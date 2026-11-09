Ca sĩ Tấn Minh dặn Dương Cầm ý kiến ‘nhẹ nhàng’ để thí sinh đỡ áp lực

Hội đồng giám khảo chính gồm NSND Tấn Minh - Trưởng ban giám khảo, PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và hai nghệ sĩ khách mời là nhạc sĩ Dương Cầm và ca sĩ Đỗ Tố Hoa - Ảnh: VTV



Tối 8-11, liveshow 6 Sao Mai lên sóng trực tiếp trên VTV3 với chủ đề Năng lượng mới cùng 12 tiết mục. Mỗi thí sinh hát một bài đơn ca và song ca cùng một nghệ sĩ khách mời.

Nhạc sĩ Dương Cầm một mình một ý kiến ở Sao Mai

Trong đêm thi này, Đỗ Hải Đăng song ca Biển và ánh trăng cùng ca sĩ Khánh Linh, sau phần đơn ca Bóng mây qua thềm. Khánh An chọn Nhớ quê với phần lời Tứ hoa và song ca cùng Ngọc Khuê bài Chuồn chuồn ớt.

Hoàng Thu Hà chọn hát đơn ca bài Tình làng quê của nhạc sĩ An Thuyên và song ca cùng NSƯT Đăng Thuật bài Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh do Trần Hoàn phổ thơ Đỗ Quý Doãn.

Mai Thu Hương hát Thành phố miền quan họ và song ca Sóng đàn Hà Nội cùng ca sĩ Hồng Duyên.

Trong khi đó Mộc An thể hiện solo Hồn sông và song ca cùng ca sĩ Lê Anh Dũng bài Em vẫn chờ anh. Xuân Dũng hát Chào sông Mã anh hùng và song ca bài Quê nhà cùng NSƯT Vũ Thắng Lợi.

Thí sinh Hoàng Thu Hà trình diễn - Ảnh: VTV

Kết quả, Hoàng Thu Hà là cái tên cuối cùng không được xướng lên trong danh sách thí sinh đi tiếp song vẫn có cơ hội tiếp tục hành trình nhờ quyền cứu từ ban giám khảo.

Quyết định này nhận được sự đồng thuận của 4/5 giám khảo gồm ca sĩ Tấn Minh, Tân Nhàn, Đỗ Tố Hoa và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và NSND Tấn Minh. Riêng nhạc sĩ Dương Cầm là người duy nhất không tán thành.

Trước đó, nói về tiết mục Tình làng quê, nhạc sĩ Dương Cầm rất tiếc khi Hoàng Thu Hà vướng phải một sự cố ở phần nửa sau của bài.

"Ở nửa sau của bài, bạn không làm chủ được hơi thở và không làm chủ phần nghe của bài. Phần hát bị phô, từ đầu tới cuối không còn trọn trịa nữa", giám khảo này nhận xét thẳng.

Ở phần song ca, Dương Cầm chê tiết mục "bị đơn giản quá, thiếu sự kết hợp bùng nổ, cảm giác như đang biểu diễn ở một sân khấu nhỏ, chứ không phải một sân khấu lớn thế này".

Đỗ Hải Đăng và ca sĩ Khánh Linh song ca Biển và ánh trăng - Ảnh: VTV

Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh do Hoàng Thu Hà và NSƯT Đăng Thuật song ca - Video: VTV

Ca sĩ Tấn Minh dặn Dương Cầm 'ý kiến nhẹ nhàng'

Liveshow 6 khép lại mà không thí sinh nào phải nói lời chia tay, nhưng cũng không thí sinh nào có được sự yên tâm. Lựa chọn khác biệt của nhạc sĩ Dương Cầm ở phút cuối cho thấy tại Sao Mai 2026, không tấm vé nào được trao sẵn, kể cả tấm vé cuối cùng vào chung kết.

Nhạc sĩ Dương Cầm - Ảnh: VTV

Dương Cầm kể trước khi đêm thi diễn ra, "anh Minh" (NSND Tấn Minh) có dặn dò "em cứ nhẹ nhàng một tí để các em đỡ áp lực. Thế nhưng quan điểm của Dương Cầm là khi tôi ngồi đây, các bạn xứng đáng được nghe những lời góp ý thẳng thắn và chân thành".

Không chỉ tiết mục của Hoàng Thu Hà mà ở tiết mục của các thí sinh khác, nhạc sĩ cũng không ngại bày tỏ những suy nghĩ thật của mình.

Ngay cả tiết mục song ca Chuồn chuồn ớt, dù khen thí sinh Khánh An và Ngọc Khuê có sự kết hợp hài hòa, tròn trịa và sạch sẽ, Dương Cầm vẫn nói "tiếc một chút, giá như cả hai có phần bè hòa với nhau thì hoàn hảo hơn rất nhiều".

Hay phần thi của Hải Đăng, trong tiết mục đơn ca, nhạc sĩ nhận xét thí sinh chọn bài "bị cũ, không hợp thời".

Sang phần song ca, Đăng chọn bài của chính Dương Cầm (viết cách đây 20 năm) để thi song theo nhạc sĩ, đây là một bài rất khó hát và anh cũng rất khó tính với những ai hát bài của mình.

"Giọng có nội lực, tốt. Nhưng phần trình diễn với Khánh Linh khá, chứ hay hoặc tốt thì tôi chưa thoả mãn. Tôi trông đợi nhiều hơn", Dương Cầm nói. Nhạc sĩ Hải Phòng phải làm "giãn" không khí bằng câu nói đùa: "Tuần sau cọn chọn bài chú Phong hát đi, chú không có khó khăn vậy đâu".