồng, thường phải mất 5 - 6 phút; cho nên ê kíp đã chủ động lược đi một đoạn, để phù hợp với thời lượng một chương trình phát trên truyền hình (vốn có giới hạn về thời lượng và khung giờ).

Thí sinh Đỗ Hải Đăng trình diễn Ngẫu hứng sông Hồng ở liveshow 2 - Ảnh: VTV

Tuy nhiên nếu đúng thì điều này cũng chưa hợp lý.

Bởi ở đầu đêm thi, trong phần phổ biến quy định, MC Danh Tùng cho biết ở live show 2, các thí sinh sẽ chọn hát những sáng tác trong thập niên 1970 - 1990 và mỗi thí sinh có khoảng 5 phút trình diễn trên sân khấu sau một tuần chuẩn bị.

Có nghĩa với thời lượng này, không nhất thiết phải lược mất một đoạn trong bài Ngẫu hứng sông Hồng.

Trước đó, ở nhiều show/ chương trình, Hà Trần, Lâm Bảo Ngọc, Tùng Dương, Uyên Linh, Mỹ Linh - Tấn Minh - Vũ Thắng Lợi, Tô Minh Thắng… đều từng thể hiện ca khúc này với thời lượng 5-6 phút kể trên.

Với những người yêu nhạc, đặc biệt những người thuộc lòng bản gốc ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến, việc bỏ đi một đoạn nhạc ra khỏi bài hát ngay tại thời điểm phát sóng tạo ra một trải nghiệm chưa được trọn vẹn.

Sự minh bạch hoặc chủ động thông báo rõ ràng từ ê kíp cũng là cách để tránh hiểu lầm, đặc biệt với bài hát mang tính biểu tượng và lời ca giàu hình ảnh như ca khúc này.

Thiết nghĩ khán giả truyền hình có quyền được biết những thông tin cơ bản hoặc bất cứ thay đổi nào như vậy.

Về phần thi Ngẫu hứng sông Hồng bị lược bỏ mất một đoạn tại liveshow 2, Tuổi Trẻ đem thắc mắc của khán giả gửi tới Sao Mai 2026 nhưng chưa nhận được câu trả lời của ban tổ chức. Báo sẽ cập nhật khi có thêm thông tin mới.

MC Danh Tùng nói mỗi thí sinh có khoảng 5 phút trình diễn trên sân khấu sau một tuần chuẩn bị - Video quay lại từ chương trình

Về phần thi của Hải Đăng, ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ, cô rất thích giọng hát của Hải Đăng vì dày và ấm, có ý thức xử lý ca khúc song cần tập kỹ để mình "đi" không "về" được, làm phí bài hát vì từ đầu đã rất hay. Nếu lấy thang điểm 10, ca sĩ chấm Hải Đăng gần 9 điểm. Trong khi đó Tấn Minh mong muốn tuổi trẻ và hơi thở thời đại được thổi vào một tác phẩm đã có bề dày như Ngẫu hứng sông Hồng hơn nữa. Ca sĩ khuyên Hải Đăng cần tận dụng tối đa sức trẻ, sự tươi mới cùng những kỹ thuật lắt léo trong thanh nhạc hiện đại đưa vào bài hát để tạo nên chất riêng của thế hệ trẻ. Kết quả, Hải Đăng cùng 12 thí sinh khác bước vào live show 3.

Thăm dò ý kiến Theo bạn, để đảm bảo thời lượng dự thi cố định cho mỗi thí sinh, ban tổ chức chấp nhận cho hát thiếu một đoạn của ca khúc có chấp nhận được không? Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Chấp nhận được. Không nên, vì như thế không bảo toàn được tính nguyên vẹn của ca khúc. Đáp án khác