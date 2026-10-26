Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Thí sinh Sao Mai làm mới ca khúc bất hủ ‘Cô gái vót chông’

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Không dễ nhưng Mai Thu Hương đã mang đến một diện mạo mới cho bài hát Cô gái vót chông trong live show 4 Sao Mai 2026.

Thí sinh Sao Mai làm mới ca khúc bất hủ ‘Cô gái vót chông’ - Ảnh 1.

Thí sinh Mai Thu Hương chọn ca khúc Cô gái vót chông để thi - Ảnh: BTC

Thu Hương và 9 thí sinh khác bước vào vòng live show 4, phát trên VTV tối 25-10 với chủ đề "Những giai điệu bất hủ".

Chủ đề này là bài toán không dễ giải với các bạn trẻ bởi những ca khúc đi cùng năm tháng thường gắn với một giọng hát hoặc một bản phối, thậm chí ký ức khó thay thế.

Bài toán khó cho Mai Thu Hương

Trong đó, Mai Thu Hương chọn một ca khúc rất khó để thi: Cô gái vót chông (thơ Mô Lô Y Choi, nhạc Hoàng Hiệp).

Đây là ca khúc gắn với tiếng hát của NSND Tường Vi; sau này từng được nhiều giọng ca thể hiện như ca sĩ Thanh Hoa, Anh Thơ, Dương Hoàng Yến, Tùng Anh…

Nhạc sĩ Hoàng Hiệp lúc sinh thời kể rằng bài hát được tốp nữ của Nhà hát Ca múa nhạc trung ương dàn dựng và biểu diễn lần đầu năm 1965, sau đó đi một số nước châu Âu, được ghi đĩa ở Pháp...

Nhưng vài năm sau ca khúc được ca sĩ Tường Vi trình bày đầy sáng tạo, nâng lên một tầm cao mới, sống mãi trong lòng người thưởng thức cho đến bây giờ.

Trong ca khúc này, bà đã hát thêm một đoạn kỹ thuật staccato giả tiếng chim hót rất xuất sắc và tài tình, không phải ai cũng làm được. Đến nỗi những ca sĩ lứa sau, khi thể hiện Cô gái vót chông, đều phải bắt chước theo.

Đây là một bài toán khó mà chính Thu Hương tự tạo ra cho mình. Bởi để thể hiện lại một tác phẩm quá nổi tiếng như Cô gái vót chông không chỉ đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc, mà còn phải biết giữ được tinh thần nguyên bản mà vẫn tạo ra dấu ấn của riêng mình.

Tuy nhiên, thí sinh đã vượt qua thử thách này thành công. Giám khảo, NSND Quang Vinh cho rằng Thu Hương mang đến diện mạo mới cho ca khúc Cô gái vót chông và hoàn thành tốt phần trình diễn. 

Còn Tân Nhàn đánh giá cao kỹ thuật thanh nhạc của thí sinh này khi thể hiện ca khúc thuộc dòng nhạc thính phòng, dù thí sinh theo đuổi phong cách dân gian.

Theo Tân Nhàn, Thu Hương đã mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, đồng thời khen ngợi "không khác gì các nghệ sĩ theo đuổi phong cách thính phòng".

Thí sinh Mai Thu Hương hát Cô gái vót chông - Video: VTV

Làm mới một ca khúc không đồng nghĩa việc thay đổi càng nhiều càng tốt

Đây cũng là bài toán đặt ra cho các thí sinh còn lại khi chọn những giai điệu bất hủ để thi. Từ liên khúc Còn duyên - Hoa thơm bướm lượn; Hng hng tuyết tuyết - Chiu ph Tây H, Hà Ni ngày tr v, Buông áo em ra cùng làn điệu T hoa Ngh Tĩnh.

Từ Mt khúc tâm tình người Hà Tĩnh, Bài ca đt phương Nam đến Ly cà phê Ban Mê, Ngày em đếnNgôi sao cô đơn.

Sự đa dạng về tác phẩm cho thấy âm nhạc Việt Nam không chỉ được nhận diện qua những ca khúc nổi tiếng, mà còn qua vùng đất, ngôn ngữ, phong tục và tâm thức đã nuôi dưỡng mỗi sáng tác.

Thí sinh Sao Mai làm mới ca khúc bất hủ ‘Cô gái vót chông’ - Ảnh 2.

Từ trái qua là hai giám khảo Tân Nhàn và Quang Vinh - Ảnh: VTV

Thách thức đặt ra cho các thí sinh Sao Mai 2026 là làm nổi bật những đặc trưng ấy mà không biến chất liệu văn hóa thành yếu tố minh họa đơn thuần.

Và một tiết mục thực sự có sức sống cần tạo được mối liên hệ giữa năng lực biểu diễn, tư duy âm nhạc và cá tính nghệ thuật. Làm mới một ca khúc không đồng nghĩa với việc thay đổi càng nhiều càng tốt, mà là tìm được cách diễn giải phù hợp, đủ thuyết phục để tác phẩm vừa giữ được giá trị vốn có, vừa mở ra một cách nghe khác.

Kết thúc live show 4, Đoàn Linh và Phạm Hải Anh là hai thí sinh phải nói lời chia tay chương trình. 8 thí sinh tiếp tục bước vào live show 5 Sao Mai 2026, phát tối 1-11 trên VTV3.

Thí sinh Sao Mai làm mới ca khúc bất hủ ‘Cô gái vót chông’ - Ảnh 3.Những bài rất khó hát của Phú Quang, Phó Đức Phương được chọn để thi Sao Mai

Bài khó là thử thách cho thấy kỹ thuật thanh nhạc của thí sinh, nhưng đồng thời cũng dễ trở thành 'con dao hai lưỡi' nếu không chuẩn bị tốt.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
ĐẬU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Cô gái vót chông Sao Mai

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất