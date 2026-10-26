Thí sinh Sao Mai làm mới ca khúc bất hủ ‘Cô gái vót chông’

Thí sinh Mai Thu Hương chọn ca khúc Cô gái vót chông để thi - Ảnh: BTC

Thu Hương và 9 thí sinh khác bước vào vòng live show 4, phát trên VTV tối 25-10 với chủ đề "Những giai điệu bất hủ".

Chủ đề này là bài toán không dễ giải với các bạn trẻ bởi những ca khúc đi cùng năm tháng thường gắn với một giọng hát hoặc một bản phối, thậm chí ký ức khó thay thế.

Bài toán khó cho Mai Thu Hương

Trong đó, Mai Thu Hương chọn một ca khúc rất khó để thi: Cô gái vót chông (thơ Mô Lô Y Choi, nhạc Hoàng Hiệp).

Đây là ca khúc gắn với tiếng hát của NSND Tường Vi; sau này từng được nhiều giọng ca thể hiện như ca sĩ Thanh Hoa, Anh Thơ, Dương Hoàng Yến, Tùng Anh…

Nhạc sĩ Hoàng Hiệp lúc sinh thời kể rằng bài hát được tốp nữ của Nhà hát Ca múa nhạc trung ương dàn dựng và biểu diễn lần đầu năm 1965, sau đó đi một số nước châu Âu, được ghi đĩa ở Pháp...

Nhưng vài năm sau ca khúc được ca sĩ Tường Vi trình bày đầy sáng tạo, nâng lên một tầm cao mới, sống mãi trong lòng người thưởng thức cho đến bây giờ.

Trong ca khúc này, bà đã hát thêm một đoạn kỹ thuật staccato giả tiếng chim hót rất xuất sắc và tài tình, không phải ai cũng làm được. Đến nỗi những ca sĩ lứa sau, khi thể hiện Cô gái vót chông, đều phải bắt chước theo.

Đây là một bài toán khó mà chính Thu Hương tự tạo ra cho mình. Bởi để thể hiện lại một tác phẩm quá nổi tiếng như Cô gái vót chông không chỉ đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc, mà còn phải biết giữ được tinh thần nguyên bản mà vẫn tạo ra dấu ấn của riêng mình.

Tuy nhiên, thí sinh đã vượt qua thử thách này thành công. Giám khảo, NSND Quang Vinh cho rằng Thu Hương mang đến diện mạo mới cho ca khúc Cô gái vót chông và hoàn thành tốt phần trình diễn.

Còn Tân Nhàn đánh giá cao kỹ thuật thanh nhạc của thí sinh này khi thể hiện ca khúc thuộc dòng nhạc thính phòng, dù thí sinh theo đuổi phong cách dân gian.

Theo Tân Nhàn, Thu Hương đã mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, đồng thời khen ngợi "không khác gì các nghệ sĩ theo đuổi phong cách thính phòng".

Thí sinh Mai Thu Hương hát Cô gái vót chông - Video: VTV

Làm mới một ca khúc không đồng nghĩa việc thay đổi càng nhiều càng tốt

Đây cũng là bài toán đặt ra cho các thí sinh còn lại khi chọn những giai điệu bất hủ để thi. Từ liên khúc Còn duyên - Hoa thơm bướm lượn; Hồng hồng tuyết tuyết - Chiều phủ Tây Hồ, Hà Nội ngày trở về, Buông áo em ra cùng làn điệu Tứ hoa Nghệ Tĩnh.

Từ Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh, Bài ca đất phương Nam đến Ly cà phê Ban Mê, Ngày em đến và Ngôi sao cô đơn.

Sự đa dạng về tác phẩm cho thấy âm nhạc Việt Nam không chỉ được nhận diện qua những ca khúc nổi tiếng, mà còn qua vùng đất, ngôn ngữ, phong tục và tâm thức đã nuôi dưỡng mỗi sáng tác.

Từ trái qua là hai giám khảo Tân Nhàn và Quang Vinh - Ảnh: VTV

Thách thức đặt ra cho các thí sinh Sao Mai 2026 là làm nổi bật những đặc trưng ấy mà không biến chất liệu văn hóa thành yếu tố minh họa đơn thuần.

Và một tiết mục thực sự có sức sống cần tạo được mối liên hệ giữa năng lực biểu diễn, tư duy âm nhạc và cá tính nghệ thuật. Làm mới một ca khúc không đồng nghĩa với việc thay đổi càng nhiều càng tốt, mà là tìm được cách diễn giải phù hợp, đủ thuyết phục để tác phẩm vừa giữ được giá trị vốn có, vừa mở ra một cách nghe khác.

Kết thúc live show 4, Đoàn Linh và Phạm Hải Anh là hai thí sinh phải nói lời chia tay chương trình. 8 thí sinh tiếp tục bước vào live show 5 Sao Mai 2026, phát tối 1-11 trên VTV3.