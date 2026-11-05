TP.HCM nghiêm cấm cho thuê, mượn phòng mổ thẩm mỹ

Bà N. từng thuê lầu 3 trong căn nhà nguyên căn ở TP.HCM để tiêm tan mỡ "chui" cho khách - Ảnh: XUÂN MAI

Động thái này được đưa ra sau khi sở tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân, và ghi nhận các báo cáo về sự cố y khoa, tai biến trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở.

Siết điều kiện hành nghề, nghiêm cấm cho mượn phòng mổ

Theo đó, sở này yêu cầu các cơ sở rà soát, bảo đảm đầy đủ điều kiện pháp lý và chuyên môn; chỉ thực hiện kỹ thuật thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật được phê duyệt.

Người hành nghề phải có giấy phép, phạm vi hành nghề phù hợp và đăng ký hành nghề theo quy định. Các cơ sở phải bố trí đủ nhân sự tham gia phẫu thuật, gây mê hồi sức và chăm sóc hậu phẫu.

Đối với các cơ sở thực hiện kỹ thuật chuyên khoa thẩm mỹ, cần bảo đảm các tiêu chí an toàn người bệnh theo Bộ tiêu chí chất lượng phiên bản 2.0 do Sở Y tế ban hành.

Công khai danh sách người hành nghề và danh mục kỹ thuật được phê duyệt tại khu vực tiếp đón và trên website để người dân tra cứu, giám sát.

Các cơ sở phải bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, phòng mổ, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn và phương tiện cấp cứu, hồi sức.

Sở nghiêm cấm việc hợp tác, cho thuê, cho mượn phòng mổ hoặc để cá nhân, tổ chức không thuộc cơ sở, không đăng ký hành nghề hay không đủ điều kiện thực hiện phẫu thuật, thủ thuật thẩm mỹ.

Bên cạnh đó, các cơ sở phải tuân thủ quy trình chuyên môn từ khám, đánh giá, chỉ định phẫu thuật đến gây mê hồi sức, theo dõi và chăm sóc hậu phẫu; tư vấn đầy đủ về nguy cơ, tai biến và lấy ý kiến đồng ý của người bệnh.

Đồng thời, chủ động xây dựng phương án cấp cứu, xử trí tai biến và chuyển người bệnh đến cơ sở đủ năng lực khi cần thiết.

Tai biến thẩm mỹ phải khẩn trương cấp cứu, báo cáo Sở Y tế

Về xử lý sự cố, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm quy định phòng ngừa, báo cáo sự cố y khoa theo thông tư 43 năm 2018 của Bộ Y tế.

Khi xảy ra tai biến, phải khẩn trương cấp cứu, xử trí, bảo đảm an toàn người bệnh và báo cáo Sở Y tế. Cơ sở tiếp nhận cấp cứu, điều trị người bệnh gặp sự cố sau phẫu thuật, thủ thuật thẩm mỹ tại nơi khác cũng phải báo cáo nhanh để sở phối hợp kiểm tra, xử lý.

Với sự cố nghiêm trọng, người bệnh tử vong hoặc diễn biến nguy kịch, cơ sở phải kịp thời thông tin, báo cáo Sở Y tế và thực hiện đầy đủ các quy định liên quan. Đồng thời, phải ghi nhận, phân tích nguyên nhân, triển khai biện pháp khắc phục và phòng ngừa sự cố tái diễn.

Người đứng đầu cơ sở chịu trách nhiệm rà soát toàn bộ hoạt động phẫu thuật, thủ thuật thẩm mỹ; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục tồn tại và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vi phạm thuộc phạm vi quản lý.

Sở Y tế cũng cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, quy trình chuyên môn và an toàn người bệnh. Với cơ sở có dấu hiệu vi phạm, sở sẽ phối hợp Công an TP.HCM và các cơ quan chức năng kiểm tra, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định.