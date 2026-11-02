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Thí sinh có 'giọng hát như trăng rằm' lọt top 6 Sao Mai là cháu nghệ sĩ cải lương nổi tiếng

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ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Nguyễn Đỗ Khánh An gây chú ý khi là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng lý lịch của thí sinh này còn gây bất ngờ hơn.

Thí sinh có giọng hát như trăng rằm lọt top 6 Sao Mai 2026 là cháu nghệ sĩ cải lương gạo cội miền Bắc - Ảnh 1.

Khánh An trình diễn liên khúc Phong nữ - Cô Đôi thượng ngàn - Ảnh: VTV

Tối 1-11, 8 thí sinh bước vào vòng chung kết liveshow 5 Sao Mai 2026 với chủ đề Giao thoa, phát trực tiếp trên VTV3.

Ở chặng này, khoảng cách giữa các giọng hát đã thu hẹp đáng kể. Các thí sinh không còn dừng ở việc chọn một ca khúc phù hợp, mà chủ động thử thách mình với những bản phối khó, đòi hỏi cách xử lý khác hẳn các đêm thi trước.

Kết thúc liveshow 5, Bùi Nguyễn Bảo Anh và H'Vi Ktla dừng chân; 6 cái tên đi tiếp gồm: Nguyễn Mộc An, Đỗ Hải Đăng, Mai Thu Hương, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Xuân Dũng và Nguyễn Đỗ Khánh An.

Nguyễn Đỗ Khánh An trình diễn Phong nữ - Cô Đôi thượng ngàn - Video: VTV

Khánh An gây chú ý tại Sao Mai 2026

Nguyễn Đỗ Khánh An là thí sinh nhỏ tuổi nhất (sinh năm 2006) của vòng chung kết Sao Mai 2026.

Cô là con gái ruột của NSND Nguyễn Mạnh Hùng, cháu nội NSND Nguyễn Thanh Tùng - một trong những nghệ sĩ cải lương gạo cội miền Bắc. Hiện Khánh An đang theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trước khi đến Sao Mai, cô từng giành huy chương vàng đơn ca măng non, top 10 Thần tượng tương lai, quán quân Thần tượng bolero nhí 2018 và á quân Giọng hát Việt nhí 2019.

Năm 2024, Khánh An tiếp tục bước lên sân khấu lớn khi tham gia chương trình "Solo cùng bolero 2024 và giành vị trí á quân.

Trong phần giới thiệu gửi tới Sao Mai, Khánh An chia sẻ ca hát không chỉ là sở thích mà dần trở thành con đường cô mong muốn được nghiêm túc theo đuổi.

Cô mong được thử sức ở nhiều sân khấu khác nhau và có cơ hội cống hiến tiếng hát của mình.

Thí sinh có giọng hát như trăng rằm lọt top 6 Sao Mai 2026 là cháu nghệ sĩ cải lương gạo cội miền Bắc - Ảnh 2.

Khánh An cho thấy sự ổn định qua từng vòng thi tại Sao Mai - Ảnh: VTV

Trưởng thành và ổn định qua các vòng thi

Qua các vòng thi, thí sinh ngày càng cho thấy sự trưởng thành và sự phát triển ổn định của bản thân. Hát Đêm đào ở liveshow 2, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận xét trong số ba thí sinh thi cùng lượt, Khánh An là người kiểm soát giọng hát tốt nhất, cho thấy khả năng làm chủ phần thể hiện trước những yêu cầu của bản phối.

Thí sinh có giọng hát như trăng rằm lọt top 6 Sao Mai 2026 là cháu nghệ sĩ cải lương gạo cội miền Bắc - Ảnh 3.

Khánh An chụp ảnh cùng ông nội, NSND Nguyễn Thanh Tùng - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Mỹ Linh dành lời khen cho cô gái mới 20 tuổi nhưng đã thể hiện được tinh thần của bài hát so với độ tuổi của mình. 

Sang liveshow 3, Khánh An thể hiện Cõng m v tri, được giám khảo, ca sĩ Tấn Minh ví là "đẹp như trăng rằm và đã làm rất tốt so với độ tuổi".

Ở vòng thi tiếp theo, Khánh An hát liên khúc Hng hng tuyết tuyếtChiu ph Tây H được khen hài hòa và ổn định.

Trong liveshow mới nhất tối 1-11, cô mang liên khúc Phong n - Cô Đôi thượng ngàn khai thác chất liệu âm nhạc dân gian gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu lên sân khấu.

Đây là lựa chọn đòi hỏi sự đầu tư trong cách xử lý bởi chầu văn có những đặc trưng riêng về nhịp điệu, luyến láy và sắc thái biểu cảm.

Tiết mục nhận được những đánh giá tích cực từ ban giám khảo. Ca sĩ Tân Nhàn nhận xét Khánh An kết hợp các ca khúc mượt mà, phù hợp với màu sắc tác phẩm. Cô đánh giá thí sinh có giọng hát sáng, giữ cao độ chắc chắn trong một bản phối khó.

Trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong bày tỏ sự hài lòng với phần trình diễn của Khánh An, cho biết anh chưa bao giờ thất vọng về cô và đánh giá tiết mục gần như hoàn hảo.

Thí sinh có 'giọng hát như trăng rằm' lọt top 6 Sao Mai là cháu nghệ sĩ cải lương nổi tiếng - Ảnh 4.Thí sinh Sao Mai làm mới ca khúc bất hủ ‘Cô gái vót chông’

Không dễ nhưng Mai Thu Hương đã mang đến một diện mạo mới cho bài hát Cô gái vót chông trong live show 4 Sao Mai 2026.

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    Chủ đề: Sao Mai Nguyễn Đỗ Khánh An

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