Nghệ nhân Indonesia hướng dẫn mọi người trải nghiệm nghệ thuật Batik Indonesia tại chương trình - Ảnh: K.ANH

Chương trình có sự tham dự của bà Carolina Tinangon, Tổng lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại TP.HCM; bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM; cùng đại diện các đơn vị, nghệ nhân và nhà thiết kế áo dài Trung Đinh.

Từ họa tiết Batik đến câu chuyện văn hóa Jakarta

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM Nguyễn Thị Ngọc Xuân (thứ ba từ trái qua) cùng bà Carolina Tinangon, Tổng lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại TP.HCM (thứ tư từ trái qua) tại chương trình workshop - Ảnh: K.ANH

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân cho biết hoạt động giao lưu nghệ thuật Batik Indonesia và áo dài Việt Nam là dịp để phụ nữ hai nước hiểu thêm về văn hóa, truyền thống của nhau, qua đó tăng cường sự gắn kết và vun đắp tình hữu nghị giữa Nhân dân hai quốc gia.

Theo bà Xuân, từ nền tảng hữu nghị do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno vun đắp, quan hệ Việt Nam - Indonesia ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, văn hóa và xã hội.

Batik Indonesia là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, kể những câu chuyện về đời sống, phong tục qua từng họa tiết phong phú. Trong khi đó áo dài gắn liền với lịch sử, văn hóa Việt Nam, đặc biệt là hình ảnh người phụ nữ trong các sự kiện quan trọng và hoạt động đối ngoại.

"Khi Batik Indonesia và áo dài Việt Nam cùng hiện diện trong không gian giao lưu, chúng ta có dịp cảm nhận nét đẹp đặc trưng riêng của mỗi nền văn hóa và tình yêu của người dân dành cho những truyền thống tốt đẹp của quốc gia mình", bà Xuân chia sẻ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM kỳ vọng chương trình sẽ trở thành cầu nối mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực, nhất là trong chia sẻ kinh nghiệm giữ gìn nghề truyền thống, phát triển sinh kế và hợp tác sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa.

Nhà thiết kế Trung Đinh giới thiệu về những bộ áo dài trưng bày tại chương trình - Ảnh: K.ANH

Phụ nữ cùng gìn giữ và phát huy di sản

Phát biểu tại sự kiện, bà Carolina Tinangon giới thiệu Batik Betawi - dòng Batik đặc trưng phản ánh di sản văn hóa, lịch sử và bản sắc của cộng đồng người Betawi tại Jakarta.

Những họa tiết trên Batik Betawi mang nhiều biểu tượng của thủ đô Jakarta như Ondel-ondel - hình tượng văn hóa bản địa của người Betawi; Monas - biểu tượng của Jakarta; nghệ thuật Tanjidor cùng hình ảnh các loài hoa, chim và bướm. Mỗi họa tiết đều chứa đựng câu chuyện về đời sống, sự đa dạng văn hóa và tinh thần tương trợ cộng đồng.

Bà Carolina Tinangon nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc gìn giữ truyền thống, nuôi dưỡng sáng tạo và chuyển hóa di sản văn hóa thành cơ hội khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Thông qua workshop, Tổng lãnh sự quán mong muốn giúp hội viên phụ nữ tiếp cận những kỹ năng, kiến thức mới và khám phá sâu hơn nghệ thuật chế tác Batik.

Phần thực hành tạo họa tiết trên vải lôi cuốn người tham gia trải nghiệm. Các chuyên gia Indonesia giới thiệu kỹ thuật làm khuôn in từ vật liệu tái chế, với hoa văn lấy cảm hứng từ hệ động thực vật, công trình kiến trúc lịch sử và văn hóa Jakarta.

Lần đầu trải nghiệm nghệ thuật Batik, chị Hoài Thương (phường Tân Hưng, TP.HCM) cho biết chị rất thích thú khi được tìm hiểu một nét văn hóa truyền thống của Indonesia. Theo chị, cách làm khá dễ nhưng cần sự tỉ mỉ, khéo léo để tạo nên sản phẩm đẹp mắt.

Chương trình mong muốn tạo thêm không gian kết nối để phụ nữ hai nước chia sẻ kinh nghiệm, phát huy giá trị di sản và đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với đời sống hiện đại.

Trải nghiệm nghệ thuật Batik Indonesia tại chương trỉnh mang đến nhiều điều thú vị cho người tham dự - Ảnh: K.ANH